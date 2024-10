FII Institute 揭露利雅德 FII8 Conference 的強勁演講人陣容和節目詳情

跟隨聯合國大會(UNGA)和 COP29 的足跡,FII8 旨在揭示當今世界面臨的最重要挑戰,從金融、能源、投資、政策和人工智能,以至商業、氣候變化和頂尖創新。此極具影響力的會議,將世界領導者、變革者和思想先鋒聚集在一起,以制定有形的解決方案,促進政府和企業之間足以扭轉乾坤的合作。

主要演講者包括:DP World DP World 集團董事長暨行政總裁 Sultan Ahmed bin Sulayem 閣下 ;Moderna Therapeutics 行政總裁 Stéphane Bancel;TikTok 行政總裁 Shou Zi Chew;BlackRock 董事長暨行政總裁 Laurence D. Fink;Citi 行政總裁 Jane Fraser;Citadel 創辦人暨行政總裁 Kenneth C. Griffin;倫敦證券交易所行政總裁 Dame Julia Hoggett、CloudKitchens 行政總裁 Travis Kalanick、Alphabet & Google 主席暨投資總監 Ruth Porat、NVIDIA 全球現場營運執行副總裁 Jay Puri、The Carlyle Group 共同創辦人暨共同主席 David Rubenstein,以及 Schmidt Family Foundation 創辦人暨行政總裁、Schmidt Sciences 共同創辦人、Google 前行政總裁暨董事長 Eric Schmidt 博士。

FII8 擁有超過 180 個專題討論區和 500 多位演講者,包括地球經濟、銀行和投資、人工智能、技術和創新的變革者環節。選定的頂層小組將探討「領導者如何制定新策略來推動成長」(How Leaders Can Develop New Strategies to Drive Growth) 等題目,並提出關於「健康的壽命和老化」(Healthy Lifespan and Aging)、「工作的未來」 (Future of Work)、「行業 5.0」( Industry 5.0)、「預防醫學」(Preventive Medicine)、「再生城市」(Regenerative Cities) 和「人工智能的未來」(Future of AI) 的總結。

在 Infinite Horizon: Investing Today, Shaping Tomorrow(無限地平線: 投資今日,塑造明日)的主題下,可能性無限,積極變化的潛力也是無限的。加入運動,利用創新的力量,為所有人創造更光明的未來。

有關 FII Institute 的完整計劃,請瀏覽:FII8 Webpage

FII Institute 簡介

FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE 是一個由數據驅動的全球非營利基金會,其投資部門專注於對人類有影響力的措施。我們全球致力於環境、社會和治理 (ESG) 原則,為世界各地培養偉大人才,並在五大關鍵領域中將想法轉化為真實的解決方案:人工智能(AI)和機械人、教育、醫療保健和可持續發展。

SOURCE Future Investment Initiative Institute