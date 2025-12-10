GRADING ELEVEN AUTHENTICATION (GEA) 推出嶄新世代卡牌評鑑服務----融合藝術、設計與收藏文化

新世代收藏卡牌評鑑嶄新體驗

誕生於亞洲重要的文化與創意樞紐——香港，GEA 致力開創全新卡牌評鑑服務，迎合潮流及藝術文化，為專業收藏家及新一代愛好者帶來嶄新體驗。憑藉卡牌評鑑類別中前所未見的全新概念，結合藝術設計、尖端的安全保障科技與流暢的服務流程，將評鑑昇華至更高層次，令每張經認證的卡牌更具典藏價值。

為頂級卡牌提供獨家、稀有的藝術設計之餘，每張提交至 GEA 的卡牌都以專屬卡磚封裝，進一步提升收藏價值。評鑑流程簡便流暢——由專業團隊以業界領先的速度完成，從提交到寄送全無阻礙。

全面昇華卡牌收藏價值

GEA 將卡牌評鑑重新定義，賦予卡磚全新藝術美學。有別於傳統僅以透明設計並在頂部標示簡易資訊的樣式，GEA 引入融合藝術設計與專屬定制的革命性封裝概念。

每一張經 GEA 評鑑的卡牌，均封裝於與卡牌特性相關設計的專屬卡磚之中，為收藏增添獨特驚喜。例如，皮卡丘（PIKACHU）卡牌將配以融入「電」屬性元素的專屬卡磚。每個設計皆以卡牌系列為核心，融合凸顯卡牌特色的視覺元素，讓封裝本身蛻變為值得珍藏的全新藝術品。目前，GEA 已為 POKÉMON、ONE PIECE、DISNEY LORCANA等熱門集換式卡牌遊戲，以及 HOW2WORK 等精選收藏卡系列，提供別具巧思的專屬卡磚。

NFC 即時防偽驗證技術

GEA 卡磚內嵌 NFC 防偽驗證技術，只需輕觸智能手機即可完成即時、安全的卡牌驗證。每個卡磚均配備加密認證機制，以強化來源真確性與信任度——讓收藏者能快速查閱核心認證資訊。

領先亞洲的極速服務

GEA 以香港作為營運據點，為亞洲收藏者提供極高效的評鑑體驗——以高端標準檢測及封裝，同時大幅縮短等候時間。其服務模式專為加快流程而設，讓收藏者能以極快速度由提交到封卡磚而無損品質，領先業界。

PRISTINE 11 隆重登場

GEA 同時宣布推出全新頂尖評鑑系列——PRISTINE 11 ，一項超越市場傳統「GRADE 10」標準的頂級評鑑等級，用以表彰在置中、角落、邊緣與表面四大評鑑項目均達到近乎無瑕的卓越卡牌。獲得 PRISTINE 11 殊榮的卡牌將封裝於專屬半透明卡磚，以彰顯其收藏價值。

正式啟動提交服務

GEA 現已正式開放提交服務，收藏者可透過官方渠道提交卡牌，獲得首款專屬設計卡磚。現階段GEA 辦公室接受預約提交卡牌，授權合作夥伴 CARD HOBBY、GENTRY CLUB 、HOBBYX、MTG MINT CARD 亦將於稍後開放接受提交服務，相關安排將透過 GEA 官方渠道另行公布。

GEA 的藝術家合作項目已正式啟動，未來將陸續公布。隨著本地及亞太市場的拓展，GEA 致力引領全新卡牌收藏體驗——透過昇華評鑑流程，深化收藏藝術，以文化連結社群。

NFC 技術 - 防偽驗證



藝術設計 – 視覺展演



極速服務 – 領先業界



抗紫外線 – 全面防護



纖巧形態 – 更易收藏

授權合作夥伴 / 提交地點：



GEA Grading 11

香港九龍長沙灣瓊林街83號A座11樓1102-1105室



Card Hobby

香港中環歌賦街43號地下



Gentry Club

香港九龍尖沙咀梳士巴利道18 號K11 MUSEA 8樓



HobbyX

香港旺角彌敦道608號總統商業大廈20樓02室



HobbyX Plus

香港尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 3樓304



MTG Mint Card

香港上環永樂街205-211號協基商業大廈9樓B室

SOURCE GEA