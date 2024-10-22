FII Institute 揭露利雅德 FII8 Conference 的強勁演講人陣容和節目詳情

跟隨聯合國大會（UNGA）和 COP29 的足跡，FII8 旨在揭示當今世界面臨的最重要挑戰，從金融、能源、投資、政策和人工智能，以至商業、氣候變化和頂尖創新。此極具影響力的會議，將世界領導者、變革者和思想先鋒聚集在一起，以制定有形的解決方案，促進政府和企業之間足以扭轉乾坤的合作。

主要演講者包括：DP World DP World 集團董事長暨行政總裁 Sultan Ahmed bin Sulayem 閣下 ；Moderna Therapeutics 行政總裁 Stéphane Bancel；TikTok 行政總裁 Shou Zi Chew；BlackRock 董事長暨行政總裁 Laurence D. Fink；Citi 行政總裁 Jane Fraser；Citadel 創辦人暨行政總裁 Kenneth C. Griffin；倫敦證券交易所行政總裁 Dame Julia Hoggett、CloudKitchens 行政總裁 Travis Kalanick、Alphabet & Google 主席暨投資總監 Ruth Porat、NVIDIA 全球現場營運執行副總裁 Jay Puri、The Carlyle Group 共同創辦人暨共同主席 David Rubenstein，以及 Schmidt Family Foundation 創辦人暨行政總裁、Schmidt Sciences 共同創辦人、Google 前行政總裁暨董事長 Eric Schmidt 博士。

FII8 擁有超過 180 個專題討論區和 500 多位演講者，包括地球經濟、銀行和投資、人工智能、技術和創新的變革者環節。選定的頂層小組將探討「領導者如何制定新策略來推動成長」(How Leaders Can Develop New Strategies to Drive Growth) 等題目，並提出關於「健康的壽命和老化」(Healthy Lifespan and Aging)、「工作的未來」 (Future of Work)、「行業 5.0」( Industry 5.0)、「預防醫學」(Preventive Medicine)、「再生城市」(Regenerative Cities) 和「人工智能的未來」(Future of AI) 的總結。

在 Infinite Horizon: Investing Today, Shaping Tomorrow（無限地平線： 投資今日，塑造明日）的主題下，可能性無限，積極變化的潛力也是無限的。加入運動，利用創新的力量，為所有人創造更光明的未來。

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FII Institute 簡介

FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE 是一個由數據驅動的全球非營利基金會，其投資部門專注於對人類有影響力的措施。我們全球致力於環境、社會和治理 (ESG) 原則，為世界各地培養偉大人才，並在五大關鍵領域中將想法轉化為真實的解決方案：人工智能（AI）和機械人、教育、醫療保健和可持續發展。

SOURCE Future Investment Initiative Institute