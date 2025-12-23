Fluxion主網在Mantle上線，助推DeFi與RWA原生現貨流動性發展

Mantle核心顧問Emily Bao表示：「隨著Mantle的持續發展，成為一個領先的RWA執行和流動性層，原生基礎設施顯得至關重要。」

「Fluxion代表著我們希望為Mantle現貨流動性提供支持的那種專為特定用途打造、以生態系統為先的去中心化交易所，它高效、可組合，且自設計之初就專為現實世界資產用例設計。」

專為特定用途打造的現貨去中心化交易所架構

Fluxion的現貨交易棧由三個互補的流動性和執行模塊組成，旨在協同工作，同時在整個Mantle生態系統中保持可組合性：

AMM V2池：為穩定幣和波動性現貨交易對實現高效路由

AMM V3集中流動性：允許流動性提供者在特定價格區間內部署資金，以提高資本效率並減少滑點

支持詢價(RFQ)的訂單簿執行（即將推出）：這是一種混合模型，將鏈上訂單簿邏輯與詢價執行相結合，旨在支持規模更大、對資產敏感的交易，同時保持與自動做市商(AMM)流動性的互操作性

這些組件共同構成了一個全棧現貨去中心化交易所架構，針對Mantle上的資產背書市場和機構級執行進行了優化。

支持Mantle不斷壯大的現實世界資產生態系統

隨著Mantle在現實世界資產、有資產背書的代幣和適合機構的鏈上金融領域拓展其生態系統，Fluxion將作為該網絡的核心現貨流動性和執行層。

對於Mantle原生項目，Fluxion提供：

一個已具備生產環境條件的有資產背書的現貨流動性平台

針對現實世界資產相關代幣提供高效、低成本的執行

一個用於代幣發行、價格發現和長期流動性形成的統一平台

隨著與包括SCOR在內的生態系統的實際整合，Fluxion已經開始支持多樣化的資產組合，展示了其應對大規模生產流動性以及現實世界資產用例的準備就緒狀態。

Fluxion首席營銷官Sham Lee表示：「Fluxion從頭開始構建就是為了服務於那些對精準度、深度和資本效率有要求的現貨市場。」

「在Mantle上原生推出，使我們能夠緊密整合執行、流動性和生態系統分發，從而打造一個專為現實世界資產和鏈上市場下一階段而設計的現貨去中心化交易所。」

路線圖與未來發展

主網上線後，Fluxion的下一步計劃包括：

持續優化Mantle上的AMM V2和V3現貨市場

部署支持詢價功能的訂單簿執行層

與Mantle原生協議和資產發行方進行更深入的集成

擴展流動性激勵和參與框架

通過這些舉措，Fluxion旨在將自己打造成為Mantle上專注於現實世界資產的現貨流動性中心，在現實世界金融持續向鏈上遷移的過程中，支持高效的價格發現和可持續的鏈上市場。

關於Fluxion Network

Fluxion Network是構建在Mantle上的去中心化交易所基礎設施，旨在支持下一波去中心化金融和鏈上現實世界資產市場。通過融合基於自動做市商的流動性、支持詢價的執行以及與生態系統深度協同的設計，Fluxion旨在為Mantle上的資產背書市場提供基礎交易和流動性層。

關於Mantle

Mantle將自己定位為機構及傳統金融連接鏈上流動性並獲取現實世界資產的首選分發層和門戶，促進現實世界金融流動。

憑借超過40億美元的社群持有資產，Mantle將信譽、流動性及可擴展性與機構級基礎設施相結合，以支持大規模採用。該生態系統以Bybit平台內的$MNT為核心，並通過mETH、fBTC、MI4等核心生態項目擴展構建。此外，Mantle Network還與Ethena USDe、Ondo USDY、OP-Succinct和EigenLayer等領先發行方和協議建立了合作關係。

