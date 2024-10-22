FII Institute 揭露利雅德 FII8 Conference 的強勁演講人陣容和節目詳情
新聞提供者Future Investment Initiative Institute
22 10月, 2024, 14:29 CST
沙特阿拉伯利雅德2024年10月22日 /美通社/ -- Future Investment Initiative (FII) Institute 欣然宣布，將於 2024 年 10 月 28 日至 31 日在地標性的 King Abdulaziz International Conference Center 舉行的 FII8 大會的強勁演講人陣容和完整節目。
FII8 還將於十月二十八日舉行兩埸動態的高峰會前會晤：New Africa Summit 以及 HERizon Summit.。New Africa Summit 將討論非洲多個範疇的機會，以及不斷變化的風險環境；而 HERizon Summit 將引發對婦女在推動全球經濟增長和重塑醫療保健的未來方面的關鍵角色的討論，以及其他緊急議題。
跟隨聯合國大會（UNGA）和 COP29 的足跡，FII8 旨在揭示當今世界面臨的最重要挑戰，從金融、能源、投資、政策和人工智能，以至商業、氣候變化和頂尖創新。此極具影響力的會議，將世界領導者、變革者和思想先鋒聚集在一起，以制定有形的解決方案，促進政府和企業之間足以扭轉乾坤的合作。
主要演講者包括：DP World DP World 集團董事長暨行政總裁 Sultan Ahmed bin Sulayem 閣下 ；Moderna Therapeutics 行政總裁 Stéphane Bancel；TikTok 行政總裁 Shou Zi Chew；BlackRock 董事長暨行政總裁 Laurence D. Fink；Citi 行政總裁 Jane Fraser；Citadel 創辦人暨行政總裁 Kenneth C. Griffin；倫敦證券交易所行政總裁 Dame Julia Hoggett、CloudKitchens 行政總裁 Travis Kalanick、Alphabet & Google 主席暨投資總監 Ruth Porat、NVIDIA 全球現場營運執行副總裁 Jay Puri、The Carlyle Group 共同創辦人暨共同主席 David Rubenstein，以及 Schmidt Family Foundation 創辦人暨行政總裁、Schmidt Sciences 共同創辦人、Google 前行政總裁暨董事長 Eric Schmidt 博士。
FII8 擁有超過 180 個專題討論區和 500 多位演講者，包括地球經濟、銀行和投資、人工智能、技術和創新的變革者環節。選定的頂層小組將探討「領導者如何制定新策略來推動成長」(How Leaders Can Develop New Strategies to Drive Growth) 等題目，並提出關於「健康的壽命和老化」(Healthy Lifespan and Aging)、「工作的未來」 (Future of Work)、「行業 5.0」( Industry 5.0)、「預防醫學」(Preventive Medicine)、「再生城市」(Regenerative Cities) 和「人工智能的未來」(Future of AI) 的總結。
在 Infinite Horizon: Investing Today, Shaping Tomorrow（無限地平線： 投資今日，塑造明日）的主題下，可能性無限，積極變化的潛力也是無限的。加入運動，利用創新的力量，為所有人創造更光明的未來。
有關 FII Institute 的完整計劃，請瀏覽：FII8 Webpage
FII Institute 簡介
FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE 是一個由數據驅動的全球非營利基金會，其投資部門專注於對人類有影響力的措施。我們全球致力於環境、社會和治理 (ESG) 原則，為世界各地培養偉大人才，並在五大關鍵領域中將想法轉化為真實的解決方案：人工智能（AI）和機械人、教育、醫療保健和可持續發展。
SOURCE Future Investment Initiative Institute
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