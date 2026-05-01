歷史性首次：Gordonstoun Japan成立暨「變革領導力暑期項目」啟動

日本大阪2026年4月28日 /美通社/ -- Gordonstoun Japan攜手日本大阪OCC Educational Corporation Limited於4月27日宣佈推出Impact Challenge Summer 2026，標誌著Gordonstoun首個國際寄宿校區正式成立。

專題網站：https://www.gordonstoun.jp/en/program/

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109071/202604207731/_prw_PI1fl_mg0nW980.png

以培育英國王室多代成員（包括國王查爾斯三世、已故菲利普親王）聞名，Gordonstoun正將其全球領先的教育理念推向海外。位於和歌山的永久寄宿校區計劃於2027年夏季開放，在此之前，學校將率先推出一個專注於現實世界領導力的沉浸式暑期項目。

全球教育新篇章

Gordonstoun成立於1934年，其標誌性校訓「Plus est en vous」（「潛能無限」）將在國際舞台上得到踐行。「Impact Challenge Summer Programme」突破傳統課堂學習模式，引導學生直面人道主義與環境挑戰，培養堅韌品格與服務意識。

項目亮點

名稱：Impact Challenge Summer 2026

日期：2026年8月2日-7日、8月15日-20日（共兩期，每期5晚6天）

地點：日本和歌山

招生對像：10至14歲學生

核心課程：

——全球挑戰參與：為喜馬拉雅社區制定可持續經濟韌性策略

——環保行動：解決友島周邊海洋塑料污染問題

——實地實施：優秀團隊將赴尼泊爾實地見證方案實施

本項目由國際人道主義人士Linda Cruse設計，她憑借「Race4Good (R)」項目的領導力理念，深刻影響全球教育與企業公益領域。作為Gordonstoun Japan新任課外活動總監，她將於今年夏季在和歌山落地這一教育理念。

創始校長Natasha Dangerfield寄語：

「Gordonstoun邁出走出英國的歷史性一步，我們致力於重新定義教育的意義。本項目旨在培養學生的責任感與全球視野，將蘇格蘭教育精神融入和歌山的獨特地域環境。」

關於Gordonstoun

Gordonstoun以融合學術嚴謹性、戶外教育與社會服務著稱。本次Gordonstoun Japan推出的The Impact Challenge項目標誌著這一世界知名教育模式首次走向國際。

Gordonstoun Japan官網：https://www.gordonstoun.jp/en/index.html

關於OCC

OCC Educational Corporation Limited 是一家總部位於大阪的知名學府，擁有120年的卓越學術傳承。

SOURCE OCC Educational Corporation Limited