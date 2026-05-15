FutureGrail 在 5 月拍賣會上為 George Daniels 鐘錶創下新的銷售紀錄

FutureGrail 行政總裁 Ali Nael 表示：「收藏家和機構需求強勁，使春季拍賣會上頂級鐘錶的競投激烈。 這情況在我們的 5 月拍賣會上一目了然，來自世界各地的收藏家無不讚賞所選鐘錶之罕有及品相之佳。 一如預期，這些具有重要歷史意義的獨特鐘錶，果然引起熱烈迴響。」

百達翡麗的 18K 黃金鑲鑽和紅寶石腕錶，視覺效果極為震撼，突破新界限。 型號 4700 / 160J 的價格遠超預期，高達 40 萬美元。 百達翡麗腕錶，尤其是帶有罕見「錶耳」的腕錶，需求也很強勁，例如型號 1579J 的「蜘蛛爪錶耳」和型號 2549/1 J 的「龜爪錶耳」，以及勞力士型號 2057 的單按鈕計時碼錶。

儘管非凡腕錶的熱潮將會延續，但 Nael 認為古董陀錶正在回歸時尚，5 月拍賣會上的每件陀錶拍品都達到或超過預期價格。

Nael 補充：「無論是像《浴血黑幫》這套熱門電視劇，還是愛彼與 Swatch 之間最新的矚目合作，陀錶都迎來一場文化復興。 收藏家逐漸意識到這些經典鐘錶的真正魅力和歷史傳承。」

FutureGrail 是一家領先的拍賣行，透過其網上拍賣平台和公共博物館在全球開展業務。 公司從新加坡開展業務，不斷發展壯大，並計劃在 2026 年擴展到瑞士和阿聯酋。

收藏家如有興趣在 FutureGrail 即將舉行的拍賣會寄售拍品，可瀏覽 futuregrail.com/sell 。

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