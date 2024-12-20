GoGoX 創新標準----30 秒接單保證

香港2024年12月20日 /美通社/ -- GoGoX（前稱 GoGoVan），作為領先的科技物流解決方案平台，再次提升服務標準，推出突破性的「30 秒接單保證」。此活動自八月第一次推出後，現已覆蓋至更多地區，並於聖誕節期間推出特別推廣活動。

GoGoX 平台總監 Ming Tse 表示：「『 30 秒接單保證』 顯示了 GoGoX 有信心提供又快又可靠的物流服務。這項保證展現了我們運用科技提升物流效率的能力，同時也反映了我們以客為先的核心理念。我們的目標是確保每一次配送都能迅速完成，讓更多客戶體驗到真正的便利與可靠，為香港大中小企業和市民提供值得信賴的物流解決方案，重新定義現代物流體驗水平。」

重新定義物流效率

在早前的推廣期間，GoGoX的87% 訂單能在 30 秒內成功配對，平均配對時間僅為 13 秒，最快記錄僅需 1 秒。第二階段推廣將服務範圍擴展至港島、九龍和新界共 20 個地區，讓更多用戶能享受 GoGoX 的高效配送服務。對於少數未能在 30 秒內完成配對的情況，GoGoX 將提供高達 15 港元的下單信用額度。

節日優惠

隨著聖誕節臨近，GoGoX 推出了一系列特別優惠，讓物流更加實惠和高效：

30 港元優惠券：所有新舊用戶在 12 月試用 30 秒保證服務，即可獲得 30 港元優惠券。

節日巡展： GoGoX 12 月的巡展活動分別於12月22日在旺角（朗豪坊對面）及12月25日於荃灣（南豐紗廠）舉行，屆時將可享受有趣的遊戲、抽獎和節日慶祝活動。

展望未來

隨著 GoGoX 不斷推動物流行業的革新，「30 秒接單保證」清楚地展示了科技如何被用來提升物流效率，讓用戶有更好的使用體驗，也能快速應對市場的變化。

未來，GoGoX 將繼續把最新的科技和貼心的服務結合，專注於改善用戶體驗，並進一步塑造物流行業的新標準，為客戶帶來更多價值與可能性。

如需更多詳情，請訪問 GoGoX 官方博客 。

關於 GoGoX

GoGoX 創立於 2013 年，是亞洲領先的科技物流平台公司之一，目前已將業務拓展至超過 370 個城市，擁有 700 萬註冊司機，覆蓋包括新加坡、越南、印度、韓國、中國內地和香港在內的六個亞洲地區。公司通過創新的技術提供廣泛的物流服務，包括定制物流解決方案、即時配送以及增值服務，如燃油卡和保險服務。GoGoX（2246.HK）已在香港聯交所主板上市。

如需更多信息，請參閱： GoGoX 官方網站

SOURCE GOGOX; GoGoVan