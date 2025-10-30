AORUS PRIME 5 電競主機正式上市，體現技嘉核心技術與產品穩定實力

台北 2025年10月30日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布，全新推出的 AORUS PRIME 5 高效能電競主機正式上市，搭載最新世代頂尖硬體，結合技嘉獨家散熱創新技術與風扇設計，為遊戲與多工應用帶來卓越速度與長效穩定性。AORUS PRIME 5 將效能與美學融合，提供真正的隨插即用體驗，滿足玩家與創作者的全面需求。

AORUS PRIME 5 最高搭載 AMD Ryzen™ 7 9800X3D 處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 顯示卡，支援多核心處理與次世代 AI 運算能力。並配置 2TB SSD 固態硬碟與 32GB 高速 RGB 記憶體，提供極致反應速度與流暢的多工操作之餘，還搭載技嘉獨有的散熱解決方案，充分體現了技嘉產品的穩定性與可靠性。

散熱方面，AORUS PRIME 5 完美整合液冷散熱系統與高風流機殼，內建創新 Hawk 風扇，可提升 89% 的風壓與 42% 的氣流，搭配航太級尾翼設計，有效降低擾流與風噪。同時，機殼採用高達 80% 大面積網孔進風設計，並輔以側邊通風孔，不僅讓系統在高負載運行時依然穩定，還能突顯 ARGB 燈效的絢麗視覺，充分體現效能與設計之間的完美平衡。

AORUS PRIME 5 整機集結技嘉精選硬體與技術，預先為玩家與創作者打造一套可輕鬆上手的整機系統，提供完整無縫的使用體驗。實際銷售時程依各地區經銷商與電商平台的上架時間為準。欲了解完整產品規格與購買資訊，請造訪 AORUS PRIME 5 產品頁。

