Global Academy of Innovative Enterprises Professional Qualification & Award Ceremony 2025

同時, 本會與Canadian Chartered Institute of Industrial Engineers合辦之Honorary Doctorate 亦同時在典禮舉行頒授儀式。

CCIIE Honorary Doctorate 名銜 :

Professor Takaaki Kajita，程志銘博士，郭家樂博士

GAIE Honorary Fellow & Fellows 名銜 :

Honorary Fellow：Professor Takaaki Kajita

Fellow：歐青鷹先生, 洪偉權先生, 鄧柱明先生,蔡婷婷女士以及 Dr. Emilia Tang

「全球傑出華人領袖」名單:

關美寶教授，陳慧慈教授，黃立仁先生，張雅玲女士，鄧鳳賢女士，Mr. Scott Young，Fellow Ms. Judie Au，朱毅豪教授，Fellow Dr. Emilia Tang，黃德進先生，張子惇先生，張港豪先生，Fellow李妙菁女士，葉錫榮先生，Fellow 李芝琪女士，黎家智先生，麥心睿博士以及許詠雯女士

全球創新企業學會 ( Global Academy of Innovative Enterprises , GAIE ) 是由Nobel Prize Laureates 推動而成立,旨在促進個人，企業及社會創新, 及可持續發展，以應對全球工業4.0的挑戰。面對人工智能時代的來臨，本會致力幫助中小企業轉型及升級, 故特別舉辦「CEO 人工智能証書」培訓課程，提供AI 在企業的應用模式及方法。

本會使命是透過舉辦企業4.0培訓課程、工作坊、研討會和國際會議，邀請世界各地知名學者及領袖，促進個人、企業及社會創新，建立創新網絡平台，以共享模式，幫助個人、企業及社會，以應對全球工業4.0的挑戰，同時透過「創新智慧華人系列」，頒授專業資格及獎項，以表揚對創新或工業4.0有貢獻的個人或企業所付出的努力與成就。

Global Academy of Innovative Enterprises

Phone：3686 2135/2573 9640

Website：www.innomarkasia.org

Email：[email protected]

