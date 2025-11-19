菲律賓頂級金融科技平台GCash為數百萬用戶解鎖Google Pay功能

無需銀行卡也無妨！ GCash用戶現可通過以下步驟關聯Google Pay賬戶。

菲律賓馬尼拉 2025年11月19日 /美通社/ -- 隨著Google Pay（谷歌支付）在菲律賓正式上線，該國最大的無現金生態系統GCash宣佈，其服務現已全面接入谷歌(Google)安全且廣泛應用的支付系統Google Pay。

目前，部分GCash用戶已可使用該集成功能，不久後將向更多客戶推廣。這一功能將使數百萬菲律賓人能夠將其GCash錢包關聯至Google Pay，享受快速、安全且無縫的交易體驗。

Ren-Ren Reyes, President and CEO of GCash mobile wallet operator G-Xchange, Inc., joins other industry players led by the FintechAlliance.Ph and Visa, along with officials from the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and Department of Information and Communications Technology (DICT), at the launch of Google Pay in the Philippines (PRNewsfoto/GCash)
若要將GCash賬戶關聯至Google Pay，用戶需從Google Play商店下載Google Wallet應用，打開GCash應用並點擊個人資料。隨後，用戶需進入「我的關聯賬戶」並選擇Google Pay。核對信息後，用戶必須同意綁定並繼續完成生物特徵驗證。完成驗證後，會出現提示，將用戶跳轉至Google Pay應用，屆時需要登錄。

通過將GCash領先的本地規模和信譽與Google Pay的全球基礎設施相結合，此次集成重新定義了用戶在數字和實體商業場景中的交易方式。集成後，用戶可以輕鬆地將GCash設置為Google Pay在各種交易中的資金來源。

此外，在Google Pay上激活GCash能帶來更無縫、更安全的體驗，因為用戶無需手動輸入銀行卡信息，卡號也不會被存儲或共享給商家。

GCash移動錢包運營商G-Xchange, Inc.總裁兼首席執行官Ren-Ren Reyes表示：「此次集成使我們的用戶能夠更輕鬆、安全且隨行無界地在數字與實體場景中進行交易，這正體現了我們『致力於改善每一位菲律賓人日常生活』的宗旨。」

谷歌菲律賓地區全國經理Prep Palacios表示：「我們很榮幸與GCash合作，為菲律賓帶來更快捷、更方便、更安全的支付體驗。此次發佈彰顯了我們持續致力於加速金融包容性進程、推動菲律賓充滿活力的數字經濟開啟新篇章的決心。」

隨著數字生態系統的不斷發展，GCash在便捷性、安全性和適用性方面持續領先。與Google Pay的集成不僅是一項新功能，更展現了GCash如何通過提供快速、安全且普惠的金融服務，塑造菲律賓數字經濟的未來。

更多信息，請訪問www.gcash.com

關於 GCash

GCash是菲律賓排名第一的金融超級應用和最大的無現金生態系統。通過GCash應用，用戶可以輕鬆為手機充值；通過全國的合作繳費機構支付賬單；在菲律賓各地轉賬匯款，甚至可轉至其他銀行賬戶；從超過600萬家合作商家和社交媒體賣家處購物；並能通過智能手機便捷地享受儲蓄、信貸、貸款、保險和投資理財等服務。其移動錢包業務由G-Xchange, Inc. (GXI)運營，GXI是Mynt的全資子公司，Mynt是菲律賓第一家也是唯一一家估值達50億美元的獨角獸企業。

GCash是聯合國可持續發展目標(SDG)的堅定支持者，特別是聯合國可持續發展目標5、8、10和13，這些目標分別聚焦於安全與保障、金融普惠、多樣性、公平與包容，以及採取緊急行動應對氣候變化及其影響。

