G20 Think Hub: Together for Tomorrow: perspectivas globales para un futuro justo y sustentable

BEIJING, 17 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Mientras el mundo enfrenta desafíos entrelazados de desigualdad económica, sustentabilidad ambiental y justicia social, se hace esencial la colaboración global. Para abordar estos problemas, el reciente programa especial de CGTN llamado G20 Think Hub: Together for Tomorrow (Juntos por el mañana), reunió a líderes de ideas de diversos campos para explorar estrategias alineadas con el tema de la Cumbre del G20, "Construir un mundo justo y un planeta sostenible". El programa incluyó tres segmentos clave: una mesa redonda sobre justicia global y cooperación económica, un segmento estilo TED sobre desarrollo sustentable y una charla en un salón de té centrada en el intercambio cultural.

El póster muestra a los 23 invitados del programa especial de CGTN, G20 Think Hub: Together for Tomorrow, donde líderes de ideas de diversos campos discutieron estrategias alineadas con el tema de la Cumbre del G20 de construir un mundo justo y un planeta sustentable. (PRNewsfoto/CGTN)

La mesa redonda se centró en lograr la justicia global a través de una recuperación económica equitativa y la cooperación internacional. Sobre el tema de la interdependencia económica, el inversionista estadounidense Jim Rogers enfatizó la importancia de la colaboración entre Estados Unidos y China para abordar los desafíos económicos en común. La candidata turca a doctorado, Jessica Durdu, destacó las iniciativas globales del presidente chino Xi Jinping en desarrollo, seguridad y civilización, señalando que la justicia y la sustentabilidad son metas interconectadas para las generaciones futuras. La ex embajadora de Corea del Sur ante la ONU, Kim Sook, reflexionó sobre la creciente influencia de las naciones del Sur Global y la urgente necesidad de que existan herramientas prácticas para implementar políticas.

El editor británico David Ferguson destacó el valor del diálogo incluyente en plataformas como el G20. El empresario tecnológico brasileño André Quemé destacó cómo el aprovechamiento de la Amazonia por parte de Brasil apoya tanto la acción climática como la estabilidad económica mundial. El representante de la juventud africana, Joseph Olivier Mendo'o, pidió soluciones encabezadas por África y que se escuche a este continente en la toma de decisiones global.

En el segmento estilo TED, los oradores presentaron estrategias innovadoras para la sostenibilidad. Sobre el tema de la resiliencia ambiental, el director del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México en China, Adalberto Noyola, discutió la necesidad de una infraestructura hídrica sustentable, mientras que el profesor ambiental italiano Francesco Faiola destacó las soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la biodiversidad. Joseph Olivier Mendo'o, defensor de la juventud africana, destacó el papel fundamental que desempeñan los jóvenes a la hora de impulsar el desarrollo sostenible y el cambio social en toda África. El candidato a doctorado canadiense Andrew Justin Olsvik promovió los medios digitales para generar conciencia sobre la conservación de la vida silvestre, y Elisa Hörhager, experta en política industrial alemana, discutió la colaboración intersectorial para una transición verde.

El programa concluyó con reflexiones sobre el intercambio cultural. Sobre el tema de fomentar el entendimiento mutuo, el experto australiano en cultura y políticas David Morris destacó la importancia de las iniciativas impulsadas por la comunidad para fomentar el respeto y la cooperación. Durante la charla en la sala de té, los asistentes compartieron historias y perspectivas, mostrando cómo los valores culturales dan forma a la colaboración global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2559749/WechatIMG534.jpg

FUENTE CGTN