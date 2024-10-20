馬耳他GBS Malta隆重啟用嶄新校園

「作為一個國家，我們（政府與反對派）在許多議題上可能會有不同的見解，然而在某些情況下，我們卻能夠團結一致，因為我們深知，只有團結才能帶來穩定，而穩定則是發展潛力的基石。」

馬耳他教育及貿易影子部長兼國會議員Hon. Justin Schembri MP表示：

「這座校園的成立充分體現了GBS對於提供無障礙、優量教育的承諾，旨在為學生提供在當今競爭激烈的市場中蓬勃發展所需的知識與技能。」

GEDU副行政總裁Ray Lloyd教授指出，這是具有里程碑意義的重要一步。

「我們的使命是透過教育改變生命，為學生提供在瞬息萬變的世界中成功所需的工具、資源和機會，」Ray Lloyd教授表示。

「這座新校園代表著一項重要的投資，隨著我們持續邁向成長，GBS Malta將在我們的全球策略中擔當關鍵角色，創造一個充滿活力的學習環境，讓學生能夠充分發揮潛能，並在社區中推動積極變革。」

「這項投資已透過創造技術職位促進當地經濟的發展，未來幾年，隨著不斷創造就業機會並增加學生在本地企業的消費支出，將持續推動馬耳他的經濟增長。」

GBS Malta營運總監Allen Lofaro表示，新校園為該組織帶來了翻天覆地的變化。

「GBS Malta致力於為學生提供世界級的設施和資源，幫助他們在學術及個人發展上茁壯成長，這是我們成功的首要任務，」Lofaro先生表示。

「這座新校園設有設備完善的『智能教室』（Smart Classrooms）、現代化圖書館、電腦實驗室以及充滿活力的社交空間，為我們的學生提供最佳的學習與休閒環境。」

「我們非常高興能夠啟用這個令人驚豔的空間，並持續堅守透過教育改變生活的使命。」

校園位於聖朱利安斯（St Julian's）的核心地帶，毗鄰北南巴士總站，交通便利，便於前往。

我們誠邀未來學子和合作夥伴共同探索全新的GBS Malta校園，並了解我們能如何攜手重塑馬耳他教育的未來。

歡迎前來聖朱利安斯（St Julian's）造訪我們或按此處了解詳情。

關於GEDU：該集團提供多元化的教育機會，包括全方位的高等教育資格、學徒計劃及語言學校。集團業務遍及12個國家/地區，包括美國、加拿大、英國、愛爾蘭、德國、法國、西班牙、馬耳他、阿聯酋、印度、沙特阿拉伯、澳洲。其課程組合涵蓋廣泛的學科領域，專注於提升就業能力和學生體驗，務求讓學生的投資回報最大化。

關於GBS馬耳他分校（GBS Malta）：GBS是一所高等教育機構，提供一系列與行業相關的課程，遍佈於英國、馬耳他及阿聯酋的校園。GBS與多家知名高等教育機構合作，提供銀行、金融、會計、商業、醫療保健等領域的本科及研究生課程。

GBS高等教育馬耳他分校（GBS HE Malta）是一所經許可的高等教育機構。我們的許可證已獲得馬耳他進修與高等教育管理局（MFHEA）的批准。MFHEA是一個獨立、透明且具有國際性權威的機構。我們的課程同時符合馬耳他資歷框架（Malta Qualifications Framework）及歐洲資歷框架（European Qualification Framework）的標準。

SOURCE Global Education (GEDU)