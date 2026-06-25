GSMA 歡迎中國鐵塔 (China Tower) 加入，以推進適應人工智能的流動基建

全球最大的鐵塔公司正為 GSMA 鐵塔論壇 (GSMA Tower Forum) 凝聚聲勢

上海2026年6月25日 /美通社/ -- 在 MWC 上海大會上，GSMA 宣佈 中國鐵塔 (China Tower) 正式加盟成為新會員，將這間全球最大的電訊鐵塔公司納入 GSMA 的全球生態系統。去年，中國鐵塔在中國完成全國升級，把 560 萬個基站和 210 萬個鐵塔站點改造成智能邊緣運算樞紐，以滿足人工智能 (AI) 時代的需求。

鐵塔公司對於支撐下一代連接所需的穩健、節能基建至關重要。中國鐵塔的加盟，為 GSMA 鐵塔論壇注入強大動力。此嶄新倡議廣邀流動網絡營運商及鐵塔公司齊聚一堂，就能源效益、政策及審批，以及技術演進開展協作，並聚焦於改善部署、效能及穩健能力的務實成果。

GSMA 鐵塔論壇以四大範疇為框架：知識分享、行業外展、倡導，以及技術與創新；涵蓋有關可持續發展、能源和政策的研究、基準評估與行業互動。論壇亦關注審批、供電接入、技術路線圖及數碼化。

隨著人工智能驅動服務和人工智能原生需求增加，基建供應商正超越傳統「鐵塔與機房」資產，轉型為支援鄰近運算能力及穩定供電的智能平台。中國鐵塔正透過由 5G、人工智能及大數據賦能的數碼鐵塔，以及人工智能驅動的營運應用場景，大規模推進這項轉型。

中國鐵塔董事長張志勇表示：「今年，GSMA 新成立了鐵塔論壇，為全球鐵塔營運商搭建合作與交流平台。此舉對促進全球數碼及智能新型基建意義深遠。藉此論壇，中國鐵塔準備好與全球合作夥伴在技術創新、標準制定、安全治理及數碼與實體經濟融合方面深化合作。我們將一同強化數碼及智能新型基建，並肩邁向智能新時代。」

GSMA 總幹事 Vivek Badrinath 表示：「我們欣然歡迎中國鐵塔加入 GSMA。隨著人工智能時代需求越趨強勁，基建正成為策略性競爭優勢，不僅體現在覆蓋和容量上，也體現在供電、穩健能力，以及支援全新鄰近運算需求的能力。中國鐵塔的豐富經驗及龐大規模，將為營運商及 GSMA 廣大社群帶來珍貴見解，我們期盼透過 GSMA 鐵塔論壇同心協力，在生態系統中締結更具成效的基建夥伴關係。」

立即加入 GSMA，參與 GSMA 鐵塔論壇。

SOURCE GSMA