FP Markets 於 Finance Magnates Annual Award Gala 橫掃三項主要榮譽

悉尼2024年11月5日 /美通社/ -- 澳洲創立的經紀商 FP Markets 在首屆 Finance Magnates Annual Award (FMAA) Gala 晚會上榮獲「最值得信賴經紀商 - 全球」(Most Trusted Broker - Global)、「年度經紀人 - 亞洲」(Broker of the Year - Asia) 和「發展最快的經紀人 - LATAM」(Fastest Growing Broker - LATAM)，進一步鞏固其市場領導者地位。此活動於 10 月 23 日（星期三）在塞浦路斯尼科西亞的 Lemon Park Venue 會場舉行。

FMAAs 由 Amazon Web Services (AWS) 提供技術支援，目的在於「褒揚金融科技、外匯、支付和交易平台的最高創新和卓越水平」。 獲獎者通過雙重程序確定：業界專業人士和全球貿易社群均可進行線上投票，並由傑出的評審團評選。矚目全埸的是，全球多種資產外匯及差價合約經紀商 FP Markets 是當晚唯一榮獲三項 FMAA 的公司。