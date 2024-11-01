FII 舉辦全球增長與可持續創新對話
新聞提供者FII Institute
01 11月, 2024, 12:27 CST
沙烏地阿拉伯利雅得2024年11月1日 /美通社/ -- 在利雅得舉辦第八屆未來投資倡議會議（FII）的第二天，世界各地的領導人聚集在一起，討論新興技術和投資策略在重新定義未來時具備的轉型潛力。 越南社會主義共和國總理 H.E. Minh Chính Phạm 特別致辭。
FII 研究所的執行長 Richard Attias 總結了這一天聽到的豪言壯語，並表示：「在 FII8，我們正在見證一個新時代的到來，創新和資本融合不僅能塑造各行各業的新格局，還能為所有人創造一個可持續發展且包容的未來。今天討論的熱點是攜手邁向有著無限可能和無限機會的未來。」
FII8 第二天的難忘時刻
- 科技與創新變革者委員會：行業領導者包括 Claure Group 的創始人兼執行長 Marcelo Claure；SHEIN 集團副總裁；SoftBank Vision Funds 聯合執行長 Alex Clavel；Sanabil Investments 的首席資訊官 Hani Enaya；Valor Equity Partners 的創始人、執行長兼首席資訊官 Antonio J. Gracias；Avaada Group 的董事長 Vineet Mittal；Valor Capital Group 的副總裁兼管理合夥人 Dan Schulman；Vista Equity Partners 的創始人、董事長兼執行長 Robert Smith；及 Accenture 的董事長兼執行長 Julie Sweet，他們共同探討人工智如何能在 2038 年創造高達 10.3 萬億美元的經濟效益。本次會議鼓勵公司負責任地開發 AI，確保全社會各方均能公平獲利。
- 宣佈推出 Ocean Central：沙烏地阿拉伯王國駐美國大使 Reema Bandar Al-Saud殿下宣佈推出 Ocean Central，這是一個由 Wave 開發並由 FII 研究所提供支援的數位平台。該平台能匯總資料，並對海洋健康狀況提供清晰且不斷演進的資訊，這是海洋重生的急需資源。
Reema Bandar Al-Saud 大使殿下創立了 Wave，他想藉助此項倡儀，利用科學的方法，在一代人的時間內支援海洋再生，這是一項雄心勃勃但仍可實現的願景。
Wave 已開發了協同合作的數位平台 Ocean Central，透過促進合作、賦予決策者權力及跟蹤海洋再生的總進展，統一曾經不同的科學海洋資料。Ocean Central 將可存取顯示的資料與資料驅動的故事、相關影片內容、新聞和其他海洋再生內容相結合，從而拓寬使用者視角、揭示未來的挑戰、慶祝成功，並更深入的瞭解地球海洋及我們為拯救海洋所作出的努力。欲瞭解更多資訊，請瀏覽www.oceancentral.org
- 與 Google, KBE 前執行長兼董事長Eric Schmidt 博士談人工智慧和技術性地緣政治：Eric Schmidt 博士討論了人工智慧的地緣政治影響，探討網絡安全和數位基礎設施的進步如何重塑國際關係。他在演講時強調在資料管理和數位貿易方面進行合作日益重要，能給我們在技術競爭日益激烈的世界指明方向。
- 《全球未來工作指南針》
FII 研究所根據中東和北非地區 1,300 多名員工和 200 家公司的回應，公佈了其最新研究成果《全球未來工作指南針》。該報告指出，50% 的受訪者認為先進技術會帶來顛覆性影響，而 46% 的受訪者認為青年未接受充分的技術培訓，強調需要主動進行教育改革和提升技能。點選此處，閱讀完整報告。
- 資助希望交響樂聯歡晚會
FII 研究所向希望交響樂聯歡晚會捐贈 10 萬美元，支援全球糖尿病患者。這項資助是 FII 研究所長期踐行包容性健康計劃的結果，能提高人們對緊迫健康問題的認知。
- 「泰坦之衝突」（Clash of the Titans）
辯論在一個題為「泰坦之衝突」（Clash of the Titans）的熱鬧辯論會上，思想領袖們就三個重要議題交換了意見：貨幣的未來、AI 在現實中的作用以及科技公司對全球大國的影響。在這種動態交流方式中，他們對這些時代特定的挑戰提出了全新見解。
- 全球大都市圈的崛起全球頂級機構
的演講者探討了大都市圈的概念—即大型互聯的經濟區域，它們將是新的機會中心。他們討論了在透過創新解決方案和基礎設施投資支援這些經濟樞紐區時資本所起的作用。
- 資源的未來：在工業上爭取清潔無汙染
因可再生技術對重要礦產的需求日益增加，辯論小組成員討論了在工業上爭取清潔無汙染的可行性。SABIC、Sigma Lithium、Vale、Ivanhoe Mines 和 Ma'aden 的領導者在演講時，重點講述了為支援可持續增長而負責任地管理資源時會面臨的挑戰。
- 創造未來的勞動力
人工智慧是否有潛力重新定義未來的工作，是一個核心討論主題。在討論時，主要圍繞如何進行教育和培訓改革才能滿足不斷變化的需求。行業專家重點講述了人工智慧如何能在 2030 年為全球經濟創收 13 萬億美元，從而改變工作職能並創造新的增長機會。
FII 會議倡導「今日之投資可塑明日之勢」，其將繼續為有意義的投資鋪平道路，推動全球進步、創新和可持續發展。FII8 作為一個平臺，此次舉辦了超過 45 場會議，圍繞的主題有環保技術和新興市場數位轉型等，探討了對全球各國都具有一定挑戰性的創新解決方案。此處分享的見解對於塑造未來投資之勢、賦予領導者權力以及培養具影響力的合作夥伴關係至關重要。
- 公告： 今日，FII8 公佈了11項新 財務計劃，所有資金將全部投資於對人類有影響力的解決方案。除了這些公告之外，還建立了 6 個策略合作夥伴關係，承諾積極推動各行各業的變革，具體涉及科技、生活質量、創新和可持續發展等方面。
FII 研究所（FII Institute）簡介
未來投資倡議（FII）研究所是一個全球非營利基金會，專注為人們帶來正面影響。透過其投資部門，FII 研究所在下述四個領域，將理念轉化為解決方案：人工智慧和機器人、教育、醫療保健和可持續發展。
SOURCE FII Institute
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