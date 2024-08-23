GS1 HK食品安全論壇2024聚焦 以數碼化科技提升食品安全水平 推動可持續發展

論壇主禮嘉賓在致環境及生態局副局長黃淑嫻女士開幕時表示：「先進科技在食物安全和可持續發展中扮演重要角色。它可以幫助保護環境及改善食物供應鏈中的可追溯性。先進科技也有助改善存儲、處理和分發安排，從而減少食物損耗和浪費。我們希望食品生產業界能繼續探索如何運用國際標準和科技應對食品可追溯性和食物安全方面的挑戰，同時促進食品安全機制的可持續發展。政府將繼續審視現有政策和措施，以確保符合食物安全和衞生標準，讓香港消費者能取得安全和優質食物。」

科技構建安全可持續的食品生態

GS1 HK香港食品及飲品行業諮詢委員會主席鄔錦安先生在歡迎辭中強調，食品生態可持續的重要性：「現今消費者購物行為改變，在選購時會更重視產品的可持續性，而世界各地的監管機構亦陸續推出ESG及可持續發展法規，成為業界在食安以外必須正視的一環。要實現食安和可持續性目標，『可追溯性』和『透明度』是其中關鍵，我期望食品業界團結齊心，共同為實現這些目標而努力。」

他補充，加入GS1 Digital Link標準的二維碼、如GS1 HK的「1QR」能儲存大量資訊，是提升食安、推動食品業可持續發展的方法之一。例如零售商能在結帳時掃描「1QR」顯示最佳使用日期或過期日，從而避免出售過期食品，或以折扣價銷售即將過期食品，減少食物浪費；同時消費者能簡單以手機掃描「1QR」，即可閱覽營養價值、證書認證、致敏原等食安資訊，以至材料來源、碳足跡、回收方法等可持續資訊，增加消費者信心和認同。

論壇上多家機構與企業，包括數據素養協會、菲仕蘭（香港）有限公司、嘉里物流（香港）有限公司、美心食品有限公司、香港太古可口可樂、大埔振興、建華集團、王道國際集團等高層代表分享了真知灼見，交流如何以國際標準及數碼化科技，去驅動食品安全及業界可持續發展。

新增「優質食品計劃ESG」

今年新增設的「優質食品計劃ESG」嘉許了共17間企業。這計劃參照GS1「全球追溯標準」(GTS)、MSCI ESG指數[2]及聯合國「全球17個永續發展目標」[3]等國際標準進行評審，鼓勵企業在保障食品安全及追溯之餘，更兼顧推動環境、社會和企業管治(ESG)發展。

「優質食品計劃」自2015年舉辦至今亦設「優質食品計劃」及「優質食品計劃+」，今年共有21家企業獲得此2項殊榮。嘉許名單請參閱以下附件部份，計劃詳情請瀏覽：www.gs1hk.org/zh-hk/quality-food-scheme。

GS1 HK總裁林潔貽表示：「我很高興業界踴躍支持『優質食品計劃ESG』，代表企業對可持續發展的重視。GS1 HK會繼續與業界攜手，透過諮詢、培訓、嘉許計劃等方式共同提升業界的食品安全水平和提動可持續發展。」

圖片下載：https://gs1hongkong.box.com/s/xuadt1xh6n4hviwyqwst20atz7j4ikfw

附件

2024「優質 食品計劃 +」得獎企業 (按企業英文名稱順序排列)

鑽石企業獎得主金企業獎得主

大家樂集團有限公司

大昌華嘉香港有限公司

菲仕蘭（香港）有限公司

合興食油（香港）有限公司

滙昌巿場拓展有限公司

寰宇美食有限公司

嘉里物流（香港）有限公司

美心食品有限公司

慎昌有限公司

香港太古可口可樂

太興環球發展有限公司

大聯咖啡有限公司

唐順興家禽（香港）有限公司

捷榮咖啡有限公司

維他奶國際集團有限公司

屈臣氏蒸餾水

金企業獎得主

喜仁堂

2024 「優質食品計劃」得獎企業 (按企業英文名稱順序排列)

金企業獎得主

永旺（香港）百貨有限公司

亞洲水產養殖科技有限公司

大昌行物流有限公司

銀企業獎得主

新億食品有限公司

2024 「優質食品計劃 ESG」得獎企業 (按企業英文名稱順序排列)

創新獎得主

家得路天然健康科學集團

嘉里物流（香港）有限公司

唐順興家禽（香港）有限公司

科技獎得主

大昌華嘉香港有限公司

Loscam ( Hong Kong ) Ltd

) Ltd 日本命力健康食品有限公司

雀巢香港有限公司

新佛香食品有限公司（壹品豆品）

卓越獎得主

合興食油（香港）有限公司

寰宇美食有限公司

蛋撻王控股有限公司

莎莎化粧品有限公司

太興環球發展有限公司

大聯咖啡有限公司

大埔振興有限公司

嘉頓有限公司

華園食品（香港）有限公司

關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會(GS1 HK)於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會，提供全球供應鏈標準(包括產品編碼及條碼)及一系列相關平台、解決方案及服務，助企業數碼化，提升供應鏈透明度及效率、確保產品真確性、促進線上線下貿易及推動可持續價值鏈。

GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。本會與各貿易夥伴、業界組織、政府及資訊科技公司積極建立協作生態，實踐「智能商貿，優質生活」的願景。

GS1®是一家提供全球供應鏈標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，擁有118個分會，遍及全球150個國家。網址：www.gs1hk.org。

SOURCE 香港貨品編碼協會