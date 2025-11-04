Finternet 2025 亞洲數字金融峰會圓滿落幕：逾1500名全球領袖共識「服務實體經濟」新路徑

香港 2025年11月4日 /美通社/ -- 備受矚目的 Finternet 2025 亞洲數字金融峰會於香港君悅酒店圓滿落幕。本次峰會以「鏈通理想，共築未來」為核心理念，秉持「服務實體經濟、搭建全球舞台、連接Web3世界」的目標宗旨，圍繞數字金融的合規發展、機構化路徑與實體經濟應用等關鍵議題展開高層對話，共同探尋數字資產行業在關鍵「轉折點」上的未來發展路徑。

逾1500名來自全球的監管機構代表、頂尖金融巨頭、機構投資者、互聯網科技及Web3的業界先鋒參與了此次峰會。

Finternet亞洲數字金融峰會組委會主席、OSL集團董事會主席李金鴻在開幕致辭表示，數字資產行業正處在一個關鍵的「轉捩點」，必須從充滿波動與投機的「1.0時代」，轉向聚焦解決方案與實體效用的「2.0時代」。

李金鴻表示：「我們的使命是尋找到一個新的均衡點，通過構建基於全球對話與協作的合規網絡，最終將數字資產這股新力量與實體經濟相連接。」

Finternet亞洲數字金融峰會組委會召集人、OSL集團執行董事兼首席執行官崔崧表示：「數字資產行業發展的終極意義，並非成為市場投機炒作的工具，而是需要真正落地，尋找真實的應用場景，充分發揮技術突破與金融創新的雙重優勢，賦能實體經濟增長，引領行業與社會的積極變革。」

Finternet 2025亞洲數字金融峰會的成功舉辦，亦得到了來自多方的鼎力相助。本次峰會的支持機構包括OSL集團、香港投資推廣署、香港金融發展局、數碼港、Visa、Tether、華興資本、金杜律師事務所、亞馬遜雲科技、Cobo、DigiFT、Sunrate、Avalanche、Morph、Banxa和Blockdaemon。

本次峰會的鑽石贊助商為Aurelion與Plume Network；金牌贊助商為Solana基金會與阿里雲；銀牌贊助商為天風國際、3World Global、Interlace、Solowin、Robo.ai、ANT.FUN、V-Sing與Figment。

關於 Finternet

金融互聯網已不止是一個構想中的藍圖，它正在塑造未來金融的全新格局。在 Finternet亞洲數字金融峰會，前沿的思維在此交匯為可行的戰略，非凡的願景於此鍛造為落地的解決方案。我們始於香港，聯通世界，旨在透過資本、技術、合規與機構的協同，凝聚全球的創新開拓者，最終打造一個服務實體經濟、開放繁榮的金融互聯新紀元。

