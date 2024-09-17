FP Markets在The Global Forex Awards榮獲三項大獎

悉尼2024年9月18日 /美通社/ -- 在本月早些時候在澳洲Finance Magnates Pacific Summit峰會上取得成功之後，多元資產外匯及CFD經紀商FP Markets於9月12日（星期四）在利馬索爾（Limassol）的La Caleta舉行的儀式上獲頒三項Global Forex Awards殊榮。FP Markets連續第六次獲選為「全球最佳價值經紀商」（Best Value Broker - Global），連續第三次獲選為「歐洲最佳經紀商」（Best Broker - Europe），並獲選為「「亞洲最佳合作夥伴計劃」（Best Partners Programme - Asia）。

據總部位於英國倫敦的主辦單位Holiston Media稱，Global Forex Awards「慶祝經紀商在尖端技術、低成本交易、綜合市場研究工具、先進教育計劃和世界一流的客戶服務方面佔據前沿位置」。「全球最大外匯零售獎」（World's Biggest Forex Retail Awards）的獲獎者是透過公眾投票過程決定，因此獎項對於希望鞏固其市場地位和聲譽的零售外匯品牌較為重要。