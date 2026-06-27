GSMA MWC26 Shanghai圆满落幕，AI经济与6G创新令全球与会者瞩目

来自143个国家和地区的与会者齐聚上海新国际博览中心（SNIEC），与约300位演讲嘉宾及400余家赞助商、参展商和合作伙伴共同探索AI时代互联未来

上海2026年6月28日 /美通社/ -- MWC26 Shanghai已落下帷幕，为期三天的会议与展览共吸引37,300名与会者，聚焦AI经济、6G创新等议题。 MWC Shanghai国际与会人数同比增长33%，现场与会者来自143个国家和地区。

今年的主旨演讲、峰会和展览区均以连接驱动的创新为主旋律——从AI到6G、机器人及卫星网络。 与会者得以近距离见证那些正在重塑中国、亚洲乃至全球移动产业的前沿技术，以及移动产业如何持续推动AI应用落地，并迈入AI词元经济时代。

GSMA Ltd.首席执行官John Hoffman表示："MWC26 Shanghai让我确信，我们的行业正在经历根本性转变。 5G和5G-Advanced是AI堆栈的基础层。 它们为日益苛刻的系统和服务提供所需的容量、延迟和可靠性。 本周我们见证了它如何推动制造业、医疗保健和低空经济等垂直行业的新构想。 感谢所有与会者的到来。 这是成果斐然的一周。我们与全球业界领军者深化合作，并精彩呈现了众多创新成果的现实应用。"

MWC26 Shanghai数据概览：

来自143个国家和地区的37,300名与会者，同比增长33%。

35%的与会者为总监及以上级别，其中36%为最高管理层。

33%的与会者来自移动行业以外的领域。

400余家参展商、赞助商和合作伙伴。

约300位演讲嘉宾和思想领袖。 在MWC会议和峰会中，40%为国际演讲嘉宾，40%来自核心移动生态系统以外的行业，40%为高管层。

来自拉丁美洲、亚洲、中东、欧亚和非洲35个国家和地区的39个代表团，以及4个政府间组织参加了GSMA政策领袖论坛。

约700家国际媒体和行业分析师对大会进行了报道。

MWC Shanghai官网、社交媒体及媒体合作伙伴平台上的主旨演讲和人形机器人足球点球挑战赛观看量约100万次。

今年MWC和M360系列日程的下一场活动是2026年9月9日至10日在吉隆坡举行的M360 ASEAN，以及11月8日至10日在卡塔尔举行的MWC26 Doha。

SOURCE GSMA