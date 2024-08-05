港學生揚威「FIRST LEGO League亞洲錦標賽」香港真光中學、聖公會白約翰會督中學奪季軍

FLL香港代表、尊科數碼教育服務有限公司行政總裁郭天鳴先生表示：「香港學生在芸芸對手中脫穎而出，充份展現STEAM政策初見成果，我們期待未來有更多學生在亞洲以至國際賽中名列前茅。」

FLL亞洲錦標賽匯聚隊伍連同支援人員逾4000名來自內地、越南、韓國、泰國、菲律賓、波蘭、馬來西亞、巴西及德國等地參賽者及支持隊伍。FLL賽事設三個組別FLL Discover (4至6歲)、FLL Explore (6至10歲)及FLL Challenge (9至16歲)，FLL Explore隊伍需經主題式研習、編程學習，以 「探索、創作及測試、分享」三大主題分享成果；FLL Challenge則需為比賽的四大部份作準備：其中最矚目的是機械人表現競賽，每支隊伍設計的機械人需要於2.5分鐘完成比賽地圖上的15個項目，取得最高550分的成績。評審會就機械人設計、項目研究、機械人表現競賽及核心價值共四個方面進行評分選出全場總冠亞季軍。通過不同挑戰激發幼兒及中小學學生的創意、工程設計、編程和解決問題能力，持續地為他們提供持續的STEAM學習與交流機會。

本年度賽季以 MASTERPIECE 為題，鼓勵學生發揮天馬行空的想像力和創造力，思考如何將藝術與 STEM 元素融合，展示創意與技術結合的實踐。香港賽區賽事中成績優異的隊伍，包括天水圍循道衞理小學、聖公會白約翰會督中學、香港真光中學及聖瑪加利男女英文中小學等將代表香港出戰；內地參賽隊伍來自於34個省、自治區、直轄市等地，分別是各城市挑戰賽的冠軍或在大區賽中獲得冠亞季軍的優異成績。

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關於FIRST® LEGO® League

FIRST® LEGO® League（FLL）是美國FIRST與丹麥LEGO樂高集團於1998年組成的機器人比賽聯盟。FIRST（ForInspiration and Recognition of Science & Technology）是由發明家Dean Kamen創立的非營利機構。FLL聯盟的目的是通過樂高積木和教育產品，以各種活動和比賽的方式，快樂地激發青少年對科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）的職業興趣。比賽已於全球逾110個國家及地區舉辦3,700場以上的競賽活動，吸引接近70萬名參加者參與。賽事網址：https://fllasiaopen.org/

關於「世界數學及解難評估」

「世界數學及解難評估」是一項國際性高階思維測試，以國際認可的參照標準評估學生的高階思維能力。「世界數學及解難評估」數學科及解難分析科均取得優等成績的學生（雙優生）將有機會出席「世界數學及解難評估精英邀請賽」，與兩岸四地的學生互相切磋。邀請賽中排名在前十分之一的學生將會獲邀申請「世界數學及解難評估」獎學金。「世界數學及解難評估」獎學金曾資助學生參加由著名大學和學院提供的增潤課程，院校包括：約翰霍普金斯大學資優教育中心、倫敦帝國學院及 牛津大學聖安妮學院等。

關於「Trumptech尊科」

Trumptech尊科成立於1996年，Trumptech尊科不斷探索和開拓體驗式的教育服務。從電子學習資源、課程活動，至國際交流項目，讓學生親身經歷全方位的學習體驗，全面培育學生未來所需的高階思維及解難技能，至今已有650間學校、30萬多名學生參與。

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Market Hubs Holdings Limited

Lierence Li 李鑒泉 [email protected] Debbie So [email protected]









附錄

FIRST LEGO League 2024亞洲錦標賽港隊成績

FLL Explore 組別

學校/機構名稱 名稱 獎項 天水圍循道衞理小學 E001 The Juggling Kids 季軍 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 E002 正覺STEAM學會 – 高空滑板極速風暴隊 未來編程大師獎 天水圍天主教小學 E003 Tin Tin 最佳風采表現獎 中華基督教會全完第一小學 E004 全完小兵團 科研探索之星獎 聖瑪加利男女英文中小學 E006 St. MaRster Piece 季軍 Dr Squirrel's learning Centre E007 Olympic Five HK 最佳風采表現獎 CodNsim Academy E008 水火冰容 未來編程大師獎 CodNsim Academy E009 Emotional Musicians 科研探索之星獎 CodNsim Academy E010 Dream Team 科研探索之星獎

FLL Challenge 組別

學校/機構名稱 名稱 獎項 旅港開平商會學校 (C109) HP DREAM Team 創新項目獎 真鐸學校 (C110) CHUN TOK TEAM 優秀團隊 天水圍循道衞理小學 (C003) Props Up 核心價值獎 聖公會白約翰會督中學 (C002) ROCK 'N' ROLL 季軍 香港真光中學 (C001) Berenice 9981 季軍 鳳溪廖萬石堂中學 (C108) 100 % 優秀團隊

SOURCE Trumptech 尊科