Great Place To Work™ 大中華區慶祝職場多元、公平與包容

研討會由Great Place To Work™ 大中華區首席執行官José Bezanilla先生的演講拉開序幕。他在演講中強調了多元、公平與包容對推動創新、員工滿意度及可持續發展的重要意義。Bezanilla先生表示:「今天的活動慶祝了DEI在職場和生活中帶來的變革力量。當企業將包容性與公平性置于優先地位時,他們創造的環境將使每位員工都能充分發揮潛力。」

活動亮點:

主題演講嘉賓:SAP中國研究院首席運營官王志秀女士

藝康集團全球執行副總裁兼大中華區總裁孔聽雲女士

雇主品牌專題分享:茵集聯合創始人齊曉峰先生與Great Place To Work™ 大中華區首席執行官José Bezanilla先生

頒獎典禮:Great Place To Work™ 大中華區隆重表彰了62家在構建健康職場環境方面表現卓越的企業。這些獲獎企業涵蓋多個行業,因其在打造讓所有員工都感到被尊重和重視的職場環境中所展現的卓越領導力和持續努力贏得了廣泛的認可。

2024年大中華區Best Workplaces™榜單:

小型企業(20-250名員工):

Adobe

AICPA & CIMA, together as the Association of International Certified Professional Accountants AICPA&CIMA國際註冊專業會計師公會

Atomy China 艾多美(中國)有限公司

AWA IP (Beijing) Co., Ltd. 安偉知識產權代理(北京)有限公司

ConnectedGroup Limited

Experian Greater China 益博睿大中華區

eyebuydirect

GameChange Solar 格擎摯能源科技(上海)有限公司

Insight 英施艾特(上海)軟件貿易有限公司

Kerry China 凱愛瑞中國

Logicalis

Radio Flyer China Limited 瑞飛兒貿易(深圳)有限公司

Robert Half

Sutherland (Suzhou) Information Consulting Co., Ltd. 蘇州薩瑟蘭信息諮詢有限公司

Tata Communications

Teleflex Medical China 泰利福中國

Teva Pharmaceutical 梯瓦醫藥

TMF Hong Kong Limited

Trek China 崔克中國

World Wide Technology

中型企業(251-1000名員工):

Al-Dabbagh Group

Calix 凱易訊

CBRE

CI&T China 寧波思艾特軟件有限公司

DB Schenker TSC Nanjing 南京迪比信可

Envision Envision遠景

EPL China 愛索爾中國包裝有限公司

ESAB China 伊薩中國

Fonterra 恆天然

Hilti 喜利得

Mastercard 萬事達卡

Mayoly China 博福-益普生(天津)製藥有限公司

Revvity 瑞孚迪

Royal FrieslandCampina China

S.C. Johnson 中國莊臣

Stryker China Commercial / Stryker (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd. 史賽克中國 / 史賽克(蘇州)醫療技術有限公司

Swire Coca-Cola HK

Telstra 澳大利亞電訊

W. L. Gore & Associates 戈爾公司

Zurich Insurance

大型企業(1001名以上員工):

Accenture

ADATA

Cadence

Cisco 思科

DHL Express 中外運-敦豪國際航空快件有限公司

Ecolab Inc. 藝康集團

EY

Hilton

Li & Fung 利豐

Mandarin Oriental Hotel Group

Marriott International 萬豪國際

Metlife

NVIDIA

PVM China 不凡帝范梅勒中國

SAP

Sephora China 絲芙蘭中國

Servier China 施維雅中國

Shanghai Totole Food Ltd. 上海太太樂食品有限公司

Siemens Healthineers 西門子醫療

SKF China 斯凱孚中國

SUPOR 蘇泊爾股份

Teleperformance China

Great Place To Work™ 大中華區表彰了今年的獲獎企業在促進員工、社區及行業共同繁榮方面的堅定承諾。這些公司以實際行動證明,真正的成功來自于營造一個讓每位員工都能貢獻力量的職場文化。

關于 Great Place To Work™ 大中華區

Great Place To Work™是高信任、高績效工作場所文化的全球權威機構,爲全球 97 多個國家的企業、非營利組織和政府機構提供高管咨詢和文化咨詢服務。 通過專有的評估工具、基准和認證計劃,Great Place To Work™提供創建、維持和認可傑出的職場文化所需的專業知識。在大中華區,我們與多家媒體合作發布榜單,包括「大中華區Best Workplaces™」榜單、「大中華區Best Workplaces for Women™」榜單、「香港Best Workplaces™」榜單以及「台灣Best Workplaces™」榜單。 在美國,我們與《財富》雜志合作發布了100家Best Companies to Work For® 榜單。

