Future Minerals Forum 發布 2025 年大膽的三天議程

FMF25 今年已邁入第四屆，主題為「影響之年」(Year of Impact)，將針對最關鍵的議題進行討論，並重新定義礦物在快速發展的世界中的未來。三天的議程包括：

第四屆全球最大型礦產部長 圓桌會議 ，與 100 多名政府代表和 50 個國際組織舉行，政策與產業相交，塑造全球策略。

，與 100 多名政府代表和 50 個國際組織舉行，政策與產業相交，塑造全球策略。 第二屆 國際地質調查會議 ，是有史以來最大規模的調查公司行政總裁聚會。

，是有史以來最大規模的調查公司行政總裁聚會。 首屆 卓越 與技術中心會議 ，聚集了礦物研究和創新領先的專家。

，聚集了礦物研究和創新領先的專家。 首屆 Knowledge Exchang e 是一個深入分享礦產智能、地質、技術、可持續發展和人才發展方面的最新進步的空間。

e 是一個深入分享礦產智能、地質、技術、可持續發展和人才發展方面的最新進步的空間。 首屆 領袖圓桌會議 ，由部長、首席執行官和全球專家組成的獨特聚會，旨在解決投資、基礎設施、增值和處理中心的建立。

，由部長、首席執行官和全球專家組成的獨特聚會，旨在解決投資、基礎設施、增值和處理中心的建立。 首次針對非洲、中亞和拉丁美洲的區域領導團圓桌會 議，將供應商 國家團結，創造強大、統一的全球礦產運動。

議，將供應商 國家團結，創造強大、統一的全球礦產運動。 FMF 全體 會議，來自礦產和相關行業的行政總裁數量最多，解決當今市場和政治挑戰，以實現可操作的影響力。演講者包括來自全球 20 大礦業公司中 11 間的行政總裁和 10 間 International Council for Metals and Mining (ICMM) 成員公司。

FMF 部長圓桌會議是由政府主導的高層次會議，使計劃成為一個充滿活力、以影響力為導向的平台。政府和行政總裁持續回歸 FMF 的關鍵原因之一，是因為 FMF 能從政府和高級領導層兩方面，解決全球礦產供應所面臨的真正挑戰。

副部長強調，此論壇是解決礦業區域和國際挑戰的全球領先平台之一。他強調了 FMF 在提高關鍵礦物供應的重點，以及關鍵礦物供應在全球轉向清潔能源過渡中的領導作用。他補充說：「FMF 提供非常出色的機會，以交流想法，展示創新解決方案並加強國際合作，以實現採礦業的可持續發展，同時推動經濟和社會發展。」

第一天將透過國際展覽和互動知識交流會打造舞台，業界領導者 介紹全球礦產供應前景、科技進步和可持續發展的見解框架。觀眾將直接與專家交流，進行問答導向的對話。

來自下游行業的新聲音將提供創新的方法，將當地社區和經濟融入礦產價值鏈中，為與會者提供新興技術未來應用的第一手資料，並展示技術與永續性交會的可能性。

第二天和第三天包括領袖圓桌會議，包括一系列針對非洲、拉丁美洲和中亞的區域領袖圓桌會議， 將重點放在新興供應商地區的貿易和投資機會。每場會議，都將邀請部長級的行政總裁和業界專家以解決一項棘手問題，務求透過合作來釋放和降低全球礦產供應的風險。

FMF 2025 匯聚了眾多在礦產和工業領域的行業巨擘，包括：

Dominic Barton，Rio Tinto 董事長

Máximo Pacheco，Codelco 董事長

Duncan Wanblad，Anglo America 行政總裁

Mark Bristow，Barrick Gold 行政總裁

Tom Palmer，Newmont 主席兼行政總裁

Graham Kerr，South32 行政總裁

Kent Masters，Albermarle 行政總裁

Catherine Raw，BHP 發展總監

陳景河，紫金礦業執行董事長

袁宏林，洛陽欒川鉬業董事長

Jonathan Price，Teck Resources 行政總裁

Jeremy Weir，Trafigura Group 執行董事長兼行政總裁

Mark Cutifani，Vale Base Metals 董事長

Bob Wilt，Ma'aden 行政總裁

Jasper Jung，General Motors 策略計劃與全球公共政策執行董事

Joe Kaeser，Siemens Energy 與 Daimler Truck 監事會董事長

Robert Friedland，Ivanhoe Mines、Ivanhoe Electric 和 I-Pulse 的創辦人

Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz 王子殿下，沙地阿拉伯能源部長

Bandar AlKhorayef 閣下，沙地阿拉伯工業與礦產資源大臣

Mohammed Al-Jadaan 閣下，沙地阿拉伯財政部長

Khalid Al-Mudaifer 閣下，沙地阿拉伯礦業事務副部長

Khalid Al-Falih 閣下，投資部部長

Jasem Mohamed Albudaiwi 閣下，Gulf Cooperation Council 秘書長

Yousef bin Abdullah Al-Benyan 閣下，沙地阿拉伯教育部部長

Saleh Al Jasser 閣下，運輸與物流服務部部長

Mohammed A. Abunayyan，ACWA Power 董事長

這些傑出的演講者，帶來了來自上游、中游和下游行業的豐富專業知識。演講者都是經過精心挑選的專業人士，將推動以解決方案為基礎的討論，橫跨整個礦物生態系統。

請在此瀏覽詳細的節目議程、會議、主題和演講者。

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Future Minerals Forum 簡介

塑造礦產未來的全球領先論壇

Future Minerals Forum (FMF) 是全球首屈一指的礦產平台。FMF 站在全球產業聯繫的前線，將政府、國際組織和利益相關者聚集在一起，共同塑造礦產的未來。FMF 擁有來自 178 個國家的 14,000 名參與者，其中包括 75 位政府代表，成為全球合作的催化劑。

透過（僅限受邀）部長圓桌會議、會議和展覽以及專門的礦產科技和勘探區，礦產的全球對話將成為中心，推動創新和合作邁向可持續的未來。

SOURCE Future Minerals Forum