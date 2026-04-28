GS1 Hong Kong 於 2026周年晚宴展現團結與創新力量 -- 推動「產品故事、產品安全與產品可持續發展」

香港貨品編碼協會主席伍俊達先生表示，協會致力幫助企業在 AI 時代善用數據潛力：「AI 的效能取決於其所使用的數據。透過全球標準如產品識別，GS1標準讓數據更準確、具結構，並可被AI讀取，從而減少數據碎片化，帶來可信及一致的產品資訊。當有了聯通且值得信賴的數據，便能推動產品的『三個 S』：產品故事（Product Story）、產品安全（Product Safety）及產品可持續發展（Product Sustainability）。」

推動「產品故事、產品安全與產品可持續發展」

產 品故事 ：消費者對資訊透明度需求越來越高，正重塑零售市場。全球業界正加速應用 2D 條碼(加入GS1標準的 QR碼），目前已於 48 個國家採用，覆蓋全球 88%的GDP。GS1 HK為會員免費提供數碼產品平台「1QR」，讓消費者只需用手機掃描QR碼，便可即時獲取可信的產品資訊—由產地、成分到推廣優惠都一目了然，讓品牌能在本地及全球「講好產品故事」。

：消費者對資訊透明度需求越來越高，正重塑零售市場。全球業界正加速應用 2D 條碼(加入GS1標準的 QR碼），目前已於 48 個國家採用，覆蓋全球 88%的GDP。GS1 HK為會員免費提供數碼產品平台「1QR」，讓消費者只需用手機掃描QR碼，便可即時獲取可信的產品資訊—由產地、成分到推廣優惠都一目了然，讓品牌能在本地及全球「講好產品故事」。 產 品安全： 透過應用全球標準，GS1 HK亦可協助企業實現產品追溯、提升跨境可視化及驗證真僞，確保產品安全，同時有助符合監管要求及提升消費者信心。本會亦正倡議採用加入GS1 標準的 QR 碼，以數碼方式展示檢測證書、追溯及真偽資訊，甚至啟用保養服務，在供應鏈各環節上建立信任。

透過應用全球標準，GS1 HK亦可協助企業實現產品追溯、提升跨境可視化及驗證真僞，確保產品安全，同時有助符合監管要求及提升消費者信心。本會亦正倡議採用加入GS1 標準的 QR 碼，以數碼方式展示檢測證書、追溯及真偽資訊，甚至啟用保養服務，在供應鏈各環節上建立信任。 產品可持續發展：同時，GS1 HK正協助企業應對 ESG 披露（特別是範疇三排放）及新興監管要求，例如是歐盟將於2030年實施的數碼產品護照（EU Digital Product Passport）。本會的「ESG 供應鏈社群方案」可集中化收集數據，並自動計算買家與供應商之間的範疇三碳排放數據，現已有上市餐飲集團及其供應商開始採用該平台。

精彩絕倫的一夜

晚宴節目精彩豐富，包括由業界獻唱的「GS1 Sing & Shine」、融合音樂與時尚的「歌映時裝匯」，以及由合作夥伴贊助的幸運大抽獎。獎品包括商務艙來回機票、「HK Football Festival 2026：Chelsea vs Juventus」包廂門票。晚宴更由藝人 Joe Junior 驚喜演出，並與嘉賓同台獻唱，將現場氣氛推向高峰。

同場亦舉行「貼心企業嘉許計劃」15 週年頒獎典禮，表揚 78 間傑出企業。 （按此瀏覽獲表揚企業）

香港貨品編碼協會總裁林潔貽女士感謝所有嘉賓，並帶出GS1 HK如何幫助企業。她表示：「衷心感謝各位嘉賓及贊助商的鼎力支持，令晚宴順利舉行。我們會繼續凝聚全球行業，應用全球標準，把握『Go Digital、Go Green 』機遇、推動可持續發展，並強化供應鏈韌性。」

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關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會是GS1®環球組織的香港分會，GS1®是一家提供全球數據標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，分會遍布全球120多個國家。我們協助企業識別、獲取及分享實體與數碼供應鏈上的可信數據。透過全球標準如條碼(GTIN)，幫助企業數碼化、提升效率、供應鏈可視化及加强協作。

我們以標準為基礎，拓展了不同平台，如促進企業之間數據交換的ezTRADE、推動實時追蹤的ezTRACK，以及建基於GS1 Digital Link的1QR - 透過2D條碼（QR碼）提供豐富產品資訊如證書認證、可持續發展數據等。

本會構建的可信數據基礎延伸至支援企業貿易融資及範圍3排放報告，協助實現ESG要求。

在現今由人工智能帶動的經濟環境，數據質量至關重要，本會於此提供了一個準確、透明、可連結、可搜索、可共享及可追蹤的數據基礎。

GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。

網址：www.gs1hk.org 。

SOURCE 香港貨品編碼協會