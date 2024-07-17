FutureGrail舉辦「百達翡麗：傳世經典」專題拍賣會

FutureGrail首席執行官兼創始人Ali Nael先生表示：「我們非常高興能夠舉辦『百達翡麗：傳世經典』拍賣會，這是一場專為最精美的百達翡麗古董時計而舉辦的拍賣會，彰顯了我們為全球收藏家提供至高無上的品質和最為珍稀的時計的承諾。」

這場拍賣會為收藏家和愛好者提供了一個擁有鐘表歷史瑰寶的難得機會。本次百達翡麗專題拍賣會上的時計皆以其歷史底蘊和稀有性而聞名。其中諸多珍品曾榮登權威鐘表刊物，並經FutureGrail資深專家Arnaud Tellier先生與腕表專家Eric Tortella先生合作，進行了全面的檢驗和描述。除了詳盡的狀況報告外，部分精選的重要表款還將附有Eric Tortella先生撰寫的完整研究報告和護照。

拍賣會上的全部拍品皆是百達翡麗頂級精品，包括來自全球百達翡麗零售商的罕見雙簽名表款、鑲嵌寶璣數字時符的腕表以及同類產品中最顯赫的表款。

拍賣會亮點包括：

不容錯過的拍賣會

本次拍賣會將成為百達翡麗近年來最重要的一場拍賣活動，它為收藏家們提供了一個千載難逢的機會，讓其能夠擁有最炙手可熱的時計。FutureGrail對品質和透明度的執著追求，確保每件拍品都以最完整和最專業的方式呈現。

新加坡、日內瓦和迪拜拍賣預展

FutureGrail將首次在海外舉辦拍賣會預展。收藏家和愛好者們將有機會在三大特色地標欣賞到這些藏品：

新加坡

地點：FutureGrail Museum and Vault

地址：100E Pasir Panjang Rd, B&D Building, #03-01/03-02,118521, Singapore

日期：2024年8月2日（VIP接待會），8月5日至8月21日期間每日開放

日內瓦

地點：La Maison de l'Horlogerie

地址：Rue du Cendrier 24, 1201 Genève

日期：2024年8月29日至9月2日

迪拜

地點：Opera Gallery Dubai

地址：Gate Village Building 3, DIFC Po Box 506737, Dubai

日期：2024年9月6日至9月9日

有關預展登記的詳細說明，請訪問www.futuregrail.com/base/events。

全球參與

本次拍賣會預計將吸引來自歐洲、亞洲、中東和美洲等世界各地的各類參與者。隨著人們對百達翡麗鐘表的興趣與日俱增，預計此次活動將吸引眾多收藏家和鐘表愛好者的關註。

FutureGrail追求卓越的承諾

FutureGrail推出業內最低買方傭金，僅為5%，旨在為收藏家提供一個公平且易於進入的市場，從而促進長期合作和客戶共贏。FutureGrail以嚴格的評級和內部專業知識為後盾，為售出的腕表提供保障。

專業洞察

百達翡麗博物館前館長、FutureGrail策展主管Arnaud Tellier認為專家評估對於確保拍賣品的完整性至關重要。Tellier表示：「我們的職責是精準評估每件物品，追根溯源，驗證真偽，評估保存狀況，並厘定市場價值。」

FutureGrail首席運營官Mohsin Rizvi補充道：「百達翡麗製作了歷史上最精美的腕表，將其從計時物件提升為機械珍品。本次拍賣會薈萃古董時計精品，為收藏家們提供了一場激動人心的盛宴，邂逅非凡之作，並欣然將其納入個人珍藏之列。」

如何註冊

參加在線拍賣會非常簡單。競拍者只需在線註冊，並登錄www.futuregrail.com/auctions完成驗證後即可參加拍賣。所有標明的估價和保留價均以美元為單位。拍賣品可在線查看，並將在FutureGrail新加坡總部進行實物展示，供買家查驗。該總部設有免稅倉儲設施和保險庫。買家可以選擇將其購買的腕表存放在由其本人和Malca Amit共同管理的雙鑰匙保險櫃中，或通過安全的運輸方式運送，或在樟宜機場通過機場快遞方式領取。FutureGrail的團隊將為客戶提供物流協助，確保順暢無阻。

如需在拍賣會前觀看藏品，參與者可在上述地點和日期參加拍賣前預展。

欲了解更多信息並報名參加，請訪問FutureGrail拍賣會頁面。

Instagram大賽：贏取預展商務艙機票

為了更好地吸引鐘表收藏家社群的參與，我們將舉辦Instagram大賽，獲勝者將獲得參加其中一場拍賣會預展的商務艙機票和酒店住宿。獎品如下：

美國和歐洲獲獎者：商務艙機票和日內瓦酒店2晚住宿

中東獲獎者：商務艙機票和迪拜酒店2晚住宿

亞太獲獎者：商務艙機票和新加坡酒店2晚住宿

如何參與

在Instagram上發布（參賽者擁有的）至少兩枚百達翡麗腕表的照片。每發布2塊百達翡麗手表即可獲得1個參賽機會。 分享照片時使用#FutureGrailEternalIcons標簽，並標記@futuregrailofficial。

比賽期間，參賽者的Instagram個人資料必須設置為公開。此外，參賽者也可以將照片提交到[email protected]。比賽截止日期為2024年8月5日。條款和條件適用。有關推薦格式，請參照下面的樣帖：

獲得點贊數最多的前10名作品將有資格獲得雙重參賽資格。獲獎者名單將於2024年8月5日公布。獲獎者還必須能夠在拍賣會預展日期間前往活動現場，否則將重新選擇獲獎者。

註：參賽者應在www.futuregrail.com上註冊免費賬戶並填寫KYC，該賬戶僅用於驗證目的。

關於FutureGrail

FutureGrail是一家頂尖珍稀與收藏級鐘表拍賣行。其使命是將收藏家與絕世鐘表聯系在一起，為資深收藏家和新晉愛好者提供一個平臺，讓他們發現並擁有夢寐以求的鐘表。

在業界專家的引領下，FutureGrail已成為年度鐘表拍賣日程表上不可缺少的重要一員，每年都會舉辦多場拍賣會。每場拍賣會皆以匠心獨運的藏品陣容而聞名，匯聚了卓越非凡、稀世罕見且工藝精美的時計珍品，吸引著全球鐘表愛好者的競相矚目。

參加「百達翡麗：傳世經典」

切勿錯失此次拍賣會上競得百達翡麗至臻時計的珍稀契機。即刻報名參與這一裏程碑式盛事，共鑒歷史、藝術與時計的完美交融。

FutureGrail Pte Ltd

地址：100E Pasir Panjang Road, B&D Building, 03-01/03-02, Singapore 118521

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SOURCE FutureGrail