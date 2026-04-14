Global Healthcare Accreditation 委任 Jilan Liu 為全球策略副總裁

佛羅里達州西棕櫚灘2026年4月15日 /美通社/ -- 全球對醫療旅行、醫療旅遊及醫療保健旅遊的需求不斷上升，Global Healthcare Accreditation (GHA) 在此領域一直引領發展，推動以病人為本的安全、透明跨境醫療服務。 GHA 是首個專注於醫療旅行的認證機構，對於制定國際標準、提升病人信任，以及促進世界各地醫療機構和旅遊目的地於日益全球化的醫療生態中互相競爭和合作方面，發揮舉足輕重的作用。

面對行業迅速發展及變革，GHA 欣然宣佈委任 Jilan Liu 博士為全球策略副總裁，藉此強化其全球領導力，並推動在亞太區及其他地區的策略性擴張。

Global Healthcare Accreditation (GHA) 委任 Jilan Liu 博士為全球策略副總裁，使其在全球倡導以病人為本的安全醫療旅行方面，領導地位更顯穩固。 Liu 博士累積逾 30 年國際醫療經驗，橫跨認證、諮詢、數碼健康及醫療體系變革等多個範疇。

Liu 博士擁有超過 30 年的國際醫療經驗，足跡遍及 30 多個國家及多個領域，包括認證、諮詢、醫療體系及數碼健康轉型。 她曾出任醫療資訊與管理系統學會 (Healthcare Information and Management Systems Society) 大中華區行政總裁，在推動區內醫院採納國際健康資訊科技 (IT) 標準及加快數碼轉型方面發揮關鍵作用。 此外，Liu 博士曾任國際醫療機構認證聯合委員會 (Joint Commission International) 大中華區首席顧問及總監，為全球數百間醫院提供專業意見，指導其提升病人安全、營運表現及醫療服務質量。

委任 Liu 博士反映出 GHA 決心深化亞太區佈局，同時支援醫療機構提供以病人為中心並符合國際標準的優質醫療服務。 Global Healthcare Accreditation 行政總裁 Renée-Marie Stephano 表示：「Jilan 在認證、數碼健康及醫療轉型方面經驗豐富，因而具備獨特優勢，能夠引領我們在亞太區及全球的策略發展。 她的領導能力將對我們履行使命發揮關鍵作用：加強病人安全保障、提高標準，並協助醫療機構應對不斷演變的全球醫療格局。」

對於新職位，Liu 博士表示：「在亞太區及全球醫療發展如此蓬勃的時刻，我很榮幸能夠加入 Global Healthcare Accreditation 擔任這個角色。 現在正是絕佳時機，可以將國際標準與地區需求相結合，增強各方信任，並協助機構跨越國界，提供基於價值且以病人為本的優質醫療服務。 我期望能為 GHA 在全球的持續發展和影響力出一分力。」

在 Liu 博士帶領下，GHA 將進一步擴展在亞太區及其他策略地區的版圖，建立策略合作關係，並協助醫療機構發展相關項目與營運能力，以應對市場對安全優質且獲國際信賴的醫療服務日益增長的需求。

關於 Global Healthcare Accreditation (GHA)

Global Healthcare Accreditation (GHA) 不僅是認證機構，更是策略夥伴，致力改善病人體驗並推廣全球醫療實踐。 GHA 匯集頂尖認證機構、醫療創新先驅，以及醫療旅行與健康旅遊業界高層的專業知識，為全球各地政府、醫療機構及行業相關人士度身打造解決方案。 GHA 的《醫療旅行標準 5.0》 (Standards 5.0 for Medical Travel) 已獲國際醫療質量協會外部評審會 (ISQua EEA) 認證，彰顯其符合認證機構的最高國際標準。

透過認證、頒發證書、培訓及顧問服務，GHA 在全球醫療生態系統倡導公開透明、以病人為本的醫療服務，並追求持續精進。

SOURCE Global Healthcare Accreditation