五週年再出發：OSL的支付戰略新篇章

OSL集團執行董事兼首席執行官崔崧撰文，探討堅守合規對OSL集團的意義，以及公司未來的發展方向

香港2025年12月8日 /美通社/ -- 今年12月，OSL 集團迎來了合規展業五週年的里程碑。

五年前，當OSL集團成爲香港首家獲得證監會牌照的數字資產平台時，我們通過「合規」二字，爲行業確立了一個標準。這五年裏，我們見證了市場的幾輪牛熊更替，也見證了數字資產的成熟，從邊緣試探走向主流視野。

五年後的今天，OSL集團早已不再是傳統意義上的數字資產交易所，而是已經發展成爲亞洲領先的穩定幣交易及支付平台。這不止是OSL集團全新的品牌定位，更是公司戰略升級的真實寫照，和行業發展的趨勢所向。我們的目光將遠超於交易屏幕上的紅綠跳動，旨在奠基支付行業的未來，拓寬全球資金流轉的渠道，賦能實體經濟增長。

成爲合規出入金橋樑

在全球數字化浪潮下，法幣與數字貨幣之間的壁壘依然阻礙着資金的自由流動，從電商平台的消費結算，到跨境貿易的大額付款，這一現象普遍存在。OSL集團正是看到了這一行業痛點，因此，在全新的戰略版圖中，我們正積極建設與投資，致力成爲連接法幣與數字貨幣的首選、合規、高效的「橋樑」，爲企業、金融機構和個人提供最流暢的合規法幣與數字貨幣出入金服務。無論是支持跨境電商的消費結算，還是賦能國際貿易的資金調撥，我們希望能讓無縫兌換和即時支付成爲商業世界的標配。

自2024年開始拓展佈局支付賽道以來，OSL集團一直在積極搭建這座橋樑，通過合規爲本的全球化戰略，以有機擴張加上海外併購的方式，在全球形成了一張數字資產的合規交易與支付網絡。目前，OSL集團已經取得或正在申請的牌照及註冊許可超過50個，遍及全球逾10個地區，包括香港、日本、東南亞、歐洲、澳洲、北美、和拉美等。

賦能跨境支付真實需求

如果說全球化的業務和牌照佈局，是爲這座支付橋樑所構築的一系列基础，那麼能夠將這座橋樑真正貫通，銜接真實與數字兩個世界的關鍵所在，就是穩定幣。隨着全球監管框架的日漸發展和成熟，越來越多的跨國企業、金融機構乃至中小商戶，都開始尋求利用穩定幣等數字資產，解決跨境支付中結算週期長、成本高昂、透明度低等痛點。

根據一份由國際數字資產數據基建平台Artemis，與包括OSL集團等在內的多家穩定幣支付公司聯合發佈的調研報告，自2023年1月至2025年8月，可明確歸屬的穩定幣支付累計結算額已達到1360億美元。在各項支付類型中，企業對企業（B2B）的支付需求是最大的增長引擎，佔穩定幣支付總量近三分之二，而穩定幣支付的整體年化增長速度更是傳統支付的10倍。

做數字經濟的「合規修路人」

對於OSL集團而言，着墨穩定幣支付也是業務發展的自然選擇。在我們合規展業的五年間，穩定幣的交易需求在OSL集團相關平台上穩步增長。單以今年爲例，2025年初至今穩定幣交易量已佔到OSL集團各平台總交易量近七成。隨着公司在支付渠道與戰略合作上的逐步拓展，我們預計穩定幣在OSL集團未來的交易及支付生態體系中，將在滿足商戶需求、賦能實體經濟方面，扮演更加重要的角色。

從運營交易所到建設連接法幣與數字貨幣間的基礎設施，意味着我們選擇了更長期的投入與更紮實穩健的步伐。展望未來，我們將繼續堅守"開放、安全、合規"的核心理念，努力不懈地完成更重要的一件事：戰略開拓數字資產的合規支付業務，做真實世界與數字金融之間的「修路人」。

五年前，我們是香港首家合規持牌及上市的數字資產交易所，是推動數字資產行業合規發展的破局者； 五年後，我們已成爲亞洲領先的穩定幣交易與支付平台，並矢志成爲未來數字經濟的建設者。

感謝大家過去五年一路走來的信任、支持與陪伴。下一個五年，讓我們攜手同行，邁向更加繁榮開放、驅動實體經濟發展的數字金融新徵程。

崔崧

OSL集團執行董事兼首席執行官

關於OSL集團

OSL集團（港交所：863.HK）是亞洲領先的穩定幣交易及支付基建平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於"開放、安全、合規"的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。

