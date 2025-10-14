GIGABYTE 宣布個人 AI 超級電腦 AI TOP ATOM 將於10月15日正式上市
新聞提供者GIGABYTE
14 10月, 2025, 09:30 CST
台北 2025年10月14日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布，其專為地端 AI 工作負載打造的個人 AI 超級電腦 AI TOP ATOM 將於10月15日正式上市。此款創新解決方案採用 NVIDIA Grace Blackwell GB10 超級晶片，具備輕巧的機身設計，相容一般家用電力，搭載預先安裝的 NVIDIA AI 軟體堆疊，以提供強大運算效能，成為 AI 原型設計、微調與推論的理想平台。
AI TOP ATOM 搭載 128GB 統一共享系統記憶體及最高可擴充至 4TB 的 SSD 儲存空間，提供高達 1 petaFLOP 的 FP4 AI 運算效能，可支援地端運算高達 2,000 億參數的大型語言模型。針對進階應用需求，使用者可透過 NVIDIA ConnectX-7 串接兩台 AI TOP ATOM，突破單機系統限制，透過叢集運算擴充執行高達 4,050 億參數的 AI 模型，應對高強度 AI 工作負載。
為提供完整的生成式 AI 開發解決方案，AI TOP ATOM 整合 NVIDIA AI 軟體堆疊，內建各式工具、開發框架與函式庫，以加速 AI 專案開發流程。此款解決方案也同步整合技嘉專屬 AI TOP Utility 軟體，透過直覺化介面設計，支援大型語言模型（LLM）及大型多模態模型（LMM）微調、推論、部署與機器學習（ML）應用，且同時確保地端資料隱私及安全。
無論是 AI 開發者、研究人員、學生或教育機構，GIGABYTE AI TOP ATOM 皆能提供可靈活擴充且具成本效益以加速 AI 創新發展的解決方案。欲了解更多產品資訊，請造訪 技嘉官方網站 並與當地經銷商及零售商確認銷售資訊。
SOURCE GIGABYTE
分享這篇文章