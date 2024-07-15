未來資產慶祝Global X MSCI 中國 ETF（3040）被納入滬深港通下合資格ETF - 合資格ETF總數增至3隻

香港2024年7月15日 /美通社/ -- 未來資產環球投資(香港)有限公司(「未來資產」)欣然宣佈，Global X MSCI 中國 ETF（3040）將於2024年7月22日被納入 滬深港通下合資格ETF。截至2024年7月15日，Global X MSCI 中國 ETF（3040）的資產管理規模達到79.4億港元 ( 資料來源：香港交易所，2024年7月15日)。

Global X MSCI 中國 ETF（3040）的被納入意味著這隻在香港上市的ETF現在可供內地投資者交易。 2022年7月4日，ETF被納入互聯互通計劃，允許香港和國際投資者交易合資格的在岸上市ETF，同時內地投資者也獲得了買賣一系列合資格香港上市ETF的渠道。

Global X MSCI 中國ETF（3040）是未來資產旗下Global X ETF線的第3 隻被納入滬深港通下合資格ETF的產品，之前已有Global X 恆生高股息率ETF (3110)於2024年5月被納入，以及Global X 恆生科技ETF (2837)於2023年11月被納入。

未來資產行政總裁趙玩衍表示：「我們很高興看到Global X MSCI 中國ETF（3040）現已被納入滬深港通下合資格ETF，與我們之前被納入的另外兩隻ETF一起，未來資產現已有3隻合資格的ETF。」

欲了解有關Global X MSCI 中國 ETF（3040）的更多信息，請訪問Global X ETFs網站www.globalxetfs.com.hk。

關於未來資產環球投資集團

未來資產環球投資集團（「本集團」）是一間資產管理公司，截至2024年5月31日，資產管理規模逾2540億美元。本集團提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。本集團在全球設有25個辦事處，擁有超過1,000名員工，其中包括290名投資專業人士（資料來源：未來資產，2024年5月）。

本集團的全球ETF平台在擁有超過585隻ETF，產品陣容龐大，可為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。截至2024年5月，本集團管理的ETF資產總額達1240億美元，並在澳洲、加拿大、哥倫比亞、香港特別行政區、印度、日本、韓國、越南、英國和美國上市。（資料來源：未來資產，2024年5月）

關於Global X ETFs

Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括376隻ETF投資策略，資產管理規模超過840億美元 。（資料來源：未來資產，2024年5月）我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。同時，我們更提供核心型、商品型及Alpha等的基金，以滿足更廣泛的投資目標。Global X 為未來資產金融集團的成員之一，未來資產作為環球金融服務的領先企業，資產管理規模超過5350億美元。（資料來源：未來資產，2023年9月）

未來資產環球投資香港網站(英文版): https://www.am.miraeasset.com.hk/

Global X ETFs 香港網站: https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/

重要資料

Global X MSCI 中國 ETF (3040)

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。

本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。

由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。

本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

Global X 恒生科技ETF (2837)

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X恒生科技ETF（「本基金」 ）試圖提供在扣除費用及開支前與恒生科技指數（「相關指數」）表現緊密相關的投資回報。

本基金的投資集中於科技主題公司。許多對科技主題具有較高業務投資的公司具有相對較短的經營歷史。與其他經濟行業相比，科技公司的特點往往是價格表現波動相對較大。科技行業的公司亦面臨激烈的競爭，政府亦可能會大幅度干預，這可能會對利潤率產生不利影響。急速發展可以導致該等公司提供的產品和服務過時。該等公司亦可能面臨知識產權或牌照損失或損害的風險、網絡安全風險以導致於法律、財務、運營和聲譽層面上有不利影響。

本基金的投資集中於在香港聯交所上市且活躍於科技行業的公司的證券，相對於更多元化的全球投資組合，可能導致本基金的價值出現較大波動。本基金的價值可能更容易受到對科技行業構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

由於相關指數追蹤註冊成立地或大部分收入來源或主要營業地點為大中華區的證券表現，因而承受集中性風險。因此，本基金的資產淨值可能會較基本面廣的基金更加波動。

作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據變現要求履行交付或付款責任的能力。

本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

從資本中及／或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付股息，可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少，並將減少可供本基金未來投資的資本。

Global X 恒生高股息率 ETF (3110)

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。

本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數(指數)的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素（包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。

本基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與恒生高股息率指數相同。

管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。

本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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本文件僅供香港投資者使用。本文件僅為提供信息和說明目的，僅供閣下使用。本文件並非招攬、要約或建議買賣任何證券或其他金融工具。本文件所載信息僅作為㇐般市場評論提供，並不構成任何形式的受監管金融建議、法律、稅務或其他受監管服務。

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投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。

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