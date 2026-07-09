GAC上半年全球銷量增速迅猛，各國市場多點開花
新聞提供者GAC
09 7月, 2026, 19:04 CST
廣州2026年7月9日 /美通社/ -- 2026年上半年，廣汽海外批發、終端實銷同比增長翻倍，累計出口達121,483台，已接近去年全年水平，同比增幅高達132%，實現跨越式突破。
美洲板塊，墨西哥1至5月AION ES與AION UT雙雙躋身新能源BEV銷量前十，其中AION UT位列B級純電市場前三，AION ES高居C級純電市場第二。玻利維亞市場延續優異表現，GAC品牌接連多月蟬聯玻利維亞中國品牌乘用車市場銷量冠軍。巴西6月銷量環比大漲1,129%、同比增長24%。哥倫比亞6月環比增804%、同比增21%；烏拉圭6月環比增66%、同比增254%；巴拉圭6月環比大漲469%。此外，哥斯達黎加、委內瑞拉等拉美市場5月終端銷量亦分別同比增長733%和223%，烏拉圭市場也穩居電動車銷量前五。
亞太板塊，廣汽4月在中國香港登頂電動私家車市場銷量第一；1-5月累計銷量市占率已突破11%。新加坡市場6月銷量環比增長77%，同比增長30%，4月高居當地純電品牌銷量排行榜第二、市占率近7%。泰國市場6月銷量環比勁增207%，同比增長15%，電動出租車市場份額穩居第一。此外，馬來西亞4月銷量同比增長900%，印度尼西亞4月同比增長338%，柬埔寨市場穩居中國品牌銷量前三。
中東非市場，科特迪瓦6月銷量環比增長233%，同比增長33%；埃塞俄比亞6月銷量環比大漲510%，同比增長118%。黎巴嫩5月終端銷量同比增長50%，影速成功拿下當地B級SUV市場銷量冠軍；伊拉克、沙特、阿聯酋均實現翻倍式增長。
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SOURCE GAC
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