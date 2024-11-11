GRAND GREEN OSAKA南樓定於2025年3月21日（周五）盛大開業

- 包括55家商鋪和餐館在內的商業設施將開放 -

日本大阪2024年11月11日 /美通社/ -- 以三菱地所株式會社(Mitsubishi Estate Co., Ltd.)為首的九家公司組成的合資企業「GRAND GREEN OSAKA Developer」宣布，GRAND GREEN OSAKA南樓將於2025年3月21日（周五）舉行盛大開業典禮。屆時，由55家店鋪及其他功能設施組成的「SHOPS & RESTAURANTS」商業綜合體將對公眾開放。North Park二期開發區內的梅北公園(Umekita Park)將於2027年春季左右開放，整個小鎮則計劃於2027財年（截至2028年3月）全面開放。

圖片：https://kyodonewsprwire.jp/release/202410298989?p=images

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引進餐飲區：

- GRAND CHEFS' VALLEY（7家餐廳）

該區域由七家以吧台式座位為主的高端隱蔽式餐廳組成。這些餐廳的大廚們懷揣著「從大阪向世界傳播正宗日本飲食文化的魅力」的目標，將面向全世界各地的美食愛好者提供特色美食。這裡將推出一個專供GRAND CHEFS' VALLEY會員使用的預訂網站。該網站僅限會員使用。

網址：https://www.gcv.osaka

（網站將於2025年1月開始招募會員並接受預訂。）

- UMEKITA GRAND TABLES（6家餐廳）

這是一個集餐飲於一體的區域，將在宴會、會展活動前後等各種商務活動中發揮積極作用。該區域內有六家餐廳，包括高檔西式牛排館「RUTH'S CHRIS STEAK HOUSE」、意大利餐廳「BRIANZA OSAKA」以及鰻魚餐廳「Una Fuji」，在這裡，人們可以一邊欣賞梅北公園的美景，一邊悠閒地用餐。

引進大型租戶：

Time Out Market OSAKA

（大型食品市場）/17家店鋪

集美食與文化體驗於一體的大型食品市場「Time Out Market」即將首次進軍亞洲市場。它將在「kuidaore」（因在美食上花費過多而傾家蕩產）之城 -- 大阪，帶來獨特的體驗：通過美食與來自世界各地的人交流。

在這個3000平方米左右的空間內，共有17家美食餐廳、兩家酒吧以及一個活動空間。在這裡，游客可以品嘗到由關西地區（包括大阪）知名餐廳的頂級廚師烹制的美食，以及由獲獎調酒師調制的雞尾酒，同時還可以欣賞到該地區新銳藝術家創作的文化和娛樂節目。

UMEKITA ONSEN REN Wellbeing Park

（溫泉浴場設施、溫水游泳池、健身房、餐廳、溫泉水療）

這是一座基於健康和福祉理念設計的設施，旨在幫助人們改善健康狀況。它將引入尖端科技，並結合溫泉浴、運動、餐飲、冥想和美容護理這五大主題的各種服務，為每位顧客提供盡可能最佳的體驗。同時，該設施還將運用自2015年開業以來積累的「KOBE MINATO ONSEN REN」管理與運營經驗。

SOURCE GRAND GREEN OSAKA Developer