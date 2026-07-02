劈波斬浪，勢如破竹！廣汽國際上半年交出亮眼答卷

榮譽加冕，品質實力獲全球認可。科威特市場斬獲中國汽車品質與保值率「雙料冠軍」，在泰國GAC品牌三年保值率位居中國品牌第一。明星車型AION UT持續熱銷，在中國香港、哥倫比亞、烏拉圭、新加坡等多地奪得純電掀背車銷量冠軍，澳大利亞預售首月訂單突破600台，並榮獲玻利維亞年度純電動車等多項大獎，今年5月更問鼎中國品牌A0級純電兩廂車出海銷量增速榜榜首。AION V海外銷量屢創新高，入選澳大利亞「Car of the Year 2026」年度車型四強，並在香港榮膺「No.1電動SUV精英」，展現出強大的產品競爭力。

以亮眼成績為上半年畫上句號，廣汽國際正以破竹之勢加速全球佈局。

欲瞭解更多關於廣汽的信息，請訪問：https://www.gacgroup.com/en 或在社交媒體上關注我們。

SOURCE GAC