《G20智匯：攜手共創明天》：實現公正與可持續未來的全球視角

北京2024年11月17日 /美通社/ -- 當世界面臨經濟不平等、環境可持續發展和社會公正等相互交織的挑戰時,全球合作顯得尤為重要。為應對這些問題,CGTN近期推出了特別節目《G20智匯:攜手共創明天》(G20 Think Hub: Together for Tomorrow)。該節目匯集了來自不同領域的思想領袖,共同探討與G20峰會主題「構建公正的世界和可持續的星球」相一致的戰略。節目包括三個關鍵部分:關於全球正義與經濟合作的圓桌討論會,以TED風格進行的可持續發展演講環節,以及專注於文化交流的茶室對話。

