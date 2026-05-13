GC Talk Limited 推出 ETF 資訊百科平台 ETF365.com.hk 引領金融數據透明化

香港2026年5月13日 /美通社/ -- 領先的數碼媒體公司 GC Talk Limited 今日正式宣佈，旗下全新 ETF 資訊整合百科平台 ETF365.com.hk 已正式投入運作。該平台定位為全球交易所買賣基金（ETF）的數字圖書館，旨在透過高效的數據結構化技術，為用戶提供客觀、透明且系統化的資訊參考基石。

科技賦能：解決數據碎片化痛點

在現今數字經濟時代，投資者面對的是海量的碎片化資訊。ETF365.com.hk 的研發團隊意識到，市場缺乏一個中立且專業的數據中心，為此，平台投入了大量資源在數據整合與資訊可視化工程上：

多維度數據匯編： 平台由專業編輯團隊手工篩選並整合全球主流市場的公開資訊。ETF介紹、成分股構成到管理費率，所有數據均經過多重核實，確保與官方披露文件一致，為用戶提供一個純粹且可靠的資訊查閱空間。

平台由專業編輯團隊手工篩選並整合全球主流市場的公開資訊。ETF介紹、成分股構成到管理費率，所有數據均經過多重核實，確保與官方披露文件一致，為用戶提供一個純粹且可靠的資訊查閱空間。 交互式數據可視化設計： 為了提升資訊的易達性，研發團隊開發了直觀的「參數對照界面」。用戶無需查閱繁瑣的原始文獻，即可透過清晰的圖表與模塊化佈局，一目了然地獲取產品的管理費率、成分構成及資產規模等核心技術指標。

為了提升資訊的易達性，研發團隊開發了直觀的「參數對照界面」。用戶無需查閱繁瑣的原始文獻，即可透過清晰的圖表與模塊化佈局，一目了然地獲取產品的管理費率、成分構成及資產規模等核心技術指標。 多維度數據聚合： 平台涵蓋全球主流市場的公開數據，所有資訊均源自官方公開披露，確保了資訊的原始性與準確性，為用戶提供一個純粹的資訊檢索空間。

秉持中立：構建金融資訊新標準

GC Talk Limited 聯合創辦人 Chris Tam 表示： 「我們深知資訊的價值在於其真實性。ETF365.com.hk 的上線是我們在數碼媒體領域的一個重要里程碑。我們不只是建立一個網站，而是試圖定義一種獲取資訊的新方式——讓數據說話，消除資訊不對稱帶來的屏障。」

聯合創辦人 Eric Lee 補充道： 「在開發過程中，我們堅持『純粹資訊提供』的原則。ETF365.com.hk 定位為ETF數據百科，不介入交易亦不提供投資建議。我們相信，當數據變得足夠透明且易於獲取時，用戶自然能夠根據自身需求做出更理性的理解。未來，我們還將持續優化平台的數據深度，增加更多關於新興產業產品的客觀介紹。」

關於 GC Talk Limited

GC Talk Limited 是一間總部位於香港的數碼媒體與資訊服務供應商，致力於打造專業、獨立且高品質的線上資源。公司透過多元化的平台陣容，服務於不同領域的用戶需求：

媒體聯絡：

Eric

Senior Editor

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SOURCE GC Talk Limited