FP Markets 於 Finance Magnates Annual Award Gala 橫掃三項主要榮譽
新聞提供者FP MARKETS
05 11月, 2024, 05:02 CST
悉尼2024年11月5日 /美通社/ -- 澳洲創立的經紀商 FP Markets 在首屆 Finance Magnates Annual Award (FMAA) Gala 晚會上榮獲「最值得信賴經紀商 - 全球」(Most Trusted Broker - Global)、「年度經紀人 - 亞洲」(Broker of the Year - Asia) 和「發展最快的經紀人 - LATAM」(Fastest Growing Broker - LATAM)，進一步鞏固其市場領導者地位。此活動於 10 月 23 日（星期三）在塞浦路斯尼科西亞的 Lemon Park Venue 會場舉行。
FMAAs 由 Amazon Web Services (AWS) 提供技術支援，目的在於「褒揚金融科技、外匯、支付和交易平台的最高創新和卓越水平」。 獲獎者通過雙重程序確定：業界專業人士和全球貿易社群均可進行線上投票，並由傑出的評審團評選。矚目全埸的是，全球多種資產外匯及差價合約經紀商 FP Markets 是當晚唯一榮獲三項 FMAA 的公司。
FP Markets 全球營銷主管 Andria Phiniefs 表示：「與一些業界最偉大的名字同時獲得提名，本身就是一項巨大的榮譽。透過全球貿易社群及業界利害關係人的投票贏得三個獎項，標誌著我們團隊的重大成就。這份肯定，激勵我們繼續追求近二十年前就已開始的使命：成為全球交易者首選和最值得信賴的經紀商。
FP Markets 繼續利用現有市場以外的商機，同時為全球客戶維持一致的產品和服務品質標準。作為此經紀商明年成立二十周年的一部分，投資社區還可以期待進一步的交易技術進步與更新。
編輯須知
FP Markets 簡介：
- FP Markets 是一間受多重監管的外匯和差價合約經紀商，擁有超過 19 年的業界經驗。
- 此公司提供極具競爭力的銀行間外匯差價，低至 0.0 點。
- 交易者可以從領先強大的網上交易平台中進行選擇，包括 FP Markets 的 Mobile App、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTrader、cTrader、Iress 以及 TradingView。
- 公司出色的 24 小時全天候多語種客戶服務獲得 Investment Trends 的認可，並連續五年榮獲「最高整體客戶滿意度」獎。
- FP Markets 連續六年（2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年）在環球外匯大獎（Global Forex Awards）中獲頒「環球最佳價值經紀商」（Best Value Broker - Global）的榮譽。
- FP Markets在環球外匯大獎（Global Forex Awards）（2022年、2023年、2024年）中獲頒「歐洲最佳經紀商」（Best Broker – Europe）和「亞洲最佳外匯合作夥伴計劃」（Best Forex Partners Programme – Asia）的榮譽。
- FP Markets 在 2022 年的 Ultimate Fintech Awards 中獲頒「最佳交易執行」（Best Trade Execution）獎，並在2023年獲頒「最值得信賴的經紀商」（Most Trusted Broker）和「最佳交易執行」（Best Trade Execution）獎。
- FP Markets 在 2023 FAME Awards上榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」（Best CFD Broker - Africa）稱號。
- FP Markets 在 2023 年亞太區Ultimate Fintech Awards APAC 中獲授予「最佳交易執行」（Best Trade Execution）獎及「最透明經紀商」（Most Transparent Broker）獎。
- FP Markets 在 Brokersview Awards 2024 中獲頒「最佳價格執行」（Best Price Execution）獎。
- FP Markets 在 FAME Awards 2024 中獲頒「非洲最佳交易體驗」（Best Trading Experience - Africa）獎。
- FP Markets 在 Global Ultimate Fintech Awards 2024 中獲頒「最透明的經紀商」（Most Transparent Broker）獎和「最佳交易條件」（Best Trading Conditions）獎。
- FP Markets 在 2024 Finance Magnates Pacific Summit 上獲頒「亞太區最佳外匯點差」（Best Forex Spreads APAC）獎和「亞太區最佳交易體驗」（Best Trading Experience APAC）獎。
- FP Markets 監管機構包括澳洲證券投資委員會（Australian Securities and Investments Commission，簡稱「ASIC」）、南非金融部門行為管理局（Financial Sector Conduct Authority，簡稱「FSCA」）、毛里求斯金融服務委員會（Financial Services Commission of Mauritius，簡稱「FSC」）、塞浦路斯證券交易委員會（Cyprus Securities and Exchange Commission，簡稱「CySEC」）、巴哈馬證券委員會（Securities Commission of the Bahamas，簡稱「SCB」）和肯尼亞資本市場管理局（Capital Markets Authority，簡稱「CMA」）。
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SOURCE FP MARKETS
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