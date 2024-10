FP Markets團隊出席2024年杜拜外匯博覽會，榮獲兩項大獎

活動在週二晚上以頒獎典禮作為結束,FP Markets團隊在典禮上榮獲兩項卓越成就獎。Andria Phiniefs獲選為「年度導師」(Mentor of the Year),而由市場分析師Aaron Hill領導的FP Markets研究團隊則榮獲「技術分析卓越獎」(Excellence in Technical Analysis)。

對於FP Markets在2024年杜拜外匯博覽會(Forex Expo Dubai 2024)上的參與及成就,環球市場總監Andria Phiniefs表示:「團隊被邀請作為各自領域的專家進行演講並獲得卓越貢獻獎,這充分證明了我們品牌的文化。我們為成為一個鼓勵靈活性和適應性的生態系統的一部分而感到自豪,推動創新邊界向前發展。FP Markets對知識力量的信念延伸到我們的客戶和團隊:知識共享在內部和外部都在發生。我們不僅僅致力於成為經紀商,而是將所有努力集中在提升客戶的交易知識和提供卓越的投資體驗上。」

編輯須知

FP Markets簡介:

• FP Markets是一間受多重監管的外匯和差價合約經紀商,擁有超過 19 年的業界經驗。

• 此公司提供極具競爭力的銀行間外匯差價,低至0.0點。

• 交易者可以從領先強大的在線交易平台中進行選擇,包括FP Markets的Mobile App、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTrader、cTrader、Iress及TradingView。

• 公司出色的每週7天每天24小時全天候多語種客戶服務獲得Investment Trends的認可,並連續五年榮獲「最高整體客戶滿意度」獎項(The Highest Overall Client Satisfaction Award)。

• FP Markets連續六年(2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年)在環球外匯大獎(Global Forex Awards)中獲頒「環球最佳價值經紀商」(Best Value Broker - Global)的榮譽。

• FP Markets在環球外匯大獎(Global Forex Awards)(2022年、2023年、2024年)中獲頒「歐洲最佳經紀商」(Best Broker – Europe)和「亞洲最佳外匯合作夥伴計劃」(Best Forex Partners Programme – Asia)的榮譽。

• FP Markets在2022年的Ultimate Fintech Awards中獲頒「最佳交易執行」(Best Trade Execution)獎,並在2023年獲頒「最值得信賴的經紀商」(Most Trusted Broker)和「最佳交易執行」(Best Trade Execution)獎。

• FP Markets在2023 FAME Awards上榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」(Best CFD Broker - Africa)稱號。

• FP Markets在2023年亞太區Ultimate Fintech Awards APAC中獲授予「最佳交易執行」(Best Trade Execution)獎及「最透明經紀商」(Most Transparent Broker)獎。

• FP Markets在Brokersview Awards 2024中獲頒「最佳價格執行」(Best Price Execution)獎。

• FP Markets在FAME Awards 2024中獲頒「非洲最佳交易體驗」(Best Trading Experience - Africa)獎。

• FP Markets在Global Ultimate Fintech Awards 2024中獲頒「最透明的經紀商」(Most Transparent Broker)獎和「最佳交易條件」(Best Trading Conditions)獎。

• FP Markets在2024 Finance Magnates Pacific Summit上獲頒「亞太區最佳外匯點差」(Best Forex Spreads APAC)獎和「亞太區最佳交易體驗」(Best Trading Experience APAC)獎。

• FP Markets監管機構包括澳洲證券投資委員會(Australian Securities and Investments Commission,簡稱「ASIC」)、南非金融部門行為管理局(Financial Sector Conduct Authority,簡稱「FSCA」)、毛里求斯金融服務委員會(Financial Services Commission of Mauritius,簡稱「FSC」)、塞浦路斯證券交易委員會(Cyprus Securities and Exchange Commission,簡稱「CySEC」)、巴哈馬證券委員會(Securities Commission of the Bahamas,簡稱「SCB」)和肯尼亞資本市場管理局(Capital Markets Authority,簡稱「CMA」)。

有關FP Markets全面產品和服務的更多資訊,請瀏覽https://www.fpmarkets.com/

SOURCE FP MARKETS