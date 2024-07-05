連連國際重磅發佈Global Payout Service 賦能海外PSP、銀行等機構提供全球支付服務

杭州2024年7月5日 /美通社/ -- 7月5日，連連數字旗下品牌連連國際對外宣佈，其重磅發佈一項新的全球支付服務—LianLian Global Payout Service（簡稱「LGPS」），為跨境支付服務提供商（PSP）、銀行及其他持牌金融機構提供全球支付服務，即通過連連的全球支付網絡，助力PSP等持牌金融機構打破國際支付邊界，實現資金更快、更穩、更安全的流轉。

在經濟全球化、區域一體化以及數字化發展的大趨勢下，跨境貿易活動日益頻繁，跨境支付需求持續增長。目前跨境支付的方式主要有銀行電匯、匯款公司、第三方支付等渠道；其中，銀行電匯是以往外貿企業普遍採用的跨境貿易收款方式。但由於國際電匯涉及大量的人工操作、多個中間行且中間行收取的手續費各不同，以及需要提交大量證明材料等，因此這種跨境支付方式存在著成本高、時效慢、流程複雜繁瑣等問題。而近年來，隨著跨境電商、在線B2B交易等新興業態的興起，跨境支付需求呈現出碎片化、小額高頻化趨勢，傳統跨境支付方式已難以滿足快速發展的跨境貿易。

基於此，連連國際創新推出LGPS產品，賦能海外PSP、銀行等金融機構提供跨境貿易客戶所需的全球支付服務，也就是說，接入LGPS產品後，海外PSP、銀行等金融機構只要通過統一的API接口即能夠付款到中國及全球多地，可以享受更加透明、安全、高效、可追溯的無縫的全球支付新體驗。

據介紹，連連國際LGPS有效解決了傳統跨境支付痛點。首先，適用場景多。該產品可滿足不同客戶支付需求，支持TOB TOC端多種業務場景。其次，到賬速度快、成本低。連連搭建了全球資金處理網絡，通過本地銀行清算網絡優化中間環節，最快實時到賬，直接以人民幣入賬，即到即用；且無需再經歷多個中間行，省去手續費，大大降低成本。第三，安全合規。連連基於體系內的60餘張支付服務牌照及資質和自主研發的反洗錢、反欺詐風控系統等，可為跨境商家提供安全、合規的全流程全鏈路跨境服務，讓跨境支付更有保障。此外，流程透明化。支持客戶發起交易、餘額查詢、報表下載等。

目前，連連國際LGPS產品的推出已得到了行業高度認同，全球B2B支付基礎設施平台Thunes將成為連連國際首個戰略合作夥伴。借助雙方的網絡覆蓋，該合作夥伴關係將有利於進一步增強連連國際和Thunes的全球支付能力。

公開信息顯示，Thunes擁有全球最大的電子錢包網絡之一，其支付網絡覆蓋130個國家/地區、40億個銀行賬戶、30億個電子錢包賬戶，支持全球80多種不同幣種。客戶包括零工經濟線上平台Uber、Grab、Deliverroo；Revolut等數字銀行機構、bKash、Mpesa、Gcash、Vodafone等金融科技公司和電子錢包等。

Thunes首席執行官Floris de Kort表示：「我們歡迎連連加入Thunes全球網絡，直接實時連接全球30億個數字錢包和40億個銀行賬戶。連連是跨境電子商務領域備受尊敬的領導者，我們很高興與他們合作，為他們在中國的100多萬商戶提供行業中更加快速、透明、安全合規的全球支付解決方案。」

連連國際是中國跨境貿易中支付金融與服務領域的綜合創新型企業，目前業務涵蓋跨境支付、全球收單、全球分發、匯兌服務等多領域，可為跨境電商、平台和機構、外貿、留學教育機構等多種類型客戶提供一體化的跨境貿易服務。截至去年底，連連業務已覆蓋全球100多個國家及地區，支持使用超130種貨幣，累計服務客戶數量約320萬。

連連國際聯席CEO沈恩光表示，「我們始終致力於為全球企業、機構與個人搭建數字化的支付與服務協作網絡，助力企業開展全球跨境業務。」此次LianLian Global Payout Service的推出，是連連在為海外持牌金融機構等客戶提供無縫支付體驗、拓寬全球支付邊界創新上的又一重要動作。依托自身卓越的合規與技術創新能力、暢達全球的支付金融網絡，連連希望能與更多像Thunes這樣的支付服務商、銀行等金融機構合作，提供端到端的支付服務，大幅縮短支付鏈路，提升跨境支付效率，進而為國際支付和全球跨境貿易帶來全新機遇與價值。

SOURCE 連連國際