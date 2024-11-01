FII 舉辦全球增長與可持續創新對話

沙烏地阿拉伯利雅得2024年11月1日 /美通社/ -- 在利雅得舉辦第八屆未來投資倡議會議（FII）的第二天，世界各地的領導人聚集在一起，討論新興技術和投資策略在重新定義未來時具備的轉型潛力。 越南社會主義共和國總理 H.E. Minh Chính Phạm 特別致辭。

FII 研究所的執行長 Richard Attias 總結了這一天聽到的豪言壯語，並表示：「在 FII8，我們正在見證一個新時代的到來，創新和資本融合不僅能塑造各行各業的新格局，還能為所有人創造一個可持續發展且包容的未來。今天討論的熱點是攜手邁向有著無限可能和無限機會的未來。」