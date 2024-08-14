Global X 恒生高股息率ETF資產規模突破6億美元里程碑

香港2024年8月14日 /美通社/ -- 未來資產環球投資（香港）有限公司（以下簡稱「本公司」或「未來資產」）欣然慶祝Global X 恒生高股息率ETF（3110）的資產規模已突破6億美元，進一步鞏固其作為香港上市之中資產規模最大的高股息率ETF[1]，此乃本ETF繼被納入「ETF互聯互通計劃」後的另一里程碑。

在近期的市場動盪中，投資者正尋求防守性策略，以應對不明朗因素。Global X 恒生高股息率ETF（3110）自2013年成立以來已有11年歷史，旨在為投資者提供高股息回報。現時年化股息率為8.24%[2]及目標每半年派息。(股息率並不保證，股息可從資本中支付[3]）。

而與大市相比，本ETF 的波動性較低。其追蹤的恒生高股息率指數自 2014 年以來，年化波動率一直低於恒生指數[4]，為投資者在投資組合中建立收益來源提供一個具彈性的選擇。

未來資產環球投資(香港)有限公司的行政總裁趙玩衍先生表示：「我們很高興Global X 恒生高股息率ETF再創佳績。我們亦很榮幸透過我們多元化及創新的產品，能為投資者在不同市況下提供相關機遇，強化投資組合。」

本公司目前在香港共有36隻ETF上市，其中包括9隻收益型ETF。我們的產品涵蓋主題式增長、收益型、核心型，以及商品型等範疇的ETF。

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關於未來資產環球投資集團

未來資產環球投資集團（「本集團」）是一間資產管理公司，截至2024年5月31日，資產管理規模逾2540億美元[5]。本集團提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。本集團在全球設有25個辦事處，擁有超過1,000名員工，其中包括200名投資專業人士。

本集團的全球ETF平台在擁有超過585隻ETF，產品陣容龐大，可為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。[6] 本集團管理的ETF資產總額達1,240億美元，並在澳洲、加拿大、哥倫比亞、香港（中國）、印度、日本、韓國、越南、英國和美國上市。[7]

關於Global X ETFs

Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括376隻ETF投資策略，資產管理規模超過840億美元[8]。我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。同時，我們更提供核心、商品及Alpha等的基金，以滿足更廣泛的投資目標。Global X 為未來資產金融集團的成員之一，未來資產作為環球金融服務的領先企業，資產管理規模超過6020億美元。[9]

未來資產環球投資香港網站（英文版）： https://www.am.miraeasset.com.hk/

Global X ETFs 香港網站： https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/

[1] 資料來源：未來資產，港交所 (交易所買賣產品，股息類別，地區重點為香港，不包括房地產投資信託基金)，2024年8月14日。 [2] 資料來源：未來資產，2024年8月14日。年化股息率的計算方法：以最近一年之每股股息 (2023年9月及2024年3月) ／2024年2月29日的每單位基金資產淨值。 [3] 基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。正股息率並不代表可取得正回報。 [4] 資料來源：彭博，截至2023年12月。 [5] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年5月31日。 [6] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年5月31日。 [7] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年5月31日。 [8] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年5月31日。 [9] 資料來源：未來資產金融集團，截至2024年3月31日。

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險。過往業績不代表將來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。

本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數(指數)的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素（包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。

本基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與恒生高股息率指數相同。

管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。

本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。

本文件所提供的資料及意見乃從未來資產環球投資（香港）有限公司（「MAGIHK」）認為可靠的來源取得或得出，但我們對其準確性或完整性不作任何聲明。投資者應自行決定是否依賴本文件中的資訊。

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