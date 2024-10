FII veranstaltet Dialoge über globales Wachstum und nachhaltige Innovation

RIYADH, Saudi-Arabien, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Am zweiten Tag der 8. Future Investment Initiative (FII) in Riad trafen sich führende Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, um das transformative Potenzial neuer Technologien und Investitionsstrategien für die Gestaltung der Zukunft zu diskutieren. Eine besondere Ansprache wurde von S.E. Minh Chính Phạm, Premierminister, Sozialistische Republik Vietnam, gehalten.

FII Convenes Dialogues on Global Growth and Sustainable Innovation

Richard Attias, Geschäftsführer der FII Institute, fasste die Ziele des Tages zusammen: „Auf der FII8 erleben wir eine neue Ära, in der Innovation und Kapital zusammenkommen, um nicht nur Branchen zu gestalten, sondern eine nachhaltige und inklusive Zukunft für alle zu schaffen. Die heutigen Diskussionen haben den Weg in eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten und unendlichen Chancen aufgezeigt."

Herausragende Momente von Tag zwei der FII8

1. Vorstand von Changemakers für Technologie & Innovation: Führende Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen, darunter Marcelo Claure, Gründer & Geschäftsführer, Claure Group; Konzernvizevorsitzender, SHEIN; Alex Clavel, Co-Geschäftsführer, SoftBank Vision Funds; Hani Enaya, IT-Leiter, Sanabil Investments; Antonio J. Gracias, Gründer, Geschäftsführer & IT-Leiter, Valor Equity Partners; Vineet Mittal, Vorsitzender, Avaada Group; Dan Schulman, stellvertretender Vorsitzender & geschäftsführender Partner, Valor Capital Group; Robert Smith, Gründer, Vorsitzender & Geschäftsführer, Vista Equity Partners; und Julie Sweet, Vorsitzende & Geschäftsführer, Accenture, untersuchten, wie KI bis 2038 einen wirtschaftlichen Wert von bis zu 10,3 Billionen Dollar schaffen könnte. In dieser Sitzung wurden die Unternehmen aufgefordert, KI verantwortungsbewusst zu entwickeln, um einen gerechten Nutzen für die gesamte Gesellschaft zu gewährleisten.

2. Ankündigung von Ocean Central: Ihre Königliche Hoheit, Botschafterin Reema Bandar Al-Saud, Botschafterin des Königreichs Saudi-Arabien in den Vereinigten Staaten von Amerika, kündigte den Start von Ocean Central an, einer von Wave entwickelten und vom FII Institute betriebenen digitalen Plattform, die Daten sammelt und einen klaren und sich entwickelnden Überblick über die Gesundheit der Ozeane bietet – eine dringend benötigte Ressource bei den Bemühungen um die Regeneration unserer Ozeane.

Ihre Königliche Hoheit, Botschafterin Reema Bandar Al-Saud, gründete Wave als eine Initiative, die sich für die Regeneration der Ozeane innerhalb einer Generation einsetzt – ein ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel, das sich auf wissenschaftlich fundierte Methoden stützt.

Wave hat Ocean Central als kollaborative digitale Plattform entwickelt, um ehemals getrennte wissenschaftliche Ozeandaten zu vereinheitlichen, die Zusammenarbeit zu fördern, Entscheidungsträger zu befähigen und den kollektiven Fortschritt bei der Regeneration der Ozeane zu verfolgen. Ocean Central kombiniert leicht zugängliche Daten mit datengestützten Geschichten, relevanten Videoinhalten, Nachrichten und anderen Inhalten zur Regeneration der Ozeane, um die Perspektive der Nutzer zu erweitern, die anstehenden Herausforderungen zu beleuchten, Erfolge zu feiern und eine tiefere Wertschätzung für die Ozeane unseres Planeten und unsere Arbeit zu ihrer Rettung zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.oceancentral.org

3. KI und Geopolitik der Technologie mit Dr. Eric Schmidt, ehemaliger Geschäftsführer & Vorsitzender, Google, KBE: Dr. Eric Schmidt sprach über die geopolitischen Auswirkungen der KI und untersuchte, wie die Fortschritte in der Cybersicherheit und der digitalen Infrastruktur die internationalen Beziehungen neu gestalten. In seiner Rede betonte er die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Datenverwaltung und dem digitalen Handel, um sich in einer Welt des zunehmenden technologischen Wettbewerbs zurechtzufinden.

4. The Global Future of Work Compass

Das FII Institut hat seine neueste Studie, den Global Future of Work Compass, vorgestellt, die auf den Antworten von über 1.300 Personen und 200 Unternehmen in der MENA-Region basiert. Aus dem Bericht geht hervor, dass 50 % der Befragten fortschrittliche Technologien als bahnbrechend empfinden und 46 % der Meinung sind, dass die technische Ausbildung junger Menschen unzureichend ist, was die Notwendigkeit einer proaktiven Bildungsreform und einer Höherqualifizierung unterstreicht. Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

5. Unterstützung für die Symphony of Hope Gala

Das FII Institut hat 100.000 Dollar zur Symphony of Hope Gala beigesteuert, die sich für Menschen einsetzt, die weltweit von Zöliakie betroffen sind. Diese Unterstützung steht im Einklang mit dem Engagement des FII Instituts für integrative Gesundheitsinitiativen und die Schaffung eines Bewusstseins für dringende Gesundheitsprobleme.

6. „Clash of the Titans"-Debatten

In einer lebhaften Debatte mit dem Titel „Clash of the Titans" tauschten Vordenker ihre Ansichten zu drei wichtigen Themen aus: die Zukunft der Währung, die Rolle der KI in Bezug auf Wahrheit und der Einfluss von Technologieunternehmen auf die globale Macht. Dieses dynamische Format ermöglichte neue Einblicke in diese epochemachenden Herausforderungen.

7. Der Aufstieg globaler Megaregionen

Referenten führender globaler Institutionen untersuchten das Konzept der Megaregionen – großer, miteinander verbundener Wirtschaftszonen – als neue Zentren der Möglichkeiten. Sie erörterten die Rolle des Kapitals bei der Unterstützung dieser Wirtschaftszentren durch innovative Lösungen und Infrastrukturinvestitionen.

8. Zukunft der Ressourcen: Saubere Industrien schaffen

Die Diskussionsteilnehmer erörterten die Machbarkeit sauberer Industrien angesichts der steigenden Nachfrage nach kritischen Mineralien in erneuerbaren Technologien. Führungskräfte von SABIC, Sigma Lithium, Vale, Ivanhoe Mines und Ma'aden sprachen über die Herausforderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Ressourcen zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums.

9. Aufbau einer zukunftsfähigen Belegschaft

Das Potenzial der künstlichen Intelligenz, die Zukunft der Arbeit neu zu definieren, war ein zentrales Thema. Es wurde über die Anpassung der Aus- und Weiterbildung an die sich verändernden Anforderungen diskutiert. Branchenexperten wiesen darauf hin, dass KI bis 2030 einen Beitrag zur Weltwirtschaft in Höhe von 13 Billionen US-Dollar leisten könnte, wodurch sich Berufsbilder verändern und neue Wachstumschancen entstehen.

Mit dem Motto „Investing Today, Shaping Tomorrow" (Heute investieren, morgen gestalten) ebnet die FII-Konferenz weiterhin den Weg für sinnvolle Investitionen, die weltweit Fortschritt, Innovation und Nachhaltigkeit fördern. Mit über 45 Sitzungen zu Themen wie grüne Technologie und digitale Transformation in Schwellenländern dient die FII8 als Plattform für die Erforschung innovativer Lösungen für globale Herausforderungen. Die hier vermittelten Erkenntnisse sind entscheidend für die Gestaltung künftiger Investitionslandschaften, die Befähigung von Führungskräften und die Förderung wirkungsvoller Partnerschaften.

10. Ankündigungen: Auf der FII8 wurden heute 11 neue Finanzankündigungen bekannt gegeben, die alle in wirkungsvolle Lösungen für die Menschheit investieren. Neben diesen Ankündigungen wurden sechs strategische Partnerschaften geschlossen, die das Engagement für einen positiven Wandel in verschiedenen Bereichen wie Technologie, Lebensqualität, Innovation und Nachhaltigkeit unterstreichen.

Informationen zum FII Institute

Das Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine globale, gemeinnützige Stiftung, das sich darauf konzentriert, positive Auswirkungen auf die Menschheit zu schaffen. Das FII Institute setzt über seine Investitionsabteilung Ideen in Lösungen in vier Bereichen um: Künstliche Intelligenz und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

