FP Markets在The Global Forex Awards榮獲三項大獎
18 9月, 2024, 02:00 CST
悉尼2024年9月18日 /美通社/ -- 在本月早些時候在澳洲Finance Magnates Pacific Summit峰會上取得成功之後，多元資產外匯及CFD經紀商FP Markets於9月12日（星期四）在利馬索爾（Limassol）的La Caleta舉行的儀式上獲頒三項Global Forex Awards殊榮。FP Markets連續第六次獲選為「全球最佳價值經紀商」（Best Value Broker - Global），連續第三次獲選為「歐洲最佳經紀商」（Best Broker - Europe），並獲選為「「亞洲最佳合作夥伴計劃」（Best Partners Programme - Asia）。
據總部位於英國倫敦的主辦單位Holiston Media稱，Global Forex Awards「慶祝經紀商在尖端技術、低成本交易、綜合市場研究工具、先進教育計劃和世界一流的客戶服務方面佔據前沿位置」。「全球最大外匯零售獎」（World's Biggest Forex Retail Awards）的獲獎者是透過公眾投票過程決定，因此獎項對於希望鞏固其市場地位和聲譽的零售外匯品牌較為重要。
當被問到公司最新成就時，FP Markets行政總裁Craig Allison表示感謝：「贏得三項Global Forex Awards大獎是FP Markets團隊的另一項巨大成就，亦讓我們從競爭對手脫穎而出。被確認為一家為交易者和合作夥伴提供創新且具成本效益的交易解決方案的經紀商，同時保持最高的監管標準，是我們作為一家公司的努力和精神的證明。這些獎項表明了我們在對潛在新客戶方面的信譽，也證明我們現有的交易者和合作夥伴選擇與我們投資的原因。」
編輯須知
FP Markets 簡介：
- FP Markets 是一間受多重監管的外匯和差價合約經紀商，擁有超過 19 年的業界經驗。
- 此公司提供極具競爭力的銀行間外匯點差，低至 0.0 點。
- 交易者可以從領先強大的在線交易平台中進行選擇，包括 FP Markets 的Mobile App、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTrader、cTrader、Iress及TradingView。
- 公司出色的 7 天 24 小時全天候多語種客戶服務獲得了 Investment Trends 的認可，並連續五年榮獲「最高整體客戶滿意度」獎。
- FP Markets 已連續五年（2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年）在 Global Forex Awards 中獲評為「全球外匯最佳價值經紀商」（Best Global Forex Value Broker）。
- FP Markets 在 2022 年及 2023 年 Global Forex Awards 中榮獲「歐洲最佳外匯經紀商」（Best Forex Broker – Europe）和「亞洲最佳外匯合作夥伴計劃」（Best Forex Partners Programme – Asia）。
- FP Markets 在 2022 年的 Ultimate Fintech Awards 中獲頒「最佳交易執行」（Best Trade Execution）獎，並在 2023 年獲頒「最值得信賴的經紀商」（Most Trusted Broker）和「最佳交易執行」（Best Trade Execution）獎。
- FP Markets 在 2023 FAME Awards 上榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」（Best CFD Broker - Africa）稱號。
- FP Markets 在 2023 年亞太區 Ultimate Fintech Awards APAC 中獲授予「最佳交易執行」（Best Trade Execution）獎及「最透明經紀商」（Most Transparent Broker）獎。
- FP Markets 在 Brokersview Awards 2024 中獲頒「最佳價格執行」（Best Price Execution）獎。
- FP Markets 在 FAME Awards 2024 中獲頒「非洲最佳交易體驗」（Best Trading Experience - Africa）獎。
- FP Markets 在 Global Ultimate Fintech Awards 2024 中獲頒「最透明的經紀商」（Most Transparent Broker）獎和「最佳交易條件」（Best Trading Conditions）獎。
- FP Markets 在 2024 Finance Magnates Pacific Summit 上獲頒「亞太區最佳外匯點差」（Best Forex Spreads APAC）獎和「亞太區最佳交易體驗」（Best Trading Experience APAC）獎。
- FP Markets 監管機構包括澳洲證券投資委員會（Australian Securities and Investments Commission，簡稱「ASIC」）、南非金融部門行為管理局（Financial Sector Conduct Authority，簡稱「FSCA」）、毛里求斯金融服務委員會（Financial Services Commission of Mauritius，簡稱「FSC」）、塞浦路斯證券交易委員會（Cyprus Securities and Exchange Commission，簡稱「CySEC」）、巴哈馬證券委員會（Securities Commission of the Bahamas，簡稱「SCB」）和肯尼亞資本市場管理局（Capital Markets Authority，簡稱「CMA」）。
有關 FP Markets 全面產品和服務的更多資訊，請瀏覽https://www.fpmarkets.com/。
SOURCE FP MARKETS
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