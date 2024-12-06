Great Place To Work™ 大中華區慶祝職場多元、公平與包容

2024年研討會暨頒獎典禮圓滿落幕

上海2024年12月6日 /美通社/ -- Great Place To Work™ 大中華區于2024年12月5日在上海半島酒店成功舉辦了2024年研討會暨Best Workplaces™頒獎典禮。此次盛會雲集了200多位企業領導者、人力資源專業人士及職場變革倡導者，共同見證62家企業在爲全體員工打造卓越職場文化方面的偉大承諾。這些上榜「2024大中華Best Workplaces™」的企業從72,342份有效問卷中獲得了平均高達93%的員工滿意度評價。

本次研討會以「從『我們』到『所有人』：多元、公平與包容」爲主題，爲前瞻性企業和行業領袖提供了一個合作交流的平台，共同分享成功經驗和實踐策略，助力構建更具包容性的職場環境。研討會的核心議程包括一系列激勵人心的主題演講，爲與會者提供了推動多元、公平與包容（DEI）倡議的實用工具和前沿見解。