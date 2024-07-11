未來資產推出Global X 美國3-5年期國債ETF 擴展固定收益產品陣容

未來資產推出 Global X 美國 3-5 年期國債 ETF （ 3450 ） ，進一步擴展固定收益產品陣容。

本公司在香港上市的ETF共有36隻 [1] ，致力滿足市場對收益及主題式增長ETF不斷增長的需求。

香港2024年7月11日 /美通社/ -- 未來資產環球投資（香港）有限公司（以下簡稱「本公司」或「未來資產」）宣布推出Global X 美國3-5年期國債ETF（3450），今天開始在香港聯合交易所上市，該基金助投資者更方便買賣美國國庫債券。

美國國債通常被視為低風險資產。近來美國國債收益率處於自全球金融危機以來的歷史高位，而中期美國國債在利率週期變化之中，提供了一個平衡收益與波動的選擇。隨著市場對 2024 年降息的預期升溫，預計債券價格將上揚，近期不少投資者正開始部署透過美國國債來獲取價格和收益回報。

然而，由於美國市場的交易時間和股息預扣稅等因素，香港投資者買賣美國國債或會有不便。Global X 美國3-5年期國債ETF（3450）為投資者提供有效的解決方案，香港投資者可利用本ETF作為投資工具，在本地交易時間投資美國中期國債。

未來資產環球投資(香港)有限公司的ETF固定收益基金管理主管孫欣怡女士表示：「我們很高興推出這隻Global X 美國3-5年期國債ETF，以加強我們一系列的收益投資產品。隨著市場預計美聯儲在未來幾個月降息，本ETF 將為投資者提供一個具吸引力的工具，以把握潛在的資本增值機會，同時保持較佳的風險回報。」

未來資產環球投資（香港）有限公司行政總裁趙玩衍先生表示：「這隻ETF的推出進一步擴展我們固定收益ETF的產品陣容，提供更多元化的收益來源。我們將繼續致力於增強產品陣容，以滿足投資者不斷變化的需求。」

Global X 美國3-5年期國債ETF（3450）追蹤未來資產美國3-5年期國債指數。隨著本ETF的推出，本公司目前在香港共有36隻ETF上市，其中包括5隻固定收益ETF。我們的產品涵蓋主題式增長、收益型、核心型，以及商品型等範疇的ETF。

關於未來資產環球投資集團

未來資產環球投資集團（「本集團」）是一間資產管理公司，截至2024年3月31日，資產管理規模逾2450億美元[2]。本集團提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。本集團在全球設有26個辦事處，擁有超過1,000名員工，其中包括200名投資專業人士。

本集團的全球ETF平台在擁有超過558隻ETF，產品陣容龐大，可為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。[3] 本集團管理的ETF資產總額達1,190億美元，並在澳洲、加拿大、哥倫比亞、香港、印度、日本、韓國、越南、英國和美國上市。[4]

關於Global X ETFs

Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括254隻ETF投資策略，資產管理規模超過500億美元[5]。我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。同時，我們更提供核心、商品及Alpha等的基金，以滿足更廣泛的投資目標。Global X 為未來資產金融集團的成員之一，未來資產作為環球金融服務的領先企業，資產管理規模超過6020億美元。[6]

未來資產環球投資香港網站（英文版）： https://www.am.miraeasset.com.hk/

Global X ETFs 香港網站： https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/

[1] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年7月11日。 [2] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年3月31日。 [3] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年3月31日。 [4] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年3月31日。 [5] 資料來源：未來資產環球投資，截至2023年12月31日。 [6] 資料來源：未來資產金融集團，截至2024年3月31日。

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險。過往業績不代表將來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X 美國3-5 年期國債ETF（「本基金」）旨在提供於扣除費用及開支前與未來資產美國3-5年期國債指數（「相關指數」）的表現緊密相關的投資回報。

本基金須承受其可能投資的債務證券的發行人的信貸／違約風險; 信貸評級風險，即評級機構所發出的信貸評級存在若干局限且並不始終保證證券及／或發行人的信譽; 信貸下調風險，即管理人未必能夠出售評級被下調的債務證券; 利率風險，即當利率下跌時，債務證券的價格會上升﹔當利率上升時，債務證券的價格則會下跌; 政策風險，即美國宏觀經濟政策的變動可能影響美國的資本市場，並影響基金投資組合內債券的定價，而這可能對本基金的回報產生不利影響; 主權債務風險，即本基金於美國國庫證券的投資或會面臨政治、社會及經濟風險。倘美國財政部違約，本基金可能會蒙受重大損失; 估值風險，即本基金工具的估值可能涉及不確定性及判斷性決定。倘證實有關估值不正確，則可能影響本基金資產淨值的計算。

相關指數為新指數且營運歷史較短，投資者難以評估其過往表現，故此無法保證相關指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。

相關指數因追蹤單一地理區域（即美國）市場的表現而面臨集中風險，且集中於單一發行人（即美國財政部）的債務證券。本基金的價值波動可能較投資組合更加多元化的基金劇烈，並可能較易受到會對美國市場造成影響的不利經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事宜所影響。

本基金的基礎貨幣為美元，惟本基金的交易貨幣為港元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。

借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。

單位於香港聯交所的成交價受單位的供求情況等市場因素影響。因此，單位的成交價可能較本基金資產淨值有大幅溢價或折讓。

從資本中及／或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付分派，可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

免責聲明

本文件僅供香港投資者使用。本文件僅為提供信息和說明目的，僅供閣下使用。本文件並非招攬、要約或建議買賣任何證券或其他金融工具。本文件所載信息僅作為㇐般市場評論提供，並不構成任何形式的受監管金融建議、法律、稅務或其他受監管服務。

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投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。

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