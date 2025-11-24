GlobalFoundries任命Vincent Feng為亞太區銷售副總裁

資深高階主管將領導GF亞太區銷售業務，並推動該地區業務增長

臺北2025年11月24日 /美通社/ -- GlobalFoundries（那斯達克股票代碼：GFS，簡稱GF）今天宣佈，該公司任命業內資深人士Vincent Feng（馮曾文）為亞太區銷售副總裁。Feng先生擁有逾25年半導體行業經驗，將負責領導GF在臺灣地區、韓國、日本、新加坡和印度等地區銷售及客戶拓展工作。

在加入GF之前，Feng先生共同創辦並領導Semi Business Consulting K.K，為亞洲各地的主要半導體製造商和政府機構提供諮詢服務。此前，他曾在OMDIA擔任亞太區銷售副總裁，並在Advanced Micro Devices（超微半導體公司）擔任過商業領導職務。他還助力打造Marvell Semiconductor（美滿電子半導體公司）的個人電腦(PC)業務，推動營收強勁增長，並贏得多家主要原始設備製造商(OEM)的訂單。

就此次任職，Feng先生表示：「在半導體行業這一關鍵時刻加入GF，我倍感振奮。我期待與團隊和客戶緊密合作，深化夥伴關係，把握新機遇，鞏固GF作為亞太地區值得信賴的可靠合作夥伴的地位。GF在全球半導體生態系統中發揮著至關重要的作用，我渴望助力推動其持續成長與成功。」

GF簡介

GlobalFoundries（簡稱GF）是全球生活、工作和連接所依賴的重要半導體的領先製造商。我們不斷創新並與客戶合作，為汽車、智慧移動設備、物聯網、通信基礎設施和其他高增長市場提供更節能、更高性能的產品。GF全球生產足跡遍佈美國、歐洲和亞洲，是全球客戶值得信賴的可靠供應商。每天，我們才華橫溢的全球團隊都在不懈地關注安全性、產品使用壽命和永續發展，為客戶創造成果。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.gf.com 。

