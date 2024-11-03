Firstrade攜手Convoy of Hope支援颶風Helene和Milton後的救援工作

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Firstrade Securities Inc.

Nov 03, 2024, 21:00 ET

紐約2024年11月4日 /美通社/ -- 領先的美國網路券商Firstrade宣布與非營利災難救援組織 Convoy of Hope合作，這是一個前線救援組織，旨在幫助受颶風Helene和Milton影響的社區進行災後恢復。這兩場颶風連續襲擊了佛羅里達州、喬治亞州和北卡羅來納州，數百萬家庭被迫撤離，並造成了廣泛的破壞。

為支持Convoy of Hope在受災地區的救援工作，Firstrade捐贈了25萬美元。這筆資金將幫助提供所需的物資和服務，支援需要幫助的社區。

Firstrade的首席執行長John Liu分享了他對這次合作及公司對救援工作的承諾：「我們位於佛羅里達的團隊親眼目睹了這場災難的嚴重性，當時我們就知道必須採取行動。這不僅僅是財務上的支持，更是成為幫助家庭重建生活的一份力量。我們很榮幸能與Convoy of Hope共同參與這次救援工作，並承諾繼續支持我們所服務的社區。」

Convoy of Hope以其對災難的快速反應而聞名，該組織在此次颶風中為受影響最嚴重的地區提供了食品、飲用水和衛生用品等基本物資。他們迅速動員團隊和資源的能力，為無數受颶風影響的家庭提供了重要支持。

Convoy of Hope公共關係部副總裁Ethan Forhetz對此次合作表示：「這兩場風暴帶來的災害是前所未有的。Convoy of Hope對Firstrade的慷慨支持深表感謝，使我們能夠繼續滿足數十萬颶風倖存者的需求。有Firstrade這樣優秀的夥伴支持，Convoy已經成功運送超過 400 萬磅的必需救援物資，且更多物資正持續運往重災區。若沒有 Firstrade等夥伴的攜手協助，我們無法達成這項幫助災民的使命。」

如欲了解更多捐款信息或如何參與救援，請訪問Firstrade網站或Convoy of Hope的救災頁面。

關於Firstrade
在Firstrade，我們的核心理念一直都是建立在「客戶體驗第一優先」。我們以卓越的服務、最低的投資成本，助力每一位客戶實現財富目標。

Firstrade（第一證券）是一家領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權和共同基金全部零佣金交易，並提供固定收益如聯邦政府債券（ Treasury Bills, Notes & Bonds ）、地方政府債券（ Municipal Bonds ）、公司債券（ Agency Bonds ）與CD等投資產品。Firstrade提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。在Firstrade，我們致力於追求卓越，將投資者體驗放在第一位。Firstrade成立自1985，為FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com

關於Convoy of Hope
Convoy of Hope是一個全球性，以信念為基礎的非營利組織，專注於服務弱勢群體。透過與當地教會、企業、社區組織和政府機構合作，Convoy of Hope已經在全球130多個國家提供了援助和希望。自1994年成立以來，Convoy of Hope已經幫助了超過2.5億人。了解更多信息，請訪問convoyofhope.org

如需更多詳情，請聯絡： 
Firstrade媒體團隊   
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