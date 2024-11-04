FP Markets 於 Finance Magnates Annual Award Gala 橫掃三項主要榮譽

新聞提供者

FP MARKETS

05 11月, 2024, 05:02 CST

悉尼2024年11月5日 /美通社/ -- 澳洲創立的經紀商 FP Markets 在首屆 Finance Magnates Annual Award (FMAA) Gala 晚會上榮獲「最值得信賴經紀商 - 全球」(Most Trusted Broker - Global)、「年度經紀人 - 亞洲」(Broker of the Year - Asia) 和「發展最快的經紀人 - LATAM」(Fastest Growing Broker - LATAM)，進一步鞏固其市場領導者地位。此活動於 10 月 23 日（星期三）在塞浦路斯尼科西亞的 Lemon Park Venue 會場舉行。

FMAAs 由 Amazon Web Services (AWS) 提供技術支援，目的在於「褒揚金融科技、外匯、支付和交易平台的最高創新和卓越水平」。 獲獎者通過雙重程序確定：業界專業人士和全球貿易社群均可進行線上投票，並由傑出的評審團評選。矚目全埸的是，全球多種資產外匯差價合約經紀商 FP Markets 是當晚唯一榮獲三項 FMAA 的公司。

FP Markets Secures Three Major Honours at the Inaugural Finance Magnates Annual Award Gala
FP Markets Secures Three Major Honours at the Inaugural Finance Magnates Annual Award Gala

FP Markets 全球營銷主管 Andria Phiniefs 表示：「與一些業界最偉大的名字同時獲得提名，本身就是一項巨大的榮譽。透過全球貿易社群及業界利害關係人的投票贏得三個獎項，標誌著我們團隊的重大成就。這份肯定，激勵我們繼續追求近二十年前就已開始的使命：成為全球交易者首選和最值得信賴的經紀商。

FP Markets 繼續利用現有市場以外的商機，同時為全球客戶維持一致的產品和服務品質標準。作為此經紀商明年成立二十周年的一部分，投資社區還可以期待進一步的交易技術進步與更新。

編輯須知

FP Markets 簡介：

  • FP Markets 是一間受多重監管的外匯和差價合約經紀商，擁有超過 19 年的業界經驗。
  • 此公司提供極具競爭力的銀行間外匯差價，低至 0.0 點。
  • 交易者可以從領先強大的網上交易平台中進行選擇，包括 FP Markets 的 Mobile AppMetaTrader 4MetaTrader 5WebTradercTraderIress 以及 TradingView
  • 公司出色的 24 小時全天候多語種客戶服務獲得 Investment Trends 的認可，並連續五年榮獲「最高整體客戶滿意度」獎。
  • FP Markets 連續六年（2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年）在環球外匯大獎（Global Forex Awards）中獲頒「環球最佳價值經紀商」（Best Value Broker - Global）的榮譽。
  • FP Markets在環球外匯大獎（Global Forex Awards）（2022年、2023年、2024年）中獲頒「歐洲最佳經紀商」（Best Broker – Europe）和「亞洲最佳外匯合作夥伴計劃」（Best Forex Partners Programme – Asia）的榮譽。
  • FP Markets 在 2022 年的 Ultimate Fintech Awards 中獲頒「最佳交易執行」（Best Trade Execution）獎，並在2023年獲頒「最值得信賴的經紀商」（Most Trusted Broker）和「最佳交易執行」（Best Trade Execution）獎。
  • FP Markets 在 2023 FAME Awards上榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」（Best CFD Broker - Africa）稱號。
  • FP Markets 在 2023 年亞太區Ultimate Fintech Awards APAC 中獲授予「最佳交易執行」（Best Trade Execution）獎及「最透明經紀商」（Most Transparent Broker）獎。
  • FP Markets 在 Brokersview Awards 2024 中獲頒「最佳價格執行」（Best Price Execution）獎。
  • FP Markets 在 FAME Awards 2024 中獲頒「非洲最佳交易體驗」（Best Trading Experience - Africa）獎。
  • FP Markets 在 Global Ultimate Fintech Awards 2024 中獲頒「最透明的經紀商」（Most Transparent Broker）獎和「最佳交易條件」（Best Trading Conditions）獎。
  • FP Markets 在 2024 Finance Magnates Pacific Summit 上獲頒「亞太區最佳外匯點差」（Best Forex Spreads APAC）獎和「亞太區最佳交易體驗」（Best Trading Experience APAC）獎。
  • FP Markets 監管機構包括澳洲證券投資委員會（Australian Securities and Investments Commission，簡稱「ASIC」）、南非金融部門行為管理局（Financial Sector Conduct Authority，簡稱「FSCA」）、毛里求斯金融服務委員會（Financial Services Commission of Mauritius，簡稱「FSC」）、塞浦路斯證券交易委員會（Cyprus Securities and Exchange Commission，簡稱「CySEC」）、巴哈馬證券委員會（Securities Commission of the Bahamas，簡稱「SCB」）和肯尼亞資本市場管理局（Capital Markets Authority，簡稱「CMA」）。

如需更多有關 FP Markets 的全方位產品和服務的資訊，請瀏覽 https://www.fpmarkets.com/

SOURCE FP MARKETS

來自同一來源

FP Markets團隊出席2024年杜拜外匯博覽會，榮獲兩項大獎

FP Markets團隊出席2024年杜拜外匯博覽會，榮獲兩項大獎

環球多元資產外匯和差價合約（CFD）經紀商FP Markets於本月早些時候參加了2024年杜拜外匯博覽會（Forex Expo Dubai 2024）。這場中東地區最大的交易盛會於10月7日至8日在阿聯酋杜拜舉行，今年吸引了多達18,000名參觀者。 FP...
FP Markets在The Global Forex Awards榮獲三項大獎

FP Markets在The Global Forex Awards榮獲三項大獎

在本月早些時候在澳洲Finance Magnates Pacific Summit峰會上取得成功之後，多元資產外匯及CFD經紀商FP Markets於9月12日（星期四）在利馬索爾（Limassol）的La Caleta舉行的儀式上獲頒三項Global Forex Awards殊榮。FP...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

金融科技

金融科技

金融科技

金融科技

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿