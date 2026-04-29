華龍航空機隊規模連續七年穩居亞太榜首

新聞提供者

華龍航空

29 4月, 2026, 18:49 CST

五大戰略支柱構築競爭壁壘，「公務機+」生態與高低空立體出行引領行業未來

香港2026年4月29日 /美通社/ -- 在亞太公務航空市場歷經深度調整與重構的背景下，華龍航空以穩健的發展步伐和前瞻性的戰略布局，持續鞏固其行業領軍地位。據亞翔傳媒（Asian Sky Group）發布的《2025年度亞太地區公務機機隊報告》顯示，華龍航空以43架的機隊規模，連續第七年位居亞太地區公務機運營商榜首，更是前五名中唯一實現機隊正增長的中國運營商，彰顯出強勁的發展韌性。截至2025年底，華龍航空境外註冊機隊突破30架，占比高達65%，全球化運營實力進一步夯實、優勢持續凸顯。

五大戰略支柱構築難以複製的競爭壁壘

在亞太公務航空市場歷經深度調整的背景下，華龍航空的持續領跑，根植於安全管理、全球適航資質、數智化運營、全球服務網絡及全場景服務生態五大戰略支柱。

安全，是公務航空的第一生命線。華龍航空是中國大陸首家獲得全球最高公務航空運營標準IS-BAO Stage III的運營商，並連續通過嚴苛覆審，斬獲十年期安全運行資質。這一認證代表了科學化、標準化、長效化的安全運營機制，為每一次飛行築牢安全根基。

全球化運營與維修的「全資質矩陣」，是華龍航空不可複製的關鍵護城河。公司持有中國民航局與開曼群島民航局雙運行合格證（AOC），構建「境內+境外」雙商業包機運營模式，同時覆蓋中國、美國、歐洲EASA、百慕大、開曼、阿魯巴全球主流公務機註冊地的飛機管理及運維服務，是中國公務機行業中運行及維修牌照最齊全、管理飛機註冊地最廣泛的領軍企業。

在數字化浪潮中，華龍航空以技術創新重構管理範式。作為國家級高新技術企業，華龍航空自主研發「華龍智雲」智能運行平台與「數智華龍」運行控制中心，整合飛機運行、維修工程、運行安全、業財一體化等核心功能模塊，實現公務機全生命周期數字化管理。業財一體化系統實現費用全流程可視化追蹤，將複雜運維轉化為極簡客戶體驗。

華龍航空在全球20餘個核心城市設立運行基地，覆蓋中國、東南亞、中東、歐洲及北美等區域樞紐，服務網絡延伸至全球200多個國家和地區、超千座機場。公司戰略投資成都、南昌、廣州、澳門四大公務機樓（FBO），與全球主要FBO深度合作。2024年中東國際運行總部的成立，進一步整合了歐亞非跨洲際服務通道。

「公務機+」生態與「高空+低空」立體出行引領行業未來

面對公務航空業服務日趨同質化與客戶需求深層化的挑戰， 華龍航空前瞻性提出「公務機+」生態戰略，推動企業從公務航空服務商向高品質生活方式整合者升級，已建立起涵蓋公務機交易、託管、包機、公務機樓運營、地面服務、高端旅行定製及專業人才培育的完整服務矩陣。2025年發布的《天合臻選雲端榮耀榜單》，通過分析超2000個高端消費場景數據，系統梳理高淨值人群出行消費趨勢，將服務場景從空中延伸至地面全鏈條，構建一站式高端出行生態圈。

在夯實傳統公務航空主業的同時，華龍航空積極擁抱國家低空經濟戰略，以「高空+低空」智慧飛行模式開闢新增長極，目前已布局華東、大灣區、西南及自貿港等關鍵區域。旗下浙江低空公司已於2026年成功取證並完成首航，進入常態化商業運營；與海南機場集團合資成立海南低空出行公司，打通自貿港立體交通「毛細血管」。在運力儲備上，公司與沃飛長空簽署50架AE200型eVTOL確定性採購訂單，系國內規模最大的eVTOL商業採購案例。

從連續七年穩居亞太機隊規模榜首，到五大戰略支柱構築的堅固壁壘，再到「公務機+」生態與低空立體出行的前瞻布局，華龍航空正以全球視野與中國智慧，重新定義高端出行範式。十五年深耕，華龍航空始終以安全為基石、以科技為引擎、以服務為靈魂，持續引領亞太公務航空行業高質量發展，為全球高淨值客戶開闢更高效、更安全、更具價值的出行新路徑。

媒體如有查詢，敬請聯繫華龍航空市場部：
電話：(+852) 2588 7007 / (+86 10) 8416 2637
電郵：[email protected] [email protected]
網址：http://www.sinojet.org/

SOURCE 華龍航空

來自同一來源

華龍航空發布2025年碳排放報告，圓滿實現自有機隊及地面運營碳中和目標

華龍航空發布2025年碳排放報告，圓滿實現自有機隊及地面運營碳中和目標

2026年4月22日，第五十七個世界地球日，亞太地區領先的公務航空運營企業華龍航空正式發布《2025年度溫室氣體排放報告》。這是自2020年我國提出「雙碳」目標以來，華龍航空連續第五年發布年度碳排放報告，以公開透明的常態化披露，展現企業綠色低碳轉型的堅定決心與紮實成效。...
華龍航空攜手海南機場成立低空公司，打造自貿港立體交通新範式

華龍航空攜手海南機場成立低空公司，打造自貿港立體交通新範式

第六屆中國國際消費品博覽會暨第二屆海南自由貿易港全球產業招商大會首日，華龍航空集團與海南機場旗下海南領航低空產業有限公司正式簽署合資協議，共同成立海南低空出行有限公司。...
此來源更多新聞稿

探索

旅遊

旅遊

旅遊

旅遊

客運航空

客運航空

航空公司與航空

航空公司與航空

相關題材的新聞稿