菲律賓頂級金融科技平台GCash為數百萬用戶解鎖Google Pay功能

若要將GCash賬戶關聯至Google Pay，用戶需從Google Play商店下載Google Wallet應用，打開GCash應用並點擊個人資料。隨後，用戶需進入「我的關聯賬戶」並選擇Google Pay。核對信息後，用戶必須同意綁定並繼續完成生物特徵驗證。完成驗證後，會出現提示，將用戶跳轉至Google Pay應用，屆時需要登錄。

通過將GCash領先的本地規模和信譽與Google Pay的全球基礎設施相結合，此次集成重新定義了用戶在數字和實體商業場景中的交易方式。集成後，用戶可以輕鬆地將GCash設置為Google Pay在各種交易中的資金來源。

此外，在Google Pay上激活GCash能帶來更無縫、更安全的體驗，因為用戶無需手動輸入銀行卡信息，卡號也不會被存儲或共享給商家。

GCash移動錢包運營商G-Xchange, Inc.總裁兼首席執行官Ren-Ren Reyes表示：「此次集成使我們的用戶能夠更輕鬆、安全且隨行無界地在數字與實體場景中進行交易，這正體現了我們『致力於改善每一位菲律賓人日常生活』的宗旨。」

谷歌菲律賓地區全國經理Prep Palacios表示：「我們很榮幸與GCash合作，為菲律賓帶來更快捷、更方便、更安全的支付體驗。此次發佈彰顯了我們持續致力於加速金融包容性進程、推動菲律賓充滿活力的數字經濟開啟新篇章的決心。」

隨著數字生態系統的不斷發展，GCash在便捷性、安全性和適用性方面持續領先。與Google Pay的集成不僅是一項新功能，更展現了GCash如何通過提供快速、安全且普惠的金融服務，塑造菲律賓數字經濟的未來。

更多信息，請訪問 www.gcash.com 。

關於 GCash

GCash是菲律賓排名第一的金融超級應用和最大的無現金生態系統。通過GCash應用，用戶可以輕鬆為手機充值；通過全國的合作繳費機構支付賬單；在菲律賓各地轉賬匯款，甚至可轉至其他銀行賬戶；從超過600萬家合作商家和社交媒體賣家處購物；並能通過智能手機便捷地享受儲蓄、信貸、貸款、保險和投資理財等服務。其移動錢包業務由G-Xchange, Inc. (GXI)運營，GXI是Mynt的全資子公司，Mynt是菲律賓第一家也是唯一一家估值達50億美元的獨角獸企業。

GCash是聯合國可持續發展目標(SDG)的堅定支持者，特別是聯合國可持續發展目標5、8、10和13，這些目標分別聚焦於安全與保障、金融普惠、多樣性、公平與包容，以及採取緊急行動應對氣候變化及其影響。

SOURCE GCash