GCash推出虛擬美國賬戶，為菲律賓人接收美元付款和匯款的方式帶來革命性變化

由全球支付網絡Meridian[1]提供支持的GCash虛擬美國賬戶承諾降低平台費用和外匯成本，讓零工經濟從業者能夠拿到更高的實際收入，同時助力所有菲律賓人實現所收匯款的最大化利用。此外，該賬戶還免除了高額提現手續費和隱性收費。

GCash國際業務總經理Paul Albano表示：「通過GCash虛擬美國賬戶，GCash用戶可以持有美元，僅在需要時將其兌換成菲律賓比索。這使他們能夠避免不必要的費用，並在對自己最有利的時候進行貨幣兌換。」

用戶可以直接在電子錢包中即時接收來自美國的轉賬，立即獲取美元資金，隨後能夠以具有競爭力的匯率將美元兌換成菲律賓比索——所有這一切都在GCash應用內完成。

已通過全面身份驗證的GCash用戶有資格開設該賬戶。

這一功能有望促進來自美國的美元資金流入菲律賓，而美國是菲律賓最大的匯款來源國。據菲律賓中央銀行(Bangko Sentral ng Pilipinas)數據顯示，今年1月至8月期間，該國約40%的現金匯款來自美國。

通過GCash虛擬美國賬戶，GCash進一步推進其賦能菲律賓自由職業者的目標，通過為零工經濟從業者提供更快、更實惠的跨境支付服務，打破他們在獲取金融服務方面的障礙。

[1]. GCash虛擬美國賬戶由Meridian Payments US根據「代為持有」協議發行並維護。這些賬戶並非銀行賬戶，也不屬於存款性質，因此不受任何存款保險計劃保障。

