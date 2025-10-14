GIGABYTE 宣布個人 AI 超級電腦 AI TOP ATOM 將於10月15日正式上市

GIGABYTE

14 10月, 2025, 09:30 CST

台北 2025年10月14日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布，其專為地端 AI 工作負載打造的個人 AI 超級電腦 AI TOP ATOM 將於10月15日正式上市。此款創新解決方案採用 NVIDIA Grace Blackwell GB10 超級晶片，具備輕巧的機身設計，相容一般家用電力，搭載預先安裝的 NVIDIA AI 軟體堆疊，以提供強大運算效能，成為 AI 原型設計、微調與推論的理想平台。

AI TOP ATOM 搭載 128GB 統一共享系統記憶體及最高可擴充至 4TB 的 SSD 儲存空間，提供高達 1 petaFLOP 的 FP4 AI 運算效能，可支援地端運算高達 2,000 億參數的大型語言模型。針對進階應用需求，使用者可透過 NVIDIA ConnectX-7 串接兩台 AI TOP ATOM，突破單機系統限制，透過叢集運算擴充執行高達 4,050 億參數的 AI 模型，應對高強度 AI 工作負載。

GIGABYTE 宣布個人 AI 超級電腦 AI TOP ATOM 將於10月15日正式上市
為提供完整的生成式 AI 開發解決方案，AI TOP ATOM 整合 NVIDIA AI 軟體堆疊，內建各式工具、開發框架與函式庫，以加速 AI 專案開發流程。此款解決方案也同步整合技嘉專屬 AI TOP Utility 軟體，透過直覺化介面設計，支援大型語言模型（LLM）及大型多模態模型（LMM）微調、推論、部署與機器學習（ML）應用，且同時確保地端資料隱私及安全。

無論是 AI 開發者、研究人員、學生或教育機構，GIGABYTE AI TOP ATOM 皆能提供可靈活擴充且具成本效益以加速 AI 創新發展的解決方案。欲了解更多產品資訊，請造訪 技嘉官方網站 並與當地經銷商及零售商確認銷售資訊。

SOURCE GIGABYTE

