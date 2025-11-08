GCash推出虛擬美國賬戶，為菲律賓人接收美元付款和匯款的方式帶來革命性變化

菲律賓馬尼拉 2025年11月8日 /美通社/ -- 2025年11月5日，菲律賓領先的金融超級應用GCash，推出了一款改寫行業游戲規則的新產品——GCash虛擬美國賬戶，該賬戶讓菲律賓人無需擁有美國本土銀行賬戶，也無需承擔額外費用，就能直接在其GCash電子錢包賬戶中接收美元付款和匯款。

這項改寫行業游戲規則的服務還解決了菲律賓自由職業者長期以來的一個痛點——他們常常因高昂的手續費而損失一部分收入，導致實際到手工資減少，且依賴以維持日常開支的資金到賬也被延誤。

由全球支付網絡Meridian[1]提供支持的GCash虛擬美國賬戶承諾降低平台費用和外匯成本，讓零工經濟從業者能夠拿到更高的實際收入，同時助力所有菲律賓人實現所收匯款的最大化利用。此外，該賬戶還免除了高額提現手續費和隱性收費。

GCash國際業務總經理Paul Albano表示：「通過GCash虛擬美國賬戶，GCash用戶可以持有美元，僅在需要時將其兌換成菲律賓比索。這使他們能夠避免不必要的費用，並在對自己最有利的時候進行貨幣兌換。」

用戶可以直接在電子錢包中即時接收來自美國的轉賬，立即獲取美元資金，隨後能夠以具有競爭力的匯率將美元兌換成菲律賓比索——所有這一切都在GCash應用內完成。

已通過全面身份驗證的GCash用戶有資格開設該賬戶。

這一功能有望促進來自美國的美元資金流入菲律賓，而美國是菲律賓最大的匯款來源國。據菲律賓中央銀行(Bangko Sentral ng Pilipinas)數據顯示，今年1月至8月期間，該國約40%的現金匯款來自美國。

通過GCash虛擬美國賬戶，GCash進一步推進其賦能菲律賓自由職業者的目標，通過為零工經濟從業者提供更快、更實惠的跨境支付服務，打破他們在獲取金融服務方面的障礙。

[1] GCash虛擬美國賬戶由Meridian Payments US根據「代為持有」協議發行並維護。這些賬戶並非銀行賬戶，也不屬於存款性質，因此不受任何存款保險計劃保障。

