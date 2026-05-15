健絡通盃、賞Goal飛 強勢回歸

適逢健絡通 27 周年，繼去年成功舉辦「健絡通盃」阿仙奴對熱刺後再接再厲，今年隆重呈獻「健絡通盃」車路士對祖雲達斯，將於 2026 年 8 月 5 日假於啟德主場館火熱開戰。TEG 預售門票瞬間「秒殺」，全港球迷無不引頸以待，只為一睹英超勁旅對戰意甲豪門，健絡通為實現共享體育，除了連續兩年冠名贊助「香港足球盛會」，更再次大搞全民抽獎活動「賞Goal飛」，讓香港球迷無需遠赴歐洲，也能親身感受頂級球賽的熱血與震撼。

無限次機會 即買即參加抽獎

無論您是健絡通的忠實支持者、死忠足球迷，還是單純想試試運氣，我們誠摯邀請您參加「賞Goal飛」大抽獎。參與方法非常簡單：

參加辦法

親身見證健絡通盃巔峰對決的機會，輕鬆三步即可獲得：

購物消費：由2026 年 5 月 25 日至 6 月 30 日 於指定零售商購買 壹點寧、健絡通 或 藏紅寧 系列¹ 任何產品，單一交易滿 HK$180 或以上。 網上登記：登入活動官方網站 https://octopus-opl.com/form/HerbalgyTrophyCP-1。 提交資料：上傳清晰收據圖片（需清楚顯示商戶名稱、購買日期、產品名稱、價格、數量及總金額），並填寫以下資料： 姓名（須與身份證明文件相同）

可接收 WhatsApp 的手提電話號碼

電郵地址

香港身份證號碼首 4 個數字

增加中獎機會

活動共分三期獨立進行，為您提供多次中獎機會。我們深信「愈多愈好」，因此不設參加次數上限：

無參與次數限制 ：推廣期內可無限次提交登記。

：推廣期內可無限次提交登記。 買得多，中獎機會愈大： 每張滿 HK$180 的獨立收據，即代表一次中獎機會

每張滿 HK$180 的獨立收據，即代表一次中獎機會 每張有效收據只可登記一次

參加資格： 參加者必須為年滿 18 歲的香港居民

參加者必須為年滿 18 歲的香港居民 保留收據：請務必保留正本收據，以供核實及日後領取門票之用

推廣日期



合資格收據日期 登記日期 第一輪 2026 年 5 月 25 日至 6 月 5 日 2026 年 5 月 25 日至 6 月 6 日 第二輪 2026 年 6 月 6 日 至 6 月 17 日 2026 年 6 月 6 日至 6 月 18 日 第三輪 2026 年 6 月 18 日至 6 月 30 日 2026 年 6 月 18 日至 7 月 1 日

獎品：總值超過港幣 100 萬

三輪活動合共送出 1,000 張門票，每次登記將有機會獲得健絡通盃門票、享受頂級賽事體驗。

獎項 獎品 第一輪 得獎名額 第二輪 得獎名額 第三輪 得獎名額 頭獎 車路士 對 祖雲達斯 A類門票2張 (價值HK$5,998 /每名額) 17個 17個 16個 二獎 車路士 對 祖雲達斯 B類門票2張 (價值HK$4,798 /每名額) 25個 25個 25個 三獎 車路士 對 祖雲達斯 C類門票2張 (價值HK$3,998 /每名額) 17個 17個 16個 四獎 車路士 公開訓練門票 2張 (價值HK$598 /每名額) 109個 108個 108個

總名額 168個 167個 165個

健絡通撐住你 足球狂熱全城參與

健絡通即將陪伴香港人走過 27 年。從產品研發到冠名贊助國際級體育盛事，再到連續兩年舉辦「賞Goal飛」全民大抽獎，我們的使命始終如一：將健康、快樂與尊貴體驗帶給每一位香港市民。除了健絡通盃及賞Goal飛，我們即將推出一連串精彩活動，誠邀全城投入足球狂熱。更多詳情將於健絡通官方平台陸續公布，敬請期待。

今個夏天，健絡通繼續撐住你。

推廣生意的競賽牌照號碼： 61362-4

活動查詢熱線：2739 3133

# 活動受有關條款及細則約束，如有任何爭議，健絡通擁有最終決定權。詳情請參閱活動網站。 1指定零售點/ 網上商店：香港地區的萬寧、萬寧網店、屈臣氏、屈臣氏網店、松本清、裕華國貨、Colourmix、惠康、一田、AEON、龍豐集團、HKTVmall、健絡通官方網店。

關於健絡通：

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於26年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久歷史且暢銷的品牌。

這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。本新聞稿所提及之產品，均為已註冊中成藥，其法定功效以香港中醫藥管理委員會核准標籤為準。

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