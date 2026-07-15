FIRST® LEGO® League香港錦標賽2025-26圓滿舉行

中亞賽事交流 香港 STEAM 走向世界

本屆賽事另一亮點，是來自哈薩克、烏茲別克等中亞國家共4支隊伍首度大規模來港參與FLL香港錦標賽。今年2月，本地隊伍已遠赴哈薩克出戰FIRST中亞錦標賽（Central Asia FIRST Championship）；此番中亞隊伍回訪香港，進一步深化兩地STEAM青年交流，彰顯香港作為連通中亞與全球市場「超級聯繫人」的獨特角色，為香港中亞STEAM教育合作再譜新篇。

邊玩邊學 機械人為孩子打開科技之門

今年主題「UNEARTHED」以考古探索為題，鼓勵學生動手動腦，運用科技解決考古學家面對的挑戰，連結古代發現與現代科技及可持續發展。FLL香港籌委會主席郭天鳴表示：「特區政府積極推動STEAM教育多年，機械人教育正是體驗式學習的最佳體現。機械人讓小朋友在動手嘗試中感受到科技觸手可及，每一次失敗與調整，都是從挫折中成長的珍貴歷練。今年匯聚逾15個國家及地區的STEAM精英同台交流，充分展現香港作為國際STEAM教育樞紐的獨特地位，更印證科技是跨越文化、連結世界的共同語言。」

FLL香港錦標賽設有三大組別，包括FLL Discover（4–6歲）、FLL Explore（6–10歲）及FLL Challenge（9–16歲），全面激發幼兒及中小學生的創意、工程設計、編程及解難能力。FLL Challenge組別的機械人表現競賽最為矚目，各隊需於2.5分鐘內於比賽地圖上完成15個任務，爭取最高分數545分，評審同時就機械人設計、項目研究及核心價值四大範疇評分，選出冠、亞、季軍。現場亦特設親子互動體驗區、學校創科攤位以及LEGO作品設計分享展及玩樂區，推動全民創科風氣。

優勝隊伍再闖國際舞台

今屆優勝隊伍將有機會出戰8月初舉行的亞洲錦標賽，更有望晉身2027年4月於美國舉行的FLL全球總決賽暨世界錦標賽，與全球STEAM精英切磋交流，延續香港在國際STEAM賽場上的優秀傳統。

關於FIRST® LEGO® League

FIRST® LEGO® League (FLL)是美國FIRST與丹麥LEGO樂高集團於1998年組成的以機械人賽事為主軸的學習計劃。FIRST (ForInspiration and Recognition of Science & Technology)是由發明家Dean Kamen創立的非營利機構。FLL聯盟的目的是以各種活動和比賽的方式，快樂地激發青少年對科學、技術、工程、藝術和數學(STEAM)的職業興趣。比賽已於全球逾110個國家及地區舉辦3,700場以上的競賽活動，吸引接近70萬名參加者參與。 關於FLL INNOFest: https://www.fll-innofest.com

關於「世界數學及解難評估」

「世界數學及解難評估」是一項國際性高階思維測試，以國際認可的參照標準評估學生的高階思維能力。「世界數學及解難評估」數學科及解難分析科均取得優等成績的學生(雙優生)將有機會出席「世界數學及解難評估精英邀請賽」，與兩岸四地的學生互相切磋。邀請賽中排名在前十分之一的學生將會獲邀申請「世界數學及解難評估」獎學金。「世界數學及解難評估」獎學金曾資助學生參加由著名大學和學院提供的增潤課程，院校包括：約翰霍普金斯大學資優教育中心、倫敦帝國學院及牛津大學聖安妮學院等。

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附件

FIRST® LEGO® League香港錦標賽2025-26得獎名單(部份)

FLL Challenge

中學組

獎項 學校/教育機構 隊伍 香港隊冠軍 Australian International School Hong Kong Kangaroobotics 香港隊亞軍 拔萃女書院 Lego My Tamago 香港隊季軍 Star Club Scientist Education 蚌中明珠2 卓越精神獎 Morocco - First lego league Morocco ECOTEC 機械人表現獎(冠軍) Korea - ILSAN BEST 機械人設計獎(冠軍) Vietnam - CANADA INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL – SECONDARY SCHOOL – HIGH SCHOOL SSV-Sec 項目研究獎(冠軍) Morocco - First lego league Morocco ECOTEC 核心價值獎(冠軍) 拔萃女書院 Diobotics

小學組

獎項 學校/教育機構 隊伍 香港隊冠軍 油蔴地天主教小學（海泓道） 方舟物流 香港隊亞軍 天水圍循道衛理小學 時空方舟 Gadget Tech 香港隊季軍 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 BWCSS之考古探險旅程 機械人表現獎(冠軍) Star Club Scientist Education Tutankha-Money 機械人設計獎(冠軍) 九龍塘宣道小學 Builder Bros 項目研究獎(冠軍) 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Decipherers 核心價值獎(冠軍) 拔萃女小學 The Codologists

邀請隊

獎項 國家/地區 學校/教育機構 隊伍 冠軍 越南 Success International Education Development Investment Company Limited APEX 亞軍 哈薩克斯坦 LLP «PhysTech School Almaty» PEAK 季軍 摩爾多瓦 Tekwill Academy Kids RoboRangers

FLL Explore

獎項 學校/教育機構 隊伍 香港隊冠軍 嗇色園主辦可立小學 可立「磚」家 香港隊亞軍 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 BCKLAS-光速考察研究隊 香港隊季軍 天水圍循道衞理小學 Gadget Tech Project Capsule 特色攤位獎 Star Club Scientist Education 尋秦小隊 突出造型獎 聖瑪加利男女英文中小學 Hidden Horizon Hunters

邀請隊

獎項 國家/地區 學校/教育機構 隊伍 冠軍 立陶宛 Šiauliai Jesuit School and Panevėžys Saulėtekis Progymnasium Baltic Hill Quest 亞軍 泰國 Gammaco (Thailand) Co., Ltd IBOT KIDs 季軍 哈薩克斯坦 General Education School No. 218 Future Axions 218

SOURCE 世界數學及解難評估