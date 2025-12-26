GFM（全球財經媒體集團）正式成立

加利福尼亞州爾灣2025年12月26日 /美通社/ -- 在科技高速演進、資本跨境流動的時代，真正的風險往往來自制度理解的缺位。GFM（Global Financial Media）正是在這樣的背景下誕生（https://www.gfm.news）。

GFM 不是傳統財經新聞媒體，而是一個聚焦科技、制度與資產驗證的全球財經情報平台。我們關心的不只是市場表象，而是科技創新是否具備可驗證的制度基礎，以及敘事如何轉化為可持續的資產結構。

目前，GFM 已上線財經人物、調查、IPO 等欄目，以及以制度研究為核心的白皮書體系。其中，「醫療主權」專欄率先推出，系統性探討在 AI 與高端醫療加速落地的背景下，醫療決策權、數據治理與公共信任應如何被重新定義，並嘗試建立一套以 AI 為核心的醫療主權制度模型。

未來，GFM 將陸續推出 AI 能源、Web3＆RWA，以及指數相關的專欄與研究內容，連結科技、制度與資本之間的深層邏輯。

GFM 的使命不是製造聲量，而是提供制度坐標。

