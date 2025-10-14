GIGABYTE 宣布個人 AI 超級電腦 AI TOP ATOM 將於10月15日正式上市

台北 2025年10月14日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布，其專為地端 AI 工作負載打造的個人 AI 超級電腦 AI TOP ATOM 將於10月15日正式上市。此款創新解決方案採用 NVIDIA Grace Blackwell GB10 超級晶片，具備輕巧的機身設計，相容一般家用電力，搭載預先安裝的 NVIDIA AI 軟體堆疊，以提供強大運算效能，成為 AI 原型設計、微調與推論的理想平台。

AI TOP ATOM 搭載 128GB 統一共享系統記憶體及最高可擴充至 4TB 的 SSD 儲存空間，提供高達 1 petaFLOP 的 FP4 AI 運算效能，可支援地端運算高達 2,000 億參數的大型語言模型。針對進階應用需求，使用者可透過 NVIDIA ConnectX-7 串接兩台 AI TOP ATOM，突破單機系統限制，透過叢集運算擴充執行高達 4,050 億參數的 AI 模型，應對高強度 AI 工作負載。