GreenCo 憑藉全面的 ESG 解決方案在新交所上市公司永續發展報告中佔有超過 1% 的市場份額

新加坡2024年11月20日 /美通社/ -- GreenCo 作爲一家在ESG 報告和氣候政策諮詢服務方面獲得了ISO 9001 認證的領先ESG 顧問公司,已在新加坡開展業務,並在新交所上市公司的可持續發展報告領域佔有超過1% 的市場份額,實現了一個重要的里程碑。GreenCo在幫助企業應對新加坡不斷變化的 ESG 監管環境方面發揮著至關重要的作用。

這項成就凸顯了GreenCo在指導新交所上市公司應對新加坡嚴格的 ESG 披露監管環境方面的關鍵作用,為企業提供量身定制的解決方案。GreenCo以合規性作為首要原則,並同時積極推動ESG績效表現。

隨著全球和本地對透明度的需求不斷增長,GreenCo 致力於為新交所上市公司的個別情況調整服務,因應企業的行業特性和實際情況,協助其滿足合規要求的同時提升可持續發展報告水平。 GreenCo董事 Max Tsang 表示:「我們善於由起步開始提供規劃,過去我們曾幫助過數十間公司準備其第一份可持續發展報告。高質量的報告披露不僅滿足監管要求,而且還能推動客戶的 ESG發展。」

盡快採取行動以善用政府支持

GreenCo 敦促企業迅速採取行動,獲得可持續發展報告補助金 (SRG),該補助金支持新加坡註冊的企業根據 IFRS S1 和 S2 披露準則編制第一份符合 ISSB 的可持續發展報告。

GreenCo Singapore 董事兼負責人 Charlie Yang 博士表示:「我們將在整個資助申請過程中為客戶提供支持,向他們提供必要的認證、資格和資歷。我們鼓勵公司利用這筆資助,專業地為即將到來的披露要求做好準備。通過利用這些資源,新交所上市公司可以在減輕財務負擔的同時加速其可持續發展工作。」

憑藉其可持續發展報告、定製培訓、全面氣候披露和國際財務報告準則合規支援等解決方案,GreenCo 成爲尋求持續合規和持續改進的新交所上市公司的首選合作夥伴。

核心服務推動GreenCo市佔率成長

1. 可持續發展報告

「今時今日,可持續發展不僅僅是一個流行詞;它是長期商業成功的基石。優先考慮可持續發展並透明地報告其ESG 工作的企業往往能更好地吸引投資者、提高聲譽並加強與主要利益相關者的關係。」

GreenCo在協助客戶編制具影響力的可持續發展報告,進而幫助客戶提升可持續發展評級方面擁有良好的往績。Max 提到:「我們透過準備出色的 ESG 報告幫助客戶贏得了年度ESG報告獎項。GreenCo在可持續發展報告服務方面的特色,更在於背後的規劃以及滿足條例要求的相關工作底稿,我們堅持希望透過報告可以讓利益相關者更好地了解一間公司的ESG進程。」

2. ESG 和可持續發展標準培訓計劃

GreenCo的定制培訓計劃提供 ESG 核心領域的指導,幫助企業團隊做好準備,以按照相關標準處理資料管理和報告披露的合規性。「我們可以提供線上或線下培訓,涵蓋基本的可持續發展知識,包括氣候相關培訓,使企業能夠精簡並強化其內部 ESG 流程、業務戰略和風險管理框架。目前我們的培訓都是按照相關機構及客戶的情況量身定制,絕非一式一樣流水作業式的培訓」,Max 補充道。

3. 準備氣候披露以提升報告透明度

GreenCo 協助企業應對氣候相關披露的複雜性,而這正是新交所不斷變化的法規的重要組成部分。隨著 2024 年 9 月新交所在可持續發展報告要求方面採納 ISSB IFRS 標準,GreenCo 將確保客戶完全符合最新要求,包括範圍 1、範圍 2 和範圍 3 排放計算。

楊博士提到:「我們可以幫助企業有效地應對這些複雜的氣候相關披露。我們的專家團隊隨時了解不斷變化的監管要求,確保我們能夠為客戶提供最準確、最有效的指導。」

我們的項目重點將圍繞氣候相關風險和機遇分析、氣候情境分析及其對企業的財務狀況、財務表現和現金流的影響等關鍵流程。

此外,GreenCo擁有經驗豐富的核證團隊,使我們能夠提供可信可靠的外部核證服務,為企業提供滿足監管和利益相關者期望所需的信心。

如想了解更多關於 GreenCo 新加坡的更多資訊,請訪問 https://greenco-esg.sg/ 。

聯絡方式:

Ritika or Dr Charlie Yang

T: +65 31746320

M: +65 84949455 (also for Whatsapp)

Email: [email protected]

