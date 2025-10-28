GS1 Hong Kong 高峰會2025 可持續發展、轉型、AI及韌性 塑造未來

香港貨品編碼協會

28 10月, 2025, 18:19 CST

香港 2025年10月28日 /美通社/ -- 香港貨品編碼協會(GS1 HK)高峰會2025主題為「Powering Next-Gen Business with STAR」，今天於香港會議展覽中心完滿結束，吸引600位企業高管、決策者、行業專家參與，探討企業如何善用STAR各個元素 – 可持續發展(Sustainability)、轉型(Transformation)、人工智能(AI)及韌性(Resilience)提升競爭力及推動未來發展。

香港特別行政區政府運輸及物流局局長陳美寶女士，太平紳士，擔任主禮嘉賓並致開幕辭: 「『環境、社會及管治（ESG）』的步伐令人振奮，企業正採取措施保護我們的地球，並在其業務上承擔更多社會責任，讓世界變得更綠色化及更公平。政府亦正通過『港口社區系統（PCS）』推動人工智能在物流領域的應用，該系統將於2026年初供行業使用。」她還強調，韌性是推動香港躋身國際首屈一指物流樞紐的關鍵因素。

施政報告中提出將香港構建成跨國供應鏈管理中心，成爲企業「走出去」平台。今日的GS1 HK高峰會亦有相關主題，向内地企業分享走入香港及亞太區市場策略。

GS1 HK主席伍俊達先生分享 STAR 如何提升企業競爭力：「GS1 標準正隨著行業趨勢演變，幫助企業實現『STAR』。隨著消費者期望提升、監管要求嚴格，可持續性不再是可有可無，而是必須做到。銷往歐盟的產品未來需具備數字產品護照，向消費者展示產品的整個生命周期—來源、成分、可持續性與是否可回收。符合GS1標準的QR碼載有產品識別碼如條碼 (GTIN)、全球位置編碼（GLN）等，可即時獲取已驗證的數據，幫助企業符合監管要求，並建立消費者信任。」

本會總裁林潔貽提到AI與數據的總要性，她表示：「AI的潛力在於所使用的數據可靠度。要避免『垃圾進，垃圾出』，企業必須優先使用具結構、可驗證且可信的數據。數據與 AI 技術不可分割，對兩者的有效管理是發揮所有潛能與推動實質商業價值的關鍵。」

此外，同場還舉行了第二屆的 GS1 HK 的 Digital Transformation Awards，共設有十個獎項類別，表彰了於數碼轉型上表現傑出的企業，包括 AI 創新、客戶體驗、數字化賦能、ESG 與 可持續發展、可信數據與數據管理等。 (「數碼轉型獎」得獎名單請參閱以下附件)

閉幕論壇由GS1 HK主席伍俊達先生主持，與來自跨行業包括食品、健康保健、零售、消費電子等品牌的企業交流，分享他們如何在變革中克服挑戰，以及成功秘訣。

附錄

GS1 HK 「數碼轉型獎」得獎企業 * ( 按企業英文名稱順序排列 )

獎項類別

獲獎企業

年度數碼轉型企業（大獎）

HKT

卓越人工智能創新

Maxim's Caterers Limited

SP Infinite Technology Limited

Swire Coca-Cola Limited

卓越客戶體驗

DCH Business Innovations / DCH Living

HKT

Hospital Authority

Mannings, DFI Retail Group

卓越數碼文化

HKT

Swire Coca-Cola Limited

卓越數碼賦能

HKT

MTR Corporation

Rondish Company Limited

卓越數碼信任及數據管理

Check Point Software Technologies Limited

HGC Global Communications Limited

卓越可持續發展

AS Watson Group (HK) Limited - AS Watson Industries

Catalo Natural Health Science Limited

FoodTech AI Company Limited

卓越營運

DCH Business Innovations / DCH Toolbox

HGC Global Communications Limited

MTR Corporation

卓越銷售及市場推廣

FrieslandCampina (Hong Kong) Limited

Hong Kong Technology Venture Company Limited

Maxim's Caterers Limited

卓越物流及供應鏈

Geek Plus International Co., Limited / Wellcome Supermarket

Loscam (Greater China) Holdings Limited

創新中小企業

Antelope International Limited

ShipAny Limited

關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會(GS1 HK)於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會，提供全球供應鏈標準(包括產品編碼及條碼)及一系列相關平台、解決方案及服務，助企業數碼化，提升供應鏈透明度及效率、確保產品真確性、促進線上線下貿易及推動可持續價值鏈。

GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。本會與各貿易夥伴、業界組織、政府及資訊科技公司積極建立協作生態，實踐「Go Digital, Go Green」的願景。

GS1®是一家提供全球供應鏈標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，分會遍及全球120個國家。網址：www.gs1hk.org

