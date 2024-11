Firstrade攜手Convoy of Hope支援颶風Helene和Milton後的救援工作

紐約2024年11月4日 /美通社/ -- 領先的美國網路券商Firstrade宣布與非營利災難救援組織 Convoy of Hope合作,這是一個前線救援組織,旨在幫助受颶風Helene和Milton影響的社區進行災後恢復。這兩場颶風連續襲擊了佛羅里達州、喬治亞州和北卡羅來納州,數百萬家庭被迫撤離,並造成了廣泛的破壞。

為支持Convoy of Hope在受災地區的救援工作,Firstrade捐贈了25萬美元。這筆資金將幫助提供所需的物資和服務,支援需要幫助的社區。

Firstrade的首席執行長John Liu分享了他對這次合作及公司對救援工作的承諾:「我們位於佛羅里達的團隊親眼目睹了這場災難的嚴重性,當時我們就知道必須採取行動。這不僅僅是財務上的支持,更是成為幫助家庭重建生活的一份力量。我們很榮幸能與Convoy of Hope共同參與這次救援工作,並承諾繼續支持我們所服務的社區。」

Convoy of Hope以其對災難的快速反應而聞名,該組織在此次颶風中為受影響最嚴重的地區提供了食品、飲用水和衛生用品等基本物資。他們迅速動員團隊和資源的能力,為無數受颶風影響的家庭提供了重要支持。

Convoy of Hope公共關係部副總裁Ethan Forhetz對此次合作表示:「這兩場風暴帶來的災害是前所未有的。Convoy of Hope對Firstrade的慷慨支持深表感謝,使我們能夠繼續滿足數十萬颶風倖存者的需求。有Firstrade這樣優秀的夥伴支持,Convoy已經成功運送超過 400 萬磅的必需救援物資,且更多物資正持續運往重災區。若沒有 Firstrade等夥伴的攜手協助,我們無法達成這項幫助災民的使命。」

如欲了解更多捐款信息或如何參與救援,請訪問Firstrade網站或Convoy of Hope的救災頁面。

關於Firstrade

在Firstrade,我們的核心理念一直都是建立在「客戶體驗第一優先」。我們以卓越的服務、最低的投資成本,助力每一位客戶實現財富目標。

Firstrade(第一證券)是一家領先的零佣金美國網路券商,提供股票、ETF、期權和共同基金全部零佣金交易,並提供固定收益如聯邦政府債券( Treasury Bills, Notes & Bonds )、地方政府債券( Municipal Bonds )、公司債券( Agency Bonds )與CD等投資產品。Firstrade提供全方位投資產品和工具及業界最低費用,以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。在Firstrade,我們致力於追求卓越,將投資者體驗放在第一位。Firstrade成立自1985,為FINRA(美國金融業監管局)以及SIPC(美國證券投資者保護公司)成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com。

關於Convoy of Hope

Convoy of Hope是一個全球性,以信念為基礎的非營利組織,專注於服務弱勢群體。透過與當地教會、企業、社區組織和政府機構合作,Convoy of Hope已經在全球130多個國家提供了援助和希望。自1994年成立以來,Convoy of Hope已經幫助了超過2.5億人。了解更多信息,請訪問convoyofhope.org。

