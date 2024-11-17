《G20智匯：攜手共創明天》：實現公正與可持續未來的全球視角

圓桌討論會側重於通過公平的經濟復蘇和國際合作實現全球正義。關於經濟相互依賴的話題，美國投資家吉姆-羅傑斯強調了中美合作應對共同經濟挑戰的重要性。前韓國常駐聯合國代表金塾思考了全球南方國家日益增長的影響力，並強調迫切需要具備可操作性的工具來實施政策。

英國編輯David Ferguson強調了在G20等平台上開展包容性對話的重要性。巴西科技企業家Andre Queme指出，巴西對亞馬遜河的管理在支持氣候行動和維護全球經濟穩定方面發揮了關鍵作用。非洲青年代表門杜（Joseph Olivier Mendo'o）呼吁采取由非洲主導的解決方案，並在全球決策中為非洲爭取更有力的發聲。

在TED形式的環節中，演講者們介紹了可持續發展的創新戰略。圍繞環境韌性這一主題，墨西哥大學主任Adalberto Noyola討論了可持續水基礎設施的必要性，而意大利環境教授費凡（Francesco Faiola）則強調了基於自然的生物多樣性提升方案。非洲青年倡導者門杜重點介紹了年輕人在推動非洲大陸可持續發展和社會變革方面的關鍵作用。加拿大博士候選人Andrew Justin Olsvik提倡通過數字媒體提高人們對野生動物保護的意識，德國產業政策專家Elisa Horhager則討論了跨部門合作在推動綠色轉型方面發揮的作用。

節目最後對文化交流進行了思考。澳大利亞文化與政策專家大衛-莫裡斯以促進相互理解為主題，強調了社區倡議在建立尊重與合作關系中的重要性。在茶室對話中，與會者分享了他們的故事和觀點，展示了文化價值觀如何影響全球合作。

SOURCE CGTN