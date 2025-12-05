Great Place To Work™ 大中華區慶祝2025年大中華區 Best Workplaces™ 榜單

此次在半島酒店舉行的活動匯聚了企業領袖、員工和社區代表，共同慶祝那些始終致力於營造讓員工感到受重視、受尊重並獲賦能的職場環境的企業。獲獎組織不僅優先重視企業文化，並且積極投資於成長、協作和長期成功。

Great Place to Work™ 大中華區首席執行官 Jose Bezanilla 先生強調了慶祝在推動創新、提升員工滿意度和實現可持續增長方面的關鍵作用。他表示：「2025年度大中華區 Best Workplaces™ 頒獎典禮對我們所有人而言都是一個自豪的時刻。這反映了我們致力於構建一種文化，讓每位員工都感到被重視、被尊重，並獲賦能以取得成功。通過慶祝成就和吸取經驗教訓，我們持續強化我們的職場，並創造了一個成長與成功由全員共享的環境。」

活動亮點：

主題演講嘉賓

愛齊中國人力資源負責人，黃震洋女士

安踏集團副總裁，李玲女士

安踏集團的李玲女士表示：「2025年大中華區 Best Workplaces™ 展示了卓越企業如何創建信任與歸屬感的文化。今年，我們不僅慶祝成功，也慶祝那些驅動持續改進的學習過程。」

頒獎典禮：

今年的調研共收集了87,147份有效回饋，最終有66家企業成功入選2025年大中華區 Best Workplaces™ 榜單。榜單按企業規模分為小型、中型和大型三類，獲獎企業的平均信任指數得分高達92.9%。Great Place To Work™ 在大中華區對超過250家企業進行了調研。欲入選該榜單，組織需滿足既定的資格標準，即在信任指數® 調研和文化審計® 兩方面均達到標準。該調研旨在衡量員工對領導力、組織文化和信任的評價，是評選「大中華區 Best Workplaces™」及全球各地 Best Workplaces™ 的關鍵依據。

2025年大中華區 Best Workplaces™

小型企業類別（20-250名員工）：

（榜單按公司英文名稱字母順序排列）

Adobe

ARC Group

Atomy China 艾多美（中國）有限公司

BCD Travel

Citadel | Citadel Securities 城堡投資 | 城堡證券

Edgewell Personal Care 伊潔維

Experian Greater China 益博睿大中華區

Eyebuydirect (Danyang) Optical Co., Ltd Shanghai Branch 易佰得（丹陽）光學有限公司上海分公司

Insight Enterprises (Shanghai) Co Ltd

Kerry China 凱愛瑞中國

Kmind Consulting 君智戰略諮詢

LivaNova China 理諾琺中國

Meijer Global Sourcing Hong Kong

Olam Agri 翱蘭農業

Palo Alto Networks Greater China

Robert Half China 羅致恒富中國

Sutherland (Suzhou) Information Consulting Co. Ltd. 蘇州薩瑟蘭信息諮詢有限公司

Temenos 坦密諾斯軟件（上海）有限公司

Teva Pharmaceutical 梯瓦醫藥

Toast

Trek China 崔克中國

Vector Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd. 維克多汽車技術（上海）有限公司

VFS Global 威孚仕

Westcon Solutions China 衛實康科貿

World Wide Technology 達第信息科技（上海）有限公司成都分公司

2025年大中華區 Best Workplaces™

中型企業類別（251-1000名員工）：

（榜單按公司英文名稱字母順序排列）

Al-Dabbagh Group

Calix Network Technology Development (Nanjing) Co., Ltd 凱易訊網絡技術開發（南京）有限公司

Capella Hotels and Resorts 嘉佩樂酒店及度假村

CI&T China, Inc. 思艾特中國

CNH China 凱斯紐荷蘭中國

DISCO 迪思科科技（中國）有限公司

Eaton (China) Investments Co., Ltd. 伊頓（中國）投資有限公司

embecta 英佰達

EPL China 愛索爾中國包裝有限公司

Fonterra 恒天然

Hilti 喜利得

IGT Solutions 艾捷特方案解決

Ipsen China 益普生中國

Jumeirah

Mastercard 萬事達卡

Mayoly China 博福-益普生（天津）製藥有限公司

Royal FrieslandCampina 荷蘭皇家菲仕蘭

Stryker China Commercial / Stryker (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd. 史賽克中國/史賽克（蘇州）醫療技術有限公司

W. L. Gore & Associates 戈爾公司

Zurich Insurance

2025年大中華區 Best Workplaces™

大型企業類別（1001名及以上員工）：

（榜單按公司英文名稱字母順序排列）

AbbVie China 艾伯維中國

Accenture 埃森哲

ADATA 威剛科技

AIA Hong Kong and Macau

Align Technology 愛齊科技

Allianz China 安聯中國

Amgen China 安進中國

ANTA Group 安踏集團

Cadence

Cisco 思科

DHL 敦豪

EPO Fashion Group 廣州愛帛服飾有限公司

EY 安永

Hilton

Infosys Technologies (China) Co., Ltd.

Mandarin Oriental Hotel Group

Marriott International 萬豪國際集團

MetLife

SIEMENS Healthineers 西門子醫療

Sungrow Power Supply Co., Ltd. 陽光電源股份有限公司

TP China 北京互聯企信信息技術有限公司

根據全新的 For All™ 方法論，我們評估的是企業為所有員工，無論其身分和職位，都創造了包容性的職場體驗。

核心發現：

2025年大中華區 Best Workplaces™ 的數據表明，超過31%的員工表示在其職場中有以下體驗：

獲得特殊且獨特的福利，並公平地分享組織所創造的利潤。

認為管理層招聘與組織相契合的員工。

感到被管理層信任，能夠自主完成工作而無需被時刻監督。

感到能夠靈活適應變化的能力。

我們讚賞你們為員工持續構建卓越職場文化的不斷努力。衷心祝賀今年所有的獲獎企業！

關於 Great Place To Work™：

Great Place To Work™ 是全球職場文化高信任、高績效組織方面的權威機構，通過專有的評估工具、基準和認證計劃，為全球 180 多個國家和地區的企業提供高管諮詢和文化諮詢服務。在大中華區，我們與多家媒體合作發布榜單，包括「大中華區 Best Workplaces™」榜單、「大中華區 Best Workplaces for Women™」榜單、「香港 Best Workplaces™」榜單以及「台灣 Best Workplaces™」榜單。在美國，我們與《財富》雜誌合作發布 100 Best Companies to Work For® 榜單。

關於 Great Place To Work™ 大中華區

官網： www.greatplacetowork.cn

加入我們的社區 LinkedIn

微信公眾號ID：greatplacetowork

小紅書ID: Great Place To Work

「最值得慶祝的，是組織的價值觀以及人們如何幫助組織實現其目標。」

—— Michael C. Bush，Great Place To Work™大中華區首席執行官

Marissa Reyes, [email protected]

