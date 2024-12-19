Future Minerals Forum 發布 2025 年大膽的三天議程

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Future Minerals Forum

20 12月, 2024, 06:41 CST

FMF 2025 將與世界頂尖領導者一起應對全球礦產供應中最艱難的挑戰 

沙地阿拉伯利雅德2024年12月20日 /美通社/ -- 今天，FMF25 的議程在沙地阿拉伯礦業事務副部長 Khalid Al-Mudaifer 閣下領導的利雅得新聞發佈會上揭曉。

「過去三年來，Future Minerals Forum 已成為礦產領域的首要聚會，並全年努力應對該行業的挑戰和機遇。為實現這目標，此論壇召集了利雅得市中心最高層級的政府代表、行業領袖、投資者、研究機構和媒體，務求塑造礦產的未來。」Khalid Al-Mudaifer 閣下。

FMF Press Conference
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FMF25 今年已邁入第四屆，主題為「影響之年」(Year of Impact)，將針對最關鍵的議題進行討論，並重新定義礦物在快速發展的世界中的未來。三天的議程包括：

  • 第四屆全球最大型礦產部長 圓桌會議，與 100 多名政府代表和 50 個國際組織舉行，政策與產業相交，塑造全球策略。
  • 第二屆 國際地質調查會議，是有史以來最大規模的調查公司行政總裁聚會。
  • 首屆 卓越 與技術中心會議，聚集了礦物研究和創新領先的專家。
  • 首屆 Knowledge Exchang e 是一個深入分享礦產智能、地質、技術、可持續發展和人才發展方面的最新進步的空間。
  • 首屆 領袖圓桌會議，由部長、首席執行官和全球專家組成的獨特聚會，旨在解決投資、基礎設施、增值和處理中心的建立。
  • 首次針對非洲、中亞和拉丁美洲的區域領導團圓桌會議，將供應商 國家團結，創造強大、統一的全球礦產運動。
  • FMF 全體 會議，來自礦產和相關行業的行政總裁數量最多，解決當今市場和政治挑戰，以實現可操作的影響力。演講者包括來自全球 20 大礦業公司中 11 間的行政總裁和 10 間 International Council for Metals and Mining (ICMM) 成員公司。

FMF 部長圓桌會議是由政府主導的高層次會議，使計劃成為一個充滿活力、以影響力為導向的平台。政府和行政總裁持續回歸 FMF 的關鍵原因之一，是因為 FMF 能從政府和高級領導層兩方面，解決全球礦產供應所面臨的真正挑戰。

副部長強調，此論壇是解決礦業區域和國際挑戰的全球領先平台之一。他強調了 FMF 在提高關鍵礦物供應的重點，以及關鍵礦物供應在全球轉向清潔能源過渡中的領導作用。他補充說：「FMF 提供非常出色的機會，以交流想法，展示創新解決方案並加強國際合作，以實現採礦業的可持續發展，同時推動經濟和社會發展。」

第一天將透過國際展覽互動知識交流會打造舞台，業界領導者 介紹全球礦產供應前景、科技進步和可持續發展的見解框架。觀眾將直接與專家交流，進行問答導向的對話。

來自下游行業的新聲音將提供創新的方法，將當地社區和經濟融入礦產價值鏈中，為與會者提供新興技術未來應用的第一手資料，並展示技術與永續性交會的可能性。

第二天和第三天包括領袖圓桌會議，包括一系列針對非洲、拉丁美洲和中亞的區域領袖圓桌會議， 將重點放在新興供應商地區的貿易和投資機會。每場會議，都將邀請部長級的行政總裁和業界專家以解決一項棘手問題，務求透過合作來釋放和降低全球礦產供應的風險。

FMF 2025 匯聚了眾多在礦產和工業領域的行業巨擘，包括：

  • Dominic Barton，Rio Tinto 董事長
  • Máximo Pacheco，Codelco 董事長
  • Duncan Wanblad，Anglo America 行政總裁
  • Mark Bristow，Barrick Gold 行政總裁
  • Tom Palmer，Newmont 主席兼行政總裁
  • Graham Kerr，South32 行政總裁
  • Kent Masters，Albermarle 行政總裁
  • Catherine Raw，BHP 發展總監
  • 陳景河，紫金礦業執行董事長
  • 袁宏林，洛陽欒川鉬業董事長
  • Jonathan Price，Teck Resources 行政總裁
  • Jeremy Weir，Trafigura Group 執行董事長兼行政總裁
  • Mark Cutifani，Vale Base Metals 董事長
  • Bob Wilt，Ma'aden 行政總裁
  • Jasper Jung，General Motors 策略計劃與全球公共政策執行董事
  • Joe Kaeser，Siemens Energy 與 Daimler Truck 監事會董事長
  • Robert Friedland，Ivanhoe Mines、Ivanhoe Electric 和 I-Pulse 的創辦人
  • Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz 王子殿下，沙地阿拉伯能源部長
  • Bandar AlKhorayef 閣下，沙地阿拉伯工業與礦產資源大臣
  • Mohammed Al-Jadaan 閣下，沙地阿拉伯財政部長
  • Khalid Al-Mudaifer 閣下，沙地阿拉伯礦業事務副部長
  • Khalid Al-Falih 閣下，投資部部長
  • Jasem Mohamed Albudaiwi 閣下，Gulf Cooperation Council 秘書長
  • Yousef bin Abdullah Al-Benyan 閣下，沙地阿拉伯教育部部長
  • Saleh Al Jasser 閣下，運輸與物流服務部部長
  • Mohammed A. Abunayyan，ACWA Power 董事長

這些傑出的演講者，帶來了來自上游、中游和下游行業的豐富專業知識。演講者都是經過精心挑選的專業人士，將推動以解決方案為基礎的討論，橫跨整個礦物生態系統。

在此瀏覽詳細的節目議程、會議、主題和演講者。

邀請傳媒報名參加活動，請填寫此處的認證表格。

Future Minerals Forum 簡介

塑造礦產未來的全球領先論壇

Future Minerals Forum (FMF) 是全球首屈一指的礦產平台。FMF 站在全球產業聯繫的前線，將政府、國際組織和利益相關者聚集在一起，共同塑造礦產的未來。FMF 擁有來自 178 個國家的 14,000 名參與者，其中包括 75 位政府代表，成為全球合作的催化劑。

透過（僅限受邀）部長圓桌會議、會議和展覽以及專門的礦產科技和勘探區，礦產的全球對話將成為中心，推動創新和合作邁向可持續的未來。

SOURCE Future Minerals Forum

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