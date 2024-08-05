港學生揚威「FIRST LEGO League亞洲錦標賽」香港真光中學、聖公會白約翰會督中學奪季軍
05 8月, 2024, 19:55 CST
焦點：
- 香港真光中學、聖公會白約翰會督中學在德國、波蘭、羅馬尼亞、巴西、南韓、馬來西亞、泰國、越南、哈薩克、尼日利亞、菲律賓、中國內地18個國家及地區、415多支隊伍中脫穎而出奪得FLL Challenge組別季軍
- 天水圍循道衞理小學及聖瑪加利男女英文中小學奪FLL Explore組別季軍、旅港開平商會學校奪創新項目獎
- 3,000名、480支年齡4至16歲隊伍兩日進行包括匯報、展示等比賽項目
- 有別於傳統競賽的跨地區STEAM盛事，FLL採用嘉年華形式讓學習與樂趣並重
- 圖片庫
香港2024年8月5日 /美通社/ -- FIRST LEGO League大中華區組委會、世界數學及解難評估主辦，LEGO® Education官方授權合作夥伴Trumptech尊科、香港資訊科技聯會協辦的FIRST LEGO League亞洲錦標賽 (「FLL亞洲錦標賽」)8月4日舉行總決賽及頒獎禮，香港真光中學的「Berenice 9981」、聖公會白約翰會督中學的「ROCK 'N' ROLL」隊伍於FLL Challenge(9至16歲)雙雙奪得季軍，天水圍循道衞理小學「Props Up」奪核心價值獎；Explore組別(6至10歲)天水圍循道衞理小學「Props Up」及聖瑪加利男女英文中小學「St. MaRster Piece」取得季軍，旅港開平商會學校「HP DREAM Team」奪創新項目獎，為港增光。
為配合國家重視科技創新和科學普及的大方向，讓學校營造科學和創科的學習氛圍，從小培養學生學習科學與科技的興趣和能力，啓發他們的創意潛能，培育未來為國家和香港貢獻的創科人才，FLL亞洲錦標賽吸引3,000位來自全球18個國家及地區、415支參賽團隊的選手來港爭奪亞洲區冠軍殊榮，賽事亦獲創新科技及工業局數字政策辦公室、香港中文大學、工程及科技學會香港分會以及香港電腦教育學會的大力支持。
FLL香港代表、尊科數碼教育服務有限公司行政總裁郭天鳴先生表示：「香港學生在芸芸對手中脫穎而出，充份展現STEAM政策初見成果，我們期待未來有更多學生在亞洲以至國際賽中名列前茅。」
FLL亞洲錦標賽匯聚隊伍連同支援人員逾4000名來自內地、越南、韓國、泰國、菲律賓、波蘭、馬來西亞、巴西及德國等地參賽者及支持隊伍。FLL賽事設三個組別FLL Discover (4至6歲)、FLL Explore (6至10歲)及FLL Challenge (9至16歲)，FLL Explore隊伍需經主題式研習、編程學習，以 「探索、創作及測試、分享」三大主題分享成果；FLL Challenge則需為比賽的四大部份作準備：其中最矚目的是機械人表現競賽，每支隊伍設計的機械人需要於2.5分鐘完成比賽地圖上的15個項目，取得最高550分的成績。評審會就機械人設計、項目研究、機械人表現競賽及核心價值共四個方面進行評分選出全場總冠亞季軍。通過不同挑戰激發幼兒及中小學學生的創意、工程設計、編程和解決問題能力，持續地為他們提供持續的STEAM學習與交流機會。
本年度賽季以 MASTERPIECE 為題，鼓勵學生發揮天馬行空的想像力和創造力，思考如何將藝術與 STEM 元素融合，展示創意與技術結合的實踐。香港賽區賽事中成績優異的隊伍，包括天水圍循道衞理小學、聖公會白約翰會督中學、香港真光中學及聖瑪加利男女英文中小學等將代表香港出戰；內地參賽隊伍來自於34個省、自治區、直轄市等地，分別是各城市挑戰賽的冠軍或在大區賽中獲得冠亞季軍的優異成績。
活動圖片鏈結
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關於FIRST® LEGO® League
FIRST® LEGO® League（FLL）是美國FIRST與丹麥LEGO樂高集團於1998年組成的機器人比賽聯盟。FIRST（ForInspiration and Recognition of Science & Technology）是由發明家Dean Kamen創立的非營利機構。FLL聯盟的目的是通過樂高積木和教育產品，以各種活動和比賽的方式，快樂地激發青少年對科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）的職業興趣。比賽已於全球逾110個國家及地區舉辦3,700場以上的競賽活動，吸引接近70萬名參加者參與。賽事網址：https://fllasiaopen.org/
關於「世界數學及解難評估」
「世界數學及解難評估」是一項國際性高階思維測試，以國際認可的參照標準評估學生的高階思維能力。「世界數學及解難評估」數學科及解難分析科均取得優等成績的學生（雙優生）將有機會出席「世界數學及解難評估精英邀請賽」，與兩岸四地的學生互相切磋。邀請賽中排名在前十分之一的學生將會獲邀申請「世界數學及解難評估」獎學金。「世界數學及解難評估」獎學金曾資助學生參加由著名大學和學院提供的增潤課程，院校包括：約翰霍普金斯大學資優教育中心、倫敦帝國學院及 牛津大學聖安妮學院等。
關於「Trumptech尊科」
Trumptech尊科成立於1996年，Trumptech尊科不斷探索和開拓體驗式的教育服務。從電子學習資源、課程活動，至國際交流項目，讓學生親身經歷全方位的學習體驗，全面培育學生未來所需的高階思維及解難技能，至今已有650間學校、30萬多名學生參與。
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傳媒垂詢，請聯絡：
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Market Hubs Holdings Limited
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Lierence Li 李鑒泉
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Debbie So
附錄
FIRST LEGO League 2024亞洲錦標賽港隊成績
FLL Explore組別
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學校/機構名稱
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名稱
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獎項
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天水圍循道衞理小學 E001
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The Juggling Kids
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季軍
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香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 E002
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正覺STEAM學會 – 高空滑板極速風暴隊
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未來編程大師獎
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天水圍天主教小學 E003
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Tin Tin
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最佳風采表現獎
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中華基督教會全完第一小學 E004
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全完小兵團
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科研探索之星獎
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聖瑪加利男女英文中小學 E006
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St. MaRster Piece
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季軍
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Dr Squirrel's learning Centre E007
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Olympic Five HK
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最佳風采表現獎
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CodNsim Academy E008
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水火冰容
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未來編程大師獎
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CodNsim Academy E009
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Emotional Musicians
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科研探索之星獎
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CodNsim Academy E010
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Dream Team
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科研探索之星獎
FLL Challenge組別
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學校/機構名稱
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名稱
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獎項
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旅港開平商會學校 (C109)
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HP DREAM Team
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創新項目獎
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真鐸學校 (C110)
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CHUN TOK TEAM
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優秀團隊
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天水圍循道衞理小學 (C003)
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Props Up
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核心價值獎
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聖公會白約翰會督中學 (C002)
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ROCK 'N' ROLL
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季軍
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香港真光中學 (C001)
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Berenice 9981
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季軍
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鳳溪廖萬石堂中學 (C108)
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100 %
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優秀團隊
SOURCE Trumptech 尊科
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