勤創永續GreenCo - 多元專業為客戶提升 ESG 績效

香港2024年9月10日 /美通社/ -- 勤創永續GreenCo 是一家總部位於中國香港和新加坡的專業 ESG 顧問公司。最近，GreenCo成功幫助一家大市值公司客戶提升其可持續性評級。過去三年來，憑藉多元專業的方針及堅定的承諾，GreenCo為該客戶優化ESG報告披露並提供有效行業資訊及改善建議，最終順利協助該客戶達至評級提升。勤創永續GreenCo 董事 Max Tsang對於見證客戶的可持續性評級的提高感到高興，並表示：「這一項成功源於三大關鍵：我們多元化的專業團隊、我們對持續改進的承諾，以及我們豐富的往績記錄，當中亦展示了我們客戶富有影響力的故事。我們期待與客戶携手，共同取得更優異的成果。」

關鍵一、多元專業的協作方針

GreenCo明白，隨著全球和報告標準的要求和期望不斷提升，編制有助提升評分的高品質可持續發展報告涉及許多不同的專業領域。企業及顧問均需要多方面的視角將可持續發展和氣候相關問題與公司的財務表現及未來前景掛鈎。

GreenCo的專業團隊不僅包括可持續發展專家，還包括金融專業人士、商業分析師和環境顧問。這種協作方法可確保客戶在整個 ESG 報告和績效改善流程中得到全面支援。

Max 解釋：「ESG 已不再是一份單獨、可以敷衍交差的工作。財務報告和可持續發展現在密不可分，因此，擁有一支跨界專家團隊對推動可衡量的成果至關重要。」

雖然GreenCo 的專業知識和多元化的方法是幫助客戶提高 ESG 評級和改善可持續發展報告的關鍵，但GreenCo亦相信顧問和客戶之間的協作是提升ESG表現不可或缺的一環。Max解釋：「提升 ESG 表現不僅是我們作為顧問的工作，客戶亦需要作出真正承諾和貢獻。我們提供策略指導和支持，但將可持續發展融入業務核心的艱辛工作必須由客戶承擔。」

對於尋求提升其ESG評級和可持續性成果的企業，他們需要準備分配足夠的資源，包括時間和預算，以便與顧問團隊密切合作。Max補充道：「ESG表現的提升是一項雙向的工作。我們可以提供專業知識和路線圖，但客戶必須願意付出必要的努力在企業內部推動真正的變革。這種協作方法是帶來最具影響力和最持久的成果的關鍵。」

GreenCo 發現，願意投入所需資源並與顧問團隊密切合作的客戶，在提升 ESG 評級和可持續發展績效方面取得最顯著的進步。當雙方都充分投入到這一過程中，便能夠將可持續發展諮詢的變革力量真正釋放——客戶提升其ESG 評級的同時，GreenCo則履行推動有意義變革的使命，從而達成雙贏的局面。

關鍵二、優異的往績

過去幾年來，GreenCo 透過為企業編寫可持續發展報告，成功協助許多客戶在國際 ESG 評級上取得了顯著提升，充分彰顯GreenCo的專業知識和方法的過人之處。

勤創永續GreenCo 新加坡董事兼負責人 Dr. Charlie Yang 表示：「我們了解每個客戶都面對獨特的 ESG 挑戰和機遇。因此，我們在制定度身定造的策略和實施計劃前，都會花時間深入了解他們的業務、行業和持份者的期望。」

Dr. Yang補充：「隨著可持續發展和 ESG 績效對財務報告和未來前景越趨重要，企業透過與GreenCo 合作，可以更好地應對不斷變化的情況並保持領先地位。」

關鍵三、持續進步與協作的承諾

展望未來，勤創永續GreenCo 將繼續致力於走在 ESG 提升和最佳實踐的前沿。此外亦會投資其跨學科團隊、研究和策略性合作夥伴關係，以確保客戶獲得度身定造、全面且具影響力的支援。

Max 總結道：「隨著ESG 格局變得複雜，企業需要一位值得信賴的顧問來提供點對點的指導和支援。勤創永續GreenCo 可以助您實現可衡量的進展，並釋放您在可持續發展所付出的努力的價值。」

在全球對環境和社會影響的透明度和問責制的要求日益提高的時代，勤創永續GreenCo 以多元專業團隊為基礎的方法，對於駕馭不斷發展的 ESG 格局至關重要。

關於勤創永續GreenCo

自2016年以來， 勤創永續GreenCo一直專注於ESG報告和可持續發展諮詢領域。 作為全球報告倡議組織社區（GRI Community）和商界環保協會（BEC）等可持續發展協會的成員，GreenCo的專業諮詢團隊致力為企業打造量身定制的ESG諮詢服務。GreenCo與超過60家中國香港和新加坡的上市公司及基金經理，連同全球不同業務背景的企業一直保持合作，當中涵蓋大部分恆生行業分類系統中的行業。

勤創永續GreenCo遵循國際和本地標準，包括香港聯交所附錄C2（前稱附錄27/20）《環境、社會及管治報告指引》、聯合國可持續發展目標（UN SDGs）、聯合國負責任投資原則（UNPRI）、全球報告倡議組織（GRI）、氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）、國際財務報告準則S2號-氣候相關披露（IFRS S2）、碳披露項目（CDP）指導文件和問卷調查以及標普全球企業可持續發展評估（CSA）。 透過應用這些框架，GreenCo為各個行業領域的客戶提供全方位的諮詢服務，通過最前沿、有見地及實用的解決方案助其在透明度、可持續化和韌性提升方面作出改變。

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