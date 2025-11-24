GlobalFoundries、アジア太平洋地域営業担当執行役員にVincent Feng氏を任命

ベテラン経営幹部がアジア太平洋地域の営業を統括、同地域全体の成長を推進

台北、2025年11月24日 /PRNewswire/ -- GlobalFoundries（NASDAQ: GFS）（GF）は本日、業界で長い実績を持つVincent Feng氏をアジア太平洋地域（APAC）の営業担当執行役員に任命したことを発表しました。半導体業界で25年以上の経験を持つ同氏は、台湾、韓国、日本、シンガポール、インドにおけるGlobalFoundries社の営業および顧客対応を統括することになります。

前職としてSemi Business Consulting株式会社の共同設立者兼代表を務め、アジア全域の大手半導体メーカーや政府機関向けにコンサルティング業務を行っていました。それ以前はOMDIA社にてアジア太平洋地域営業担当執行役員を務め、またAdvanced Micro Devices社では営業・事業部門の管理職でした。また、Marvell Semiconductor社でパソコン事業の構築に携わり、収益の大幅増加と大手OEMメーカーとの契約獲得に貢献しています。

今回の就任にあたり、同氏は「半導体業界が大きな転換期を迎える中、GlobalFoundriesで働けることをとても嬉しく思います。チームやお客様としっかり連携し、パートナーシップの強化や新しいビジネスチャンスの創出に取り組み、アジア太平洋地域での信頼あるパートナーとしての地位をさらに高めていきたいです。世界の半導体エコシステムで重要な役割を担うこの会社で、成長と成功に貢献できるよう全力を尽くします。」と述べています。

GFについて

GlobalFoundries（GF）は、世界各国での生活、業務、そして接続の維持に必要不可欠な半導体の大手メーカーです。自動車、スマートモバイルデバイス、モノのインターネット（IoT）、通信インフラ、その他の高成長市場向けに、より優れた電力効率で高い性能を持つ製品を提供するため、お客様と提携し、革新を続けています。米国、欧州、アジア各地に広がる世界規模の製造拠点により、全世界のお客様にとって信頼できる供給源であり続けています。当社の優秀なグローバル部門は、安全性、長期的な信頼性、持続可能性を一貫して重要事項に掲げており、日々確固たる成果を生み出しています。詳細については、 www.gf.com をご覧ください。

