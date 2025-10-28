GS1 Hong Kong 高峰會2025 可持續發展、轉型、AI及韌性 塑造未來

施政報告中提出將香港構建成跨國供應鏈管理中心，成爲企業「走出去」平台。今日的GS1 HK高峰會亦有相關主題，向内地企業分享走入香港及亞太區市場策略。

GS1 HK主席伍俊達先生分享 STAR 如何提升企業競爭力：「GS1 標準正隨著行業趨勢演變，幫助企業實現『STAR』。隨著消費者期望提升、監管要求嚴格，可持續性不再是可有可無，而是必須做到。銷往歐盟的產品未來需具備數字產品護照，向消費者展示產品的整個生命周期—來源、成分、可持續性與是否可回收。符合GS1標準的QR碼載有產品識別碼如條碼 (GTIN)、全球位置編碼（GLN）等，可即時獲取已驗證的數據，幫助企業符合監管要求，並建立消費者信任。」

本會總裁林潔貽提到AI與數據的總要性，她表示：「AI的潛力在於所使用的數據可靠度。要避免『垃圾進，垃圾出』，企業必須優先使用具結構、可驗證且可信的數據。數據與 AI 技術不可分割，對兩者的有效管理是發揮所有潛能與推動實質商業價值的關鍵。」

此外，同場還舉行了第二屆的 GS1 HK 的 Digital Transformation Awards，共設有十個獎項類別，表彰了於數碼轉型上表現傑出的企業，包括 AI 創新、客戶體驗、數字化賦能、ESG 與 可持續發展、可信數據與數據管理等。 (「數碼轉型獎」得獎名單請參閱以下附件)

閉幕論壇由GS1 HK主席伍俊達先生主持，與來自跨行業包括食品、健康保健、零售、消費電子等品牌的企業交流，分享他們如何在變革中克服挑戰，以及成功秘訣。

下載更多相片：photos

附錄

GS1 HK 「數碼轉型獎」得獎企業 * ( 按企業英文名稱順序排列 )

獎項類別 獲獎企業 年度數碼轉型企業（大獎） HKT 卓越人工智能創新 Maxim's Caterers Limited SP Infinite Technology Limited Swire Coca-Cola Limited 卓越客戶體驗 DCH Business Innovations / DCH Living HKT Hospital Authority Mannings, DFI Retail Group 卓越數碼文化 HKT Swire Coca-Cola Limited 卓越數碼賦能 HKT MTR Corporation Rondish Company Limited 卓越數碼信任及數據管理 Check Point Software Technologies Limited HGC Global Communications Limited 卓越可持續發展 AS Watson Group (HK) Limited - AS Watson Industries Catalo Natural Health Science Limited FoodTech AI Company Limited 卓越營運 DCH Business Innovations / DCH Toolbox HGC Global Communications Limited MTR Corporation 卓越銷售及市場推廣 FrieslandCampina (Hong Kong) Limited Hong Kong Technology Venture Company Limited Maxim's Caterers Limited 卓越物流及供應鏈 Geek Plus International Co., Limited / Wellcome Supermarket Loscam (Greater China) Holdings Limited 創新中小企業 Antelope International Limited ShipAny Limited

關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會(GS1 HK)於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會，提供全球供應鏈標準(包括產品編碼及條碼)及一系列相關平台、解決方案及服務，助企業數碼化，提升供應鏈透明度及效率、確保產品真確性、促進線上線下貿易及推動可持續價值鏈。

GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。本會與各貿易夥伴、業界組織、政府及資訊科技公司積極建立協作生態，實踐「Go Digital, Go Green」的願景。

GS1®是一家提供全球供應鏈標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，分會遍及全球120個國家。網址：www.gs1hk.org。

